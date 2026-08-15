Dos mujeres han fallecido y dos menores han resultado heridos leves en la riada de Manzaneda de Valdueza (León)

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl (Europa Press)

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Una fuerte tromba de agua ha provocado este sábado una riada en Manzaneda de Valdueza, perteneciente al municipio leonés de Ponferrada, donde dos mujeres han fallecido y dos menores han resultado heridos leves tras verse sorprendidos en una bodega. Según han detallado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, “el desprendimiento de tierra y barro ha descendido por la calle de la Iglesia y ha arrasado el pequeño edificio en el que seis personas se habían refugiado del temporal”. El impacto del agua ha originado una intervención inmediata de los equipos de emergencia.

El suceso ha ocurrido en torno a las 19:38 horas, cuando el servicio de emergencias 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de lo sucedido. El aviso se trasladaba a los Bomberos de Ponferrada, a Policía Nacional, a Policía Local, al Centro Coordinador de Emergencias y al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) que se encuentran en el lugar actuando.

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La provincia de León se encontraba bajo alerta naranja por lluvias torrenciales, lo que ha complicado las labores de rescate y el acceso de los equipos de auxilio. Esta situación ha generado una movilización significativa en la comarca de El Bierzo. La riada provocada por el desbordamiento del río Meruelo también ha afectado a la vecina localidad de Bouzas, donde varios vehículos han sido arrastrados por el agua, aunque sin causar daños personales. Las carreteras han quedado cortadas y se han registrado problemas de acceso, especialmente en la vía que conecta con Peñalba de Santiago, habitual escenario de desprendimientos cuando se producen precipitaciones intensas.

Actuación de los servicios de emergencia

La gravedad del incidente ha activado un amplio despliegue de recursos. El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil ha activado el helicóptero de rescate que ha acudido al lugar de los hechos. Por su parte, Emergencias Sanitarias (Sacyl) ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA) y personal médico del punto de atención continuado (PAC), que se ha desplazado hasta el lugar para apoyar en las labores de salvamento y facilitar la evacuación de los heridos.

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Fernando Grande-Marlaska con Protección Civil y responsables de la Aemet. (EFE/Marcos Villaoslada)

La rápida intervención de los servicios de emergencia ha permitido descartar la existencia de más personas desaparecidas y ha centrado los esfuerzos en la atención a los afectados y en la evaluación de los daños materiales provocados por la riada y el deslizamiento de tierra.

Medidas adoptadas

Las lluvias torrenciales han dejado una huella visible en la infraestructura de Manzaneda de Valdueza y Bouzas. La fuerza del agua y el barro ha provocado cortes de carretera y daños materiales en viviendas y vehículos. Las autoridades locales han recomendado extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo en las zonas más expuestas a nuevos desprendimientos o acumulaciones de agua.

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Desbordamiento de ríos en Castilla y León a causa de las intensas lluvias. (Concha Ortega Oroz / Europa Press)

La comunidad ha permanecido en alerta ante la posibilidad de que se repitan episodios similares en los próximos días. Los equipos de emergencia siguen desplegados para asegurar la zona, restablecer la normalidad en los accesos y asistir a los vecinos afectados.

El impacto emocional en la población ha sido notable, dada la gravedad del suceso y el perfil de las víctimas. Los servicios sociales han ofrecido apoyo psicológico a familiares y residentes, mientras se han puesto en marcha medidas para reforzar la seguridad frente a futuros riesgos derivados de lluvias intensas.