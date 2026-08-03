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El hábito que millones de personas repiten cada día y que agrava las várices sin saberlo

Este hábito daña las válvulas venosas de forma progresiva y la mayoría de quienes lo padecen no lo descubren hasta que los síntomas son evidentes

Primer plano de la pierna y mano de una mujer adulta con venas varicosas en la pantorrilla, sentada en un sofá.
Las várices son venas hinchadas y retorcidas que se originan en una disfunción valvular que retrasa el flujo sanguíneo hacia el corazón, según el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Permanecer sentado más de cuatro horas seguidas agrava las várices sin que la mayoría de las personas lo advierta, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estudios publicados en revistas científicas mexicanas.

El hábito ocurre todos los días, en oficinas y hogares, cuando la sangre se estanca en las extremidades inferiores porque las válvulas venosas no reciben el estímulo muscular necesario para impulsar el retorno al corazón.

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“La sangre avanza con lentitud, lo que entorpece el funcionamiento de las válvulas venosas y dilata las venas”, explica la doctora Eugenia Rivera Chino, coordinadora de programas médicos del IMSS, a través del comunicado 050.

Infografía sobre cómo sentarse agrava las várices. Muestra figura humana sentada, piernas, vasos sanguíneos y cuatro íconos explicativos.
La enfermedad venosa crónica es poco diagnosticada y menos aún tratada, de acuerdo con estudios publicados en la Revista Mexicana de Enfermería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al permanecer sentado durante periodos prolongados, las piernas son el sitio más afectado porque el trayecto que la sangre debe recorrer desde ahí hasta el corazón es el más largo del cuerpo.

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El sedentarismo, factor de riesgo para desarrollar várices

Un estudio publicado en la Revista Mexicana de Enfermería, realizado en el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 282 trabajadores de salud, encontró una prevalencia de enfermedad venosa crónica de 51.4%.

El sedentarismo mostró una relación estadísticamente significativa con la enfermedad: 71.3% de quienes la padecían tenían hábitos sedentarios.

Los síntomas más frecuentes fueron dolor (81.1%), calambres nocturnos (80%) e inflamación (78.6%).

Ilustración de una mujer sentada en una silla de madera, mirando su tobillo izquierdo hinchado y con venas varicosas. Su rostro muestra sorpresa
Las mujeres son la población más vulnerable a desarrollar várices debido al papel que juegan las hormonas en la dilatación de las venas, según el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un segundo estudio, publicado en la revista Atención Familiarde la UNAM y realizado en adultos con hipertensión de la Unidad de Medicina Familiar No. 10 del IMSS, registró insuficiencia venosa en el 55.7% de los participantes.

De ese grupo, el 67% no realizaba actividad física regular. El estudio encontró que llevar un estilo de vida no saludable se asocia directamente con un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia venosa.

Primer plano de una pierna con venas varicosas abultadas. La persona usa pantalones oscuros enrollados y una zapatilla gris sobre un sillón.
La Guía de Práctica Clínica del IMSS considera en riesgo a quienes pasan más de cinco horas de su jornada laboral sentados o de pie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil del mexicano sedentario: ocho horas sentado, sin cumplir ninguna recomendación de actividad física

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) —en su edición 2023, que integra indicadores detallados sobre comportamiento sedentario en población adulta— revela que el 21.6% de los adultos mexicanos no cumple las recomendaciones mínimas de actividad física.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI registra que más de 38 millones de personas laboran en el sector terciario (comercio y servicios), donde el personal de oficina acumula entre 35 y 48 horas de trabajo semanales sentado.

Ilustración de primer plano de una pierna humana con venas varicosas visibles en la pantorrilla y el muslo, sobre un fondo claro y texturizado.
El 21.6% de los adultos mexicanos no cumple las recomendaciones mínimas de actividad física, según la ENSANUT Continua 2023 del Instituto Nacional de Salud Pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guía de Práctica Clínica del IMSS sobre insuficiencia venosa crónica, referenciada en estudios de la UNAM, identifica como población de riesgo a quienes pasan más de cinco horas de su jornada laboral sentados o de pie.

El home office agrava la situación: una revisión científica citada por especialistas del IMSS calcula que trabajar desde casa suma 31 minutos extra de sedentarismo al día frente al trabajo presencial, además de reducir el promedio de pasos diarios en 2 mil 564.

sedentarismo
Los hábitos sedentarios fuera del trabajo —como permanecer sentado durante los días de descanso— también se asocian con mayor riesgo de várices. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que el IMSS recomienda protegerse de las várices

El IMSS recomienda levantarse a caminar entre 10 y 15 minutos cada dos o tres horas cuando se realizan actividades prolongadas en posición sentada.

También indica hacer ejercicios de puntitas y talones sin levantarse de la silla, y elevar las piernas por encima del nivel del corazón dos o tres veces al día.

Vista lateral de una persona con pantalón gris y camisa clara realizando una elevación de pierna en una oficina moderna con escritorios, sillas y ventanas grandes.
Una persona realiza una elevación lateral de pierna de forma discreta junto a un escritorio en una oficina moderna y luminosa, promoviendo el bienestar laboral con movimientos sencillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto recomienda, además, realizar movimientos circulares del pie y ejercicios de flexión y extensión de tobillos durante las pausas.

La guía recomienda caminar al menos 30 minutos al día. Para quienes buscan una actividad de mayor beneficio en la circulación, señala la natación como la opción más recomendable.

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio es un centro médico público de alta complejidad ubicado en Granada, España. El video explica el comportamiento de las várices. (YouTube/ @clinicodegranada)

También señala que usar ropa y calzado cómodos, con tacón de menos de 3 centímetros, reduce la presión sobre el sistema venoso.

El INSP calcula que incorporar pausas activas en la jornada laboral puede reducir hasta un 30% el riesgo de enfermedad cardiovascular asociada al sedentarismo.

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