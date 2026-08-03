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Calendario OFICIAL de pagos Beca Rita Cetina 2026: cómo se distribuyen los recursos letra por letra en AGOSTO

Los recursos se distribuirán de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

El video muestra a varios estudiantes de primaria, niños y niñas, posicionados individualmente en un espacio con estanterías de libros. Se observan superposiciones de texto que identifican el programa "Educación Primaria Rita Cetina", con apoyo para uniformes y útiles. También se menciona la "Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez". Esta producción es un video informativo sobre becas de apoyo educativo.

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El periodo de depósitos de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios de primaria que se registraron en marzo comenzó este lunes 3 de agosto. Durante la conferencia de prensa matutina, Julio León, titular del programa, dio a conocer el calendario oficial de pagos.

Aunque ya terminó el ciclo escolar y es periodo vacacional, estos nuevos beneficiarios recibirán su depósito anual de 2,500 pesos a través de la tarjeta del Banco Bienestar que les servirá para el apoyo de uniformes y útiles escolares.

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Cabe recordar que la propuesta comenzó a implementarse en 2025 y, en un principio, estuvo dirigida a estudiantes de secundaria. Este año la cobertura se extendió, de modo que ahora más niños de primaria pueden acceder a la ayuda, con el objetivo de prevenir el abandono escolar y facilitar el acceso a un recurso económico que les permita seguir con sus estudios.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Calendario de pagos Beca Rita Cetina

Los recursos se distribuirán de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario. Además, los dispersión se llevará a cabo del 3 al 14 de agosto.

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  • Lunes 3 de agosto | letras A, B
  • Martes 4 de agosto | letra C
  • Miércoles 5 de agosto | letras D, E, F
  • Jueves 6 de agosto | letra G
  • Viernes 7 de agosto | Letras H, I, J, K, L
  • Lunes 10 de agosto | Letra M
  • Martes 11 de agosto | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 12 de agosto | Letra R
  • Jueves 13 de agosto | Letra S
  • Viernes 14 de agosto | Letras T, U, V, W, X, Y, Z
Infografía de calendario de pagos Beca Rita Cetina, agosto 2020. Incluye $2,500 para uniformes y útiles, 6.69M becarios, $16.7 mmdp inversión. Utiles escolares
Una infografía detalla el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares en agosto, con una inversión social de 16.7 mil millones de pesos para más de 6.6 millones de beneficiarios. (Calendario oficial de pagos para adquirir uniformes y útiles)

Cabe señalar que cada padre de familia o tutor puede inscribir hasta tres alumnos, recibiendo el monto correspondiente por cada uno.

Pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria

  • 1 alumno | 2 mil 500 pesos
  • 2 alumnos | 5 mil pesos
  • 3 alumnos | 7 mil 500 pesos

Formas de comprobar el pago de la beca

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

  1. Consulta de saldo por teléfono Marca al número oficial de la Línea del Bienestar: 800 900 2000. Sigue las instrucciones para consultar el saldo de tu tarjeta. Si te da el saldo, la tarjeta está activa.
  2. Consulta en cajeros automáticos Acude a un cajero del Banco del Bienestar y realiza una consulta de saldo. Si puedes realizar la operación, la tarjeta está activa.
  3. Consulta presencial Puedes acudir a una sucursal del Banco del Bienestar con tu tarjeta y una identificación oficial. El personal puede decirte si tu tarjeta está activa.
  4. Verificación en línea (para algunos programas) Algunos beneficiarios pueden consultar el estado de su tarjeta en el portal del Banco del Bienestar (https://www.bancodelbienestar.gob.mx/), pero no todos los programas tienen habilitada esta función en línea.

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