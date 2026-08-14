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Andy López Beltrán no es investigado en México: Sheinbaum respalda carta de hijo de AMLO a Trump

Aseguró que no se abrirá ninguna investigación en su contra “solo porque le quitaron la visa”

Mujer con chaqueta oscura y cuello burdeos. Detrás, un atril con el escudo de Estados Unidos Mexicanos, la bandera de México y una ilustración femenina.
Claudia Sheinbaum defiende a Andy López Beltrán (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Andrés Manuel López Beltrán luego de que Estados Unidos revocara su visa y afirmó que actualmente no existe ninguna investigación en México en su contra ni la habrá.

No hay nada contra el hijo del presidente (sic). Y si hubiera por parte de la fiscalía una investigación, nosotros no vamos a cubrir a nadie si cometió un delito. Pero tampoco porque Estados Unidos le quite una visa vamos a abrir una investigación”, declaró la presidenta durante la conferencia de prensa de este viernes 14 de agosto.

Estas declaraciones surgen luego de que la noche del jueves 13 de agosto, la visa de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue revocada por parte de Estados Unidos y, como respuesta, enviara una carta al mandatario estadounidense Donald Trump, donde acusó que era un acto de “poitiquería” y sin fundamento alguno.

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Ante ello, la mandataria defendió la actitud del hijo de AMLO al asegurar que está en su derecho de emitir su opinión: “es su punto de vista”, aseveró.

Sheinbaum descarta investigación contra Andy López tras revocación de visa

Ante las presuntas acusaciones en contra de Andrés Manuel López Beltrán por presuntos vínculos con el narcotráfico, Claudia Sheinbaum rechazó que exista alguna indagatoria en México en su contra.

“No hay nada, hasta donde me ha informado la fiscal, de investigaciones que tengan que ver con el hijo del presidente (sic), con Andrés Manuel López Beltrán. Y si las hubiera, pues ya le correspondería a la fiscalía, igual que a cualquier otra persona”.

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Añadió que, en caso de existir evidencia o una solicitud formal, se procedería conforme a derecho, pero subrayó que “no tiene por qué abrirse una investigación particular porque le quitaron una visa a una persona, cualquiera sea, de cualquier partido político”.

La presidenta respaldó el trabajo de la fiscal Ernestina Godoy, de quien dijo: “Tengo mucha confianza en Ernestina Godoy, en las investigaciones que hace, en los procedimientos. Son muy rigurosos. Ernestina es una mujer de primera, la verdad. Muy valiente, además, y una gran profesional”. Asimismo, enfatizó que nunca ha instruido a la fiscalía para abrir o descartar investigaciones por razones políticas y defendió la autonomía del Ministerio Público.

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