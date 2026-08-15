El Papa León XlV volvió a referirse a las víctimas del terremoto en Colombia: “Para todo el pueblo de Dios un signo de esperanza y consuelo”

El Papa León XlV envió mensaje de solidaridad para los colombianos afectados por la tragedia del 10 de agosto - crédito Vatican News

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El Papa León XIV volvió a pronunciarse sobre Colombia tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 y aseguró que mantiene sus oraciones por los damnificados. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó: “Sigo rezando en estos días por la población colombiana que sufre a causa del terremoto”.

En el mismo texto, el pontífice enfatizó su llamado en la conmemoración mariana y señaló: “María Santísima, asunta en la gloria del cielo, es para todo el pueblo de Dios un signo de esperanza y consuelo”.

Luego explicó el sentido de esa invocación y la vinculó con quienes atraviesan situaciones de dolor: “Por eso, hoy deseo invocar su intercesión maternal en nombre de aquellas comunidades que necesitan ser consoladas y seguir teniendo esperanza”.

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León XIV amplió su referencia a otros conflictos y crisis y agregó: “Pienso en los hermanos y hermanas de Tierra Santa, que es también, por excelencia, la Tierra de María”.

El Papa León XIV volvió a pronunciarse sobre Colombia tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 y aseguró que mantiene sus oraciones por los damnificados - crédito @Pontifex_es/X

También mencionó la guerra en Europa del Este y aludió a los lazos religiosos entre ambos países: “Pienso en el pueblo ucraniano y en el pueblo ruso, ambos unidos por una devoción filial a la Santa Madre de Dios”.

El mensaje incluyó un último grupo de destinatarios, centrado en la situación de las minorías religiosas: “Pienso en los cristianos que sufren discriminación o incluso persecución”.

El Papa envió mensaje de solidaridad y confirmó donación de 100.000 euros para afectados por el terremoto

La donación de 100.000 euros enviada por el papa León XIV llegó como un alivio para las comunidades de Colombia que sufrieron las consecuencias del potente terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026. El monto, canalizado a través de la Conferencia Episcopal y su Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana, fue definido como un apoyo inicial para cubrir las necesidades más urgentes de los damnificados.

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La ayuda papal se destinó a coordinar la distribución en las diócesis afectadas, según confirmaron medios vaticanos. El Dicasterio para el Servicio de la Caridad, encabezado por el español Luis Marín de San Martín, se mantendrá atento a posibles futuras solicitudes en función de la evolución de la emergencia.

El sumo pontífice afirmó que las víctimas del evento sísmico son protagonistas de sus oraciones - crédito Prensa Vaticano

Al menos dos centenares de muertos y más de 3.000 heridos fueron el saldo inmediato de la catástrofe, que dejó cientos de edificios colapsados y daños severos en hospitales, aeropuertos y servicios públicos, en especial en el centro y el oeste del país. Las labores de rescate y asistencia continúan, mientras las autoridades intentan restablecer los sistemas de transporte y atención médica.

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El sismo sacudió especialmente a la ciudad de Cali, donde la imagen de un edificio que quedó intacto en medio de la destrucción se volvió símbolo de esperanza. El arquitecto responsable expresó su conmoción: “Es una cosa muy emocionante”, dijo tras contemplar la inesperada resistencia de la estructura.

En su audiencia general del miércoles 12 de agosto, el papa León XIV dedicó palabras de cercanía a las víctimas: “Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales”, manifestó el pontífice.

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El sumo pontífice dedicó oraciones y agradeció a quienes trabajan en el rescate y asistencia a los damnificados - crédito Europa Press

El pontífice insistió en su mensaje de compasión: “Mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”.

El papa también dirigió un mensaje especial a los equipos de emergencia: “Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados”, reconoció durante la audiencia.

Las tareas de ayuda y reconstrucción en Colombia apenas comienzan, pero el respaldo internacional y el trabajo conjunto de instituciones religiosas y civiles marcan el inicio de una etapa de recuperación tras el devastador sismo.

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