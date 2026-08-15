España
Agregar Infobae enGoogle

Dos mujeres han fallecido y dos menores han resultado heridos leves en la riada de Manzaneda de Valdueza (León)

Una brutal tormenta ha descargado esta tarde sobre la zona y ha provocado el desbordamiento del río Meruelo

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl (Europa Press)
Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl (Europa Press)
Guardar

Una fuerte tromba de agua ha provocado este sábado una riada en Manzaneda de Valdueza, perteneciente al municipio leonés de Ponferrada, donde dos mujeres han fallecido y dos menores han resultado heridos leves tras verse sorprendidos en una bodega. Según han detallado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, “el desprendimiento de tierra y barro ha descendido por la calle de la Iglesia y ha arrasado el pequeño edificio en el que seis personas se habían refugiado del temporal”. El impacto del agua ha originado una intervención inmediata de los equipos de emergencia.

El suceso ha ocurrido en torno a las 19:38 horas, cuando el servicio de emergencias 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de lo sucedido. El aviso se trasladaba a los Bomberos de Ponferrada, a Policía Nacional, a Policía Local, al Centro Coordinador de Emergencias y al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) que se encuentran en el lugar actuando.

PUBLICIDAD

La provincia de León se encontraba bajo alerta naranja por lluvias torrenciales, lo que ha complicado las labores de rescate y el acceso de los equipos de auxilio. Esta situación ha generado una movilización significativa en la comarca de El Bierzo. La riada provocada por el desbordamiento del río Meruelo también ha afectado a la vecina localidad de Bouzas, donde varios vehículos han sido arrastrados por el agua, aunque sin causar daños personales. Las carreteras han quedado cortadas y se han registrado problemas de acceso, especialmente en la vía que conecta con Peñalba de Santiago, habitual escenario de desprendimientos cuando se producen precipitaciones intensas.

Actuación de los servicios de emergencia

La gravedad del incidente ha activado un amplio despliegue de recursos. El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil ha activado el helicóptero de rescate que ha acudido al lugar de los hechos. Por su parte, Emergencias Sanitarias (Sacyl) ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA) y personal médico del punto de atención continuado (PAC), que se ha desplazado hasta el lugar para apoyar en las labores de salvamento y facilitar la evacuación de los heridos.

PUBLICIDAD

Fernando Grande-Marlaska con Protección Civil y responsables de la Aemet. (EFE/Marcos Villaoslada)
Fernando Grande-Marlaska con Protección Civil y responsables de la Aemet. (EFE/Marcos Villaoslada)

La rápida intervención de los servicios de emergencia ha permitido descartar la existencia de más personas desaparecidas y ha centrado los esfuerzos en la atención a los afectados y en la evaluación de los daños materiales provocados por la riada y el deslizamiento de tierra.

Medidas adoptadas

Las lluvias torrenciales han dejado una huella visible en la infraestructura de Manzaneda de Valdueza y Bouzas. La fuerza del agua y el barro ha provocado cortes de carretera y daños materiales en viviendas y vehículos. Las autoridades locales han recomendado extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo en las zonas más expuestas a nuevos desprendimientos o acumulaciones de agua.

Desbordamiento de ríos en Castilla y León a causa de las intensas lluvias. (Concha Ortega Oroz / Europa Press)
Desbordamiento de ríos en Castilla y León a causa de las intensas lluvias. (Concha Ortega Oroz / Europa Press)

La comunidad ha permanecido en alerta ante la posibilidad de que se repitan episodios similares en los próximos días. Los equipos de emergencia siguen desplegados para asegurar la zona, restablecer la normalidad en los accesos y asistir a los vecinos afectados.

El impacto emocional en la población ha sido notable, dada la gravedad del suceso y el perfil de las víctimas. Los servicios sociales han ofrecido apoyo psicológico a familiares y residentes, mientras se han puesto en marcha medidas para reforzar la seguridad frente a futuros riesgos derivados de lluvias intensas.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 15 de agosto

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 15 de agosto

Resultados ganadores de la Primitiva del 15 de agosto

Como cada sábado, aquí están los ganadores del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados ganadores de la Primitiva del 15 de agosto

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 15 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 15 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Las autoridades marroquíes expulsan a la Agencia EFE y TVE de Castillejos y les amenaza con retirarles la acreditación

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos en los alrededores de Castillejos

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego