¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este lunes 3 de agosto. En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.
11:38 hsHoy
Modificación en la Línea 1 del Metrobús
Por obstrucción en el carril, no hay servicio en la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús, en dirección a El Caminero.
11:14 hsHoy
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús operan con normalidad todas sus líneas hoy 3 de agosto.