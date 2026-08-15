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Daniela Largo, rescatada tras 36 horas bajo los escombros del terremoto, murió en Pereira luego de sufrir graves complicaciones de salud

La mujer de 32 años permanecía en cuidados intensivos tras un paro cardiorrespiratorio durante su traslado al hospital San Jorge

Daniela Largo, de 32 años, falleció en Pereira tras permanecer 36 horas bajo los escombros de un edificio - crédito Redes sociales
Daniela Largo, de 32 años, falleció en Pereira tras permanecer 36 horas bajo los escombros de un edificio - crédito Redes sociales
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Daniela Largo falleció en las últimas horas del 15 de agosto en Pereira, luego de ser rescatada con vida tras permanecer 36 horas bajo los escombros de un edificio colapsado por el terremoto de magnitud 7,4.

La mujer, de 32 años, dejó un hijo de 12 y su estado de salud se agravó tras su traslado al hospital, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El caso quedó marcado por las complicaciones médicas que siguieron al operativo. Según Noticias Caracol, Daniela fue reanimada durante 17 minutos y, de acuerdo con el relato de su padre, su corazón quedó funcionando al 20%.

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La muerte fue confirmada por Noticias RCN.

Días antes, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, había confirmado que la paciente permanecía en una unidad de cuidados intensivos del hospital San Jorge y que su pronóstico era reservado.

Daniela Largo Sánchez había sido una de las sobrevivientes halladas con vida tras la emergencia causada por el sismo del 10 de agosto. Planeaba viajar a Manizales para celebrar el cumpleaños de su hijo, pero nunca llegó a reunirse con su familia porque quedó atrapada en el inmueble donde se encontraba en el centro de la ciudad.

Rescuer personnel aare silhoutted amidst rescue operations at the site of a building damaged in an earthquake, in Pereira, Colombia, August 12, 2026. REUTERS/Juan David Duque
Rescuer personnel aare silhoutted amidst rescue operations at the site of a building damaged in an earthquake, in Pereira, Colombia, August 12, 2026. REUTERS/Juan David Duque

El deterioro comenzó durante el traslado al hospital

Julio Largo, padre de la víctima, relató al medio televisivo que al momento del rescate los equipos les habían dicho que su hija estaba lúcida, hablaba y no presentaba fracturas visibles. Esa evaluación cambió en la ambulancia.

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“Las cosas se complicaron desde la ambulancia. En la ambulancia me cuenta mi esposa de que desde ahí ella entró en una crisis y llegó acá al hospital en crisis, muy mal”, dijo.

Según explicó el padre, los médicos asociaron el paro cardiorrespiratorio a una deshidratación grave. También le informaron que presentaba hipertensión, compromiso de un pulmón y afectaciones en varios órganos.

Una de las lesiones más delicadas estaba en uno de sus brazos, que permaneció aprisionado por una puerta mientras Daniela seguía bajo los escombros. Cuando esa extremidad fue liberada, la sangre retenida volvió a circular y, según el relato familiar citado por la publicación, provocó daños en el cerebro, el corazón, los riñones y el hígado.

Varias personas trasladaron a Daniela Andrea Largo Sánchez, de 32 años, a un vehículo mientras es rescatada tras el terremoto ocurrido en Pereira - crédito Reuters
Varias personas trasladaron a Daniela Andrea Largo Sánchez, de 32 años, a un vehículo mientras es rescatada tras el terremoto ocurrido en Pereira - crédito Reuters

“En el momento que liberaron la mano, la sangre que estaba ahí retenida empezó a circular. Entonces esa sangre retenida causó daños en el cerebro, el corazón, riñones, hígado”, contó Julio Largo.

El padre también aseguró que en la zona afectada se presentó gangrena y que los médicos evaluaban una posible amputación. Una de las opciones que le plantearon era intervenir hasta la muñeca, aunque todavía analizaban si existía infección en una parte superior del brazo.

La familia la encontró tras recorrer la ciudad con fotos

La búsqueda empezó cuando Daniela dejó de comunicarse con sus familiares. Julio Largo contó que, al no tener noticias de ella, él y su esposa salieron a recorrer calles de Pereira con fotografías impresas para tratar de ubicarla entre los sectores golpeados por el terremoto.

“Con unos carteles que imprimió mi esposa y los dimos a conocer en el entorno en que ella se movía. Entonces nos decían: ‘Nosotros la vimos’, unos que sí la habían visto, otros que no”, relató al canal.

El hallazgo se produjo cuando un voluntario que participaba en las labores de rescate escuchó un sonido entre los escombros y alertó a los equipos antes de que se retiraran unas placas con maquinaria pesada. Después, los rescatistas introdujeron una sonda con cámara para confirmar que la persona atrapada era Daniela.

Equipos de rescate trabajan entre los escombros en Pereira tras el terremoto que dejó graves afectaciones en la ciudad - crédito Juan David Duque/Reuters
Equipos de rescate trabajan entre los escombros en Pereira tras el terremoto que dejó graves afectaciones en la ciudad - crédito Juan David Duque/Reuters

De acuerdo con BBC News Mundo, la operación de rescate se prolongó durante siete horas y requirió la participación de decenas de bomberos y perros rescatistas. Los equipos abrieron túneles y perforaron placas de concreto para suministrarle oxígeno y extraerla por la parte inferior de la estructura.

Uno de los rescatistas dijo a la televisora Caracol, citado por la publicación, que la mujer se mantuvo consciente y colaboró durante la maniobra. Otra integrante del operativo explicó a la prensa local que fue necesario trabajar entre placa y placa por la inestabilidad del lugar.

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