Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Tras el terremoto, Colombia se enfrenta a los incendios forestales: 340 municipios están en alerta roja

El Ideam advierte un fuerte aumento del riesgo en distintas regiones, mientras organismos de socorro combaten decenas de focos y atienden las zonas más afectadas por las llamas

El Ejército Nacional participa en las labores de atención de la emergencia en Tolima, con personal y capacidades desplegadas para apoyar a las comunidades afectadas por los incendios forestales - cr+edito Ejército Nacional

Guardar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) elevó este viernes a 340 los municipios de Colombia en alerta roja por incendios forestales, un incremento de 164 localidades frente al reporte del día anterior, cuando había 176 en ese nivel. El aumento representa un crecimiento del 93% en apenas 24 horas, en medio de una temporada seca que mantiene activos varios focos en diferentes regiones del país.

En total, 663 municipios están bajo algún nivel de alerta por incendios en las regiones Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquia y Amazonia. Cundinamarca concentra la mayor cantidad de municipios en alerta roja, con 78, seguida por Tolima, con 46, y Nariño, con 31.

PUBLICIDAD

La situación más crítica se presenta en Tolima, donde las autoridades mantienen operaciones para controlar decenas de incendios que han afectado miles de hectáreas. La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció la creación de un Fondo Mixto de Reconstrucción del Tolima, con el propósito de reunir recursos públicos, privados y comunitarios para atender las pérdidas ocasionadas tanto por los incendios como por el reciente terremoto.

De acuerdo con la mandataria, las conflagraciones han dejado más de 10.000 hectáreas afectadas, además de daños en cultivos y viviendas. En uno de los balances más recientes, Matiz reportó 31 incendios activos en 15 municipios y cerca de 11.000 hectáreas arrasadas.

PUBLICIDAD

Los incendios forestales mantienen en alerta a cientos de municipios del país, con Tolima entre las zonas más afectadas por las conflagraciones - crédito Sngrd
Los incendios forestales mantienen en alerta a cientos de municipios del país, con Tolima entre las zonas más afectadas por las conflagraciones - crédito Sngrd

“Necesitamos ayudar a nuestros hermanos del departamento del Tolima. Hemos perdido más de diez mil hectáreas en el departamento, la gente ha perdido sus cultivos”, afirmó la gobernadora, al explicar que la recuperación deberá comenzar una vez sean controlados los focos activos.

El fondo será discutido con gremios y empresarios para establecer un mecanismo que permita canalizar ayudas hacia las familias afectadas. La administración departamental también contempla medidas para apoyar la recuperación del sector productivo, proteger empleos y reconstruir viviendas e infraestructura.

Uno de los municipios más afectados es San Luis, donde las llamas destruyeron alrededor de 5.000 hectáreas y ocasionaron daños en 10 viviendas. Las autoridades departamentales mantienen concentradas sus capacidades en los puntos donde existe mayor riesgo de propagación.

Bomberos, Ejército, Policía y otros organismos de emergencia trabajan en diferentes puntos del departamento para controlar los incendios y atender a las comunidades afectadas - crédito Sngrd
Bomberos, Ejército, Policía y otros organismos de emergencia trabajan en diferentes puntos del departamento para controlar los incendios y atender a las comunidades afectadas - crédito Sngrd

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, señaló que permanecen activos cerca de 29 incendios y que los organismos de emergencia continúan trabajando en el territorio. Entre los municipios con conflagraciones se encuentran San Luis, Ortega, Guamo, Honda, Chaparral, Valle de San Juan, Piedras, Alvarado, Coyaima, Venadillo, Anzoátegui, Coello, Rovira y San Antonio.

La respuesta ha incluido apoyo aéreo, brigadas de bomberos, Ejército y organismos de socorro. Según Matiz, el Gobierno nacional dispuso dos aviones de la Policía, un helicóptero Black Hawk de esa institución, otra aeronave del Ejército y apoyo de la Fuerza Aeroespacial para reforzar las labores de extinción.

También fueron enviadas brigadas desde otras regiones. Un grupo procedente del Meta fue destinado a Honda, mientras una brigada de Pereira se trasladará a Ortega. El Ejército, además, sumó personal para apoyar las operaciones en otro de los municipios afectados.

Helicópteros se sumaron a las labores de extinción para combatir los focos que permanecen activos en varias zonas del Tolima - crédito Sngrd
Helicópteros se sumaron a las labores de extinción para combatir los focos que permanecen activos en varias zonas del Tolima - crédito Sngrd

Desde Bogotá fueron enviados 15 bomberos oficiales, acompañados por cuatro vehículos y equipos especializados para atender incendios forestales. La movilización fue coordinada por la Dirección Nacional de Bomberos por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán.

Mientras continúan las operaciones, el Ideam mantiene el seguimiento a las condiciones meteorológicas. Aunque se pronostican lluvias en sectores del Pacífico, Caribe, Andes, Orinoquia y Amazonia, buena parte del centro y sur de la región Andina y del norte del Caribe continuará con condiciones secas.

El instituto también advirtió sobre un incremento de los vientos entre el 14 y el 15 de agosto en sectores del centro y oriente del Caribe y en La Guajira, con velocidades que podrían alcanzar entre 36 y 54 kilómetros por hora en la Media y Alta Guajira.

Las llamas han consumido miles de hectáreas en municipios del Tolima y han provocado daños en cultivos y viviendas - crédito Sngrd
Las llamas han consumido miles de hectáreas en municipios del Tolima y han provocado daños en cultivos y viviendas - crédito Sngrd

El escenario climático mantiene la preocupación de las autoridades. Según el Ideam, existe una probabilidad del 90% de que el fenómeno de El Niño persista hasta el primer trimestre de 2027, con posibilidad de alcanzar una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de este año.

En Tolima, las condiciones de sequedad ya tienen efectos sobre las fuentes hídricas. Cortolima reportó disminuciones en los niveles de varios ríos, entre ellos el Saldaña, Amoyá, Magdalena, Cucuana y Lagunilla.

Las autoridades ambientales mantienen el monitoreo para establecer los niveles de criticidad y adoptar medidas que permitan reducir el riesgo de desabastecimiento, especialmente para el consumo humano.

Temas Relacionados

Incnendio en TolimaMunicipios en alerta rojaCuerpo de Bomberos TolimaCrisis ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alcaldía de Cali aclaró cómo se realizará el censo de las familias afectadas por el terremoto: será presencial, casa por casa y con formatos físicos

Alejandro Eder recordó que estos datos solo se podrán brindar a funcionarios de la administración distrital, y las visitas se anunciarán con antelación en las zonas afectadas

Alcaldía de Cali aclaró cómo se realizará el censo de las familias afectadas por el terremoto: será presencial, casa por casa y con formatos físicos

Aumenta la ayuda internacional a Colombia tras el terremoto de 7,4: India envía 20 toneladas y Noruega, Suecia y España anuncian nuevos recursos

Medicamentos, equipos médicos, refugios temporales y artículos básicos hacen parte del respaldo ofrecido por distintos gobiernos para atender a las comunidades damnificadas y acompañar las labores de recuperación

Aumenta la ayuda internacional a Colombia tras el terremoto de 7,4: India envía 20 toneladas y Noruega, Suecia y España anuncian nuevos recursos

Vicepresidente José Manuel Restrepo aclaró si el Gobierno ordenará el ‘retiro forzoso’ de pensionados del sector público: “No tengo competencia para expedir decretos”

La aclaración llegó tras versiones difundidas en medios y redes sobre un supuesto borrador que sacaría de manera obligatoria a jubilados que siguen vinculados al Estado, incluidos maestros, para abrir paso a relevo generacional

Vicepresidente José Manuel Restrepo aclaró si el Gobierno ordenará el ‘retiro forzoso’ de pensionados del sector público: “No tengo competencia para expedir decretos”

San José del Palmar - Chocó, Colombia registró un sismo de 4.8 de intensidad este 13 de agosto

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

San José del Palmar - Chocó, Colombia registró un sismo de 4.8 de intensidad este 13 de agosto

Un soldado muerto y cuatro heridos dejó ataque con drones en El Carmen, Norte de Santander

El comando identificó al militar asesinado como el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres. El Ejército anunció que presentará denuncias por lo ocurrido

Un soldado muerto y cuatro heridos dejó ataque con drones en El Carmen, Norte de Santander
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Yerry Mina se perderá el debut en la Copa de Italia con el Cagliari, confirmó su entrenador: “Está en un trabajo personalizado”

Yerry Mina se perderá el debut en la Copa de Italia con el Cagliari, confirmó su entrenador: “Está en un trabajo personalizado”

El futbolista Jhon Arias habló del trabajo que realiza con las donaciones en el Chocó tras el terremoto que vivió la región: “Más allá de las palabras, acciones”

El colombiano Jhon Lucumí viaja a Turín para hacer los exámenes médicos: sería nuevo jugador de la Juventus de Italia

Goleador histórico del Deportivo Pasto relató los duros momentos que vivió durante el terremoto de Colombia: “Corrí luchando por mi vida”

El colombiano Luis Javier Suárez en el radar del FC Barcelona: esto es lo que se informa desde Europa