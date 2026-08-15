Director de operaciones de emergencias de la Cruz Roja Valle dio advertencia en medio del PMU en Cali: “Nos va a durar entre dos y cuatro años”

Declaraciones de Walter Cote, en medio del Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló en Cali, y en el que estuvo evaluando cómo va la atención de la emergencia el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @alejoeder/X

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Durante una sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cali, la noche del viernes 14 de agosto, Walter Cote, director de Operaciones de Emergencia de la Cruz Roja Valle del Cauca, compartió un mensaje enfocado en la reconstrucción, la solidaridad y la visión de largo plazo ante el desafío que enfrenta la ciudad tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes de 10 de agosto de 2026.

El encuentro contó con la presencia del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quienes visitaron la capital vallecaucana para supervisar de primera mano la respuesta a la emergencia.

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En su intervención, Cote puntualizó la importancia de mirar hacia adelante y planificar cada etapa de la recuperación.

“Hay que pensar todo el tiempo en el futuro. Nos faltan diez días, un mes, hasta el 30 de este mes (agosto). Tenemos que limpiar, arreglar todo lo que podamos, salvar la mayor cantidad de vidas, proteger a la gente asustada, a la gente triste, dar apoyo psicosocial. Todo eso hay que hacerlo”, aseveró el director de la Cruz Roja Valle, al referirse a la multiplicidad de tareas que involucra la gestión de una catástrofe de esta magnitud.

"No solamente desde la institucionalidad. Necesitamos también del apoyo de la ciudadanía, de los organismos de socorro y de todos los sectores que hoy están trabajando para responder a esta emergencia", señaló desde su cuenta de X el alcalde de Cali, Alejandro Eder - crédito @alejoeder/X

Cote hizo hincapié al señalar que el restablecimiento de las capacidades esenciales de agua, saneamiento y salud es crucial para garantizar condiciones dignas para la población, y lo calificó como “todo lo que sirve para que la gente viva bien en Cali y poner a todo el mundo que sea parte de la solución”, indicó el experto, que invitó a la comunidad a sumarse de manera activa al proceso de reconstrucción.

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El diectivo recalcó que ninguna autoridad ni organización puede enfrentar sola el reto que representa una emergencia de esta escala.

“Aquí no se puede solo, nadie puede solo. El alcalde (Eder) no puede solo, ninguno de nosotros puede solo. Así que necesitamos a todo el mundo, la comunidad, las entidades, todos los sectores”, dijo Cote al realizar un llamado contundente a la cooperación entre instituciones, sectores privados y la ciudadanía.

El representante de la Cruz Roja advirtió que la emergencia tendrá un impacto prolongado en el tiempo.

“La emergencia es de largo plazo. Esta emergencia nos va a durar entre dos y cuatro años. Si nos va bien, si lo manejamos bien”, explicó, insistiendo en la necesidad de organizar el trabajo en etapas y promover el relevo y la confianza mutua entre los equipos.

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Tras su visita a Quibdó, el presidente Abelardo de la Espriella se desplazó a Cali, Valle del Cauca, donde recibió un informe actualizado sobre las afectaciones provocadas por el reciente terremoto ocurrido en el país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Sumado a lo anterior, Cote aseveró: “Hay que tener postas, hay que reemplazar y creer en el otro. Hay que trabajar en equipo. Eso es obligatorio. Debería ser una ley de, de Cali. Obligatorio trabajar en equipo, obligatorio ayudar a crear soluciones”.

El director regional de la Cruz Roja en el departamento ubicado en la región Pacífica también fue claro en que el objetivo no es solo restaurar lo perdido, sino transformar la ciudad, y fue más allá al expresar su deseo de tener “una Cali mucho más poderosa, mucho más fuerte”.

“Creo que ese es el sueño que todos quisiéramos tener”, sentenció Cote, con el fin de mantener la esperanza y la visión colectiva hacia una urbe más resiliente.

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En el cierre de su intervención, el director de Operaciones de Emergencia de la Cruz Roja Valle del Cauca agradeció a quienes han trabajado incansablemente desde el primer día y reiteró la disposición de la institución para seguir colaborando.

La Ungrd detalla el impacto nacional del sismo ocurrido en Chocó, Colombia, el 15 de agosto de 2026, con un balance de 115.461 personas afectadas - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Espero representar sus sueños de manera colectiva, pero estamos listos a seguir trabajando día y noche para que esto pase. Muchas gracias”, concluyó.

Las autoridades siguen adelantando las labores de búsqueda y rescate de cuerpos en Cali, una de las ciudades más afectadas junto a Manizales (Caldas), Pereira (Risaralda) y Quibdó (Chocó), de acuerdo con el reporte que brindó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6:30 a. m., deja un saldo de 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 personas desaparecidas.

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