Marco Bonilla es ratificado en la coordinación política del PAN en Chihuahua

El PAN ratificó a Marco Bonilla como coordinador político en Chihuahua. Crédito: X/ @MaruCampos_G

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Este sábado, Marco Bonilla asumió la Coordinación Política Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, y se comprometió a fortalecer la presencia territorial del partido, así como promover los resultados de sus gobiernos y abrir la puerta a acuerdos con organizaciones sociales y otras fuerzas políticas.

Dicho nombramiento fue formalizado y ratificado por el Consejo Estatal de Acción Nacional.

Bonilla, durante su mensaje, adelantó que una de sus prioridades será recorrer los municipios de la entidad y mantener contacto con distintos sectores de la población.

“Voy a caminar cada municipio, escuchar cada voz y encontrarme con cada Chihuahua que existe dentro de Chihuahua”, afirmó.

¿Qué tareas tendrá Marco Bonilla como coordinador?

Con base en lo expuesto durante la designación, entre las tareas que tendrá como coordinador político se encuentra dar difusión de las acciones de los gobiernos emanados del PAN, incorporar liderazgos sociales y explorar posibles alianzas con organizaciones de la sociedad civil y demás actores políticos.

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No obstante, Bonilla puso la defensa de la libertad y la democracia como ejes de su discurso y sostuvo que el rumbo de Chihuahua debe continuar en manos de sus habitantes.

“Chihuahua no es solamente el lugar donde nacimos. Es la tierra que nos enseñó a trabajar, a cumplir nuestra palabra y a defender aquello en lo que creemos”, agregó.

Las y los panistas de Chihuahua expresaron su respaldo a Marco Bonilla. Crédito: @MaruCampos_G

Chihuahua no nació para vivir con medio

Durante su discurso, el coordinador estatal panista compartió unas palabras de contraste político al señalar que Chihuahua “no nació para vivir con miedo, para guardar silencio ni para recibir órdenes de quienes no conocen nuestra tierra”, aunque no se refirió a algún actor político en específico.

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Marco Bonilla también dejó entrever que el proyecto que encabezará desde el blanquiazul buscará ir más allá de una figura personal, pues buscará convocar a ciudadanos que, dijo, quieren un “estado fuerte, libre y democrático”.

“A todas y todos ellos les digo: cuenten conmigo”, apuntó.

Pide a panistas mantener la unidad

En la parte final de su discurso, Marco Bonilla convocó a la militancia y a la ciudadanía a mantener la unidad y presentó a Chihuahua como una entidad que, desde su punto de vista, puede marcar el rumbo político del país.

“Llegó el momento de volver a mirar hacia adelante. De caminar unidos. De hacer de Chihuahua el mejor estado no solo para vivir, sino también para nacer. Y de hacer que Chihuahua entero le siga dando norte a todo México”, concluyó.

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Las panistas de más alto en rango en Chihuahua están con Marco Bonilla. Crédito: X/ @MaruCampos_G

Maru Campos envía mensaje de apoyo a Bonilla

Después de que se hizo oficial la designación de Marco Bonilla como coordinador estatal del PAN en Chihuahua, la gobernadora blanquiazul de esa entidad, María Eugenia Campos, compartió un mensaje de apoyo a través de su cuenta de X.

La mandataria estatal panista también hizo un análisis de la realidad social y política del país, al advertir que las instituciones se encuentran debilitadas y, a diario, se violenta el Estado de Derecho.

“Hoy, con mi familia panista, en el Consejo Estatal, dije lo que creo con toda convicción: en un momento en que las instituciones de México están debilitadas y el Estado de Derecho se violenta todos los días, Chihuahua está demostrando que sí existe otra forma de gobernar.

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Marco Bonilla ofrece un discurso como coordinador político estatal del PAN en Chihuahua. Crédito: X/ @OscarOpinion17

“Aquí no hay espacio para ambiciones personales ni divisiones internas. Hay una sola tarea: defender a Chihuahua y sostener el buen gobierno que juntos construimos.

“Hoy que Marco Bonilla toma la responsabilidad de la coordinación política estatal, sabe que necesitará mucha sabiduría, humildad y sobre todo valentía, y sabe que la confianza del partido implica que no hay margen de error. Pero también sabe que no está solo. Marco: aquí estamos tu familia, Acción Nacional y Chihuahua.

“Este es el momento de reconquistar almas, de convencer a los indecisos y de vencer el mal que hay en Morena. Esa misión la compartimos todos”, expresó la gobernadora.

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Con el objetivo de mantenerse como uno de los últimos bastiones de la oposición, el PAN confirmó a Marco Bonilla como su coordinador estatal en Chihuahua.