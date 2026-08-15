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Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 15 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este sábado 15 de agosto monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México.

En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

06:14 hsHoy
Un sismógrafo registra ondas sísmicas en un papel cuadriculado blanco. Se observa un brazo metálico con una punta que dibuja líneas negras, y círculos rojos concéntricos.
Un sismógrafo traza ondas sísmicas de gran amplitud sobre papel cuadriculado, con un patrón de epicentro visible en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

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