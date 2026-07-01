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El dictador norcoreano Kim Jong-un prometió estrechar lazos con Xi Jinping en el marco del 105 aniversario del Partido Comunista chino

El líder del régimen de Corea del Norte afirmó que el encuentro con su par chino Xi Jinping marcó un punto de inflexión para profundizar el entendimiento entre ambos países, y aseguró que existe decisión compartida de sostener y ampliar la cooperación

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El líder chino, Xi Jinping, y el dictador norcoreano, Kim Jong-un (REUTERS/Archivo)
El líder chino, Xi Jinping, y el dictador norcoreano, Kim Jong-un (REUTERS/Archivo)

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, aseguró que fortalecerá las relaciones con China tras calificar la reciente cumbre con el líder Xi Jinping en Pyongyang como una “ocasión histórica”. El mensaje de Kim surgió en el marco del 105 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China (PCC).

Kim subrayó que Pyongyang mantiene una postura “firme” para desarrollar de manera progresiva las relaciones bilaterales con Beijing. “Es la postura firme de nuestro Partido y de nuestro gobierno desarrollar de manera constante las relaciones de amistad entre la RPDC y China, con raíces históricas y de larga data, y con el socialismo como eje central”, expresó el líder norcoreano.

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Durante la última cumbre, Kim describió el encuentro con Xi como un punto clave en la profundización de la amistad y la confianza entre ambos gobiernos. “La reciente cumbre de Pyongyang fue una ocasión histórica para profundizar la amistad y la confianza fraternales entre nosotros”, afirmó Kim, quien destacó la “voluntad inquebrantable” de ambos líderes para impulsar las relaciones tradicionales.

El líder de la dictadura norcoreana señaló además su disposición a trabajar con Xi para seguir desarrollando “las relaciones de amistad y cooperación” entre los dos países, que calificó como “el patrimonio común de los pueblos de ambos países”.

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La declaración se conoce pocas semanas después de la visita de Xi a Pyongyang, donde ambos líderes acordaron un “plan de acción de gran alcance” para convertir su amistad tradicional en “la relación más poderosa y estratégica”, según los medios estatales norcoreanos. Los medios oficiales chinos informaron que Xi propuso intensificar la cooperación diplomática, policial y militar.

Kim Jong-un anunció planes para construir buques de guerra dotados de armamento nuclear el pasado 24 de junio (Europa Press)
Kim Jong-un anunció planes para construir buques de guerra dotados de armamento nuclear el pasado 24 de junio (Europa Press)

A pesar del acercamiento de Pyongyang a Moscú mediante el suministro de tropas y armas para la invasión de Rusia en Ucrania, el régimen chino continúa siendo el principal socio económico de Corea del Norte, representando cerca del 98% del comercio exterior norcoreano en 2024, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas de Corea del Sur.

En medio de la creciente relación mes a mes entre Beijing y Pyongyang y la tensión en la península coreana, el gobierno de Corea del Sur anunció un ambicioso plan para formar a 500.000 “guerreros de drones” con el fin de enfrentar la amenaza militar del régimen norcoreano. La estrategia, presentada por el Ministerio de Defensa, busca transformar la doctrina y el equipamiento de las fuerzas armadas mediante la incorporación masiva de sistemas no tripulados y tecnología de fabricación nacional.

El ministro Ahn Gyu-back detalló que la capacitación alcanzará a todos los soldados de las ramas del ejército, la marina, la fuerza aérea y los marines, para que cada efectivo pueda operar drones como parte de su armamento personal. “Los drones dejarán de ser exclusivos de unidades especializadas para convertirse en herramientas universales en el campo de batalla, con la meta de que cada soldado pueda emplearlos como un segundo arma”, afirmó el funcionario.

Ejército de Corea del Sur
Todos los miembros de las fuerzas armadas surcoreanas aprenderán a operar drones como parte de su formación básica

El plan prevé la fabricación de 60.000 drones para 2029, con más de 11.000 unidades desplegadas el próximo año. El programa prioriza el uso de componentes totalmente nacionales, para reducir la dependencia de piezas importadas, especialmente de origen chino, ante las preocupaciones de seguridad tecnológica.

Como parte de la iniciativa, el gobierno acelerará la adquisición de más de 20.000 drones de bajo costo y uso desechable, además de sistemas de enjambres controlados por inteligencia artificial y municiones merodeadoras de largo alcance. Entre los desarrollos locales, destaca el K-Lucas, un sistema de ataque basado en modelos empleados en conflictos recientes en Ucrania y Oriente Medio.

(Con información de AFP)

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