Cómo Colombia construyó una de las mayores flotas de helicópteros del continente y por qué atraviesa una crisis operativa

Colombia construyó una de las mayores flotas de helicópteros militares de América Latina para enfrentar a las guerrillas, el narcotráfico y una geografía compleja

La mayor flota de helicópteros militares de América Latina atraviesa un momento de incertidumbre. Colombia, que durante décadas construyó una de las capacidades aeromóviles más importantes del continente para enfrentar a las guerrillas, el narcotráfico y los desafíos de una geografía compleja, hoy enfrenta crecientes dificultades para sostener parte de esa estructura debido a problemas de mantenimiento, tensiones diplomáticas y cambios en el escenario político.

El tema fue analizado en una columna de Infobae al Mediodía por el especialista en relaciones internacionales y defensa Andrei Serbin Pont, quien describió la paradoja: “Colombia es la mayor flota de helicópteros militares del hemisferio americano después de los Estados Unidos, obviamente”.

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Según explicó, esa capacidad surgió de una historia de conflicto interno y dificultades geográficas: “La historia del conflicto armado interno, la geografía hostil y la falta de infraestructura hicieron que el ejército colombiano, a la hora de tener que luchar contra grupos guerrilleros, tuviese que ir creando una enorme flota de helicópteros”.

Estados Unidos redujo las horas de mantenimiento que financia para helicópteros de Colombia, un apoyo clave para sostener las operaciones aéreas contra grupos criminales (Martial Trezzini/Pool via REUTERS)

Serbin Pont remarcó la particularidad del sistema colombiano: “La Policía Nacional en Colombia no depende de un Ministerio del Interior ni un Ministerio de Justicia, depende del Ministerio de Defensa. Es prácticamente un componente de las Fuerzas Armadas en términos prácticos, es una fuerza que está militarizada”.

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Sobre el alcance del parque aéreo, detalló: “Hay más de cien helicópteros que son de las variantes de los famosos Huey, los UH-1... después también incorporaron más de cien helicópteros UH-60 Black Hawk, que es lo que quiere adquirir Argentina para reemplazar justamente a los veteranos Huey. Fueron modificando aproximadamente quince de estos a una variante específica de ataque, artillada con sistemas de Elbit de Israel”.

Y agregó: “Una flota de 20 Mi-17 de fabricación rusa que hoy están haciendo su mantenimiento en Colombia ante la falta de soporte por parte de los rusos”.

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Al analizar el origen de la crisis operativa, Serbin Pont fue directo: “El gobierno de Petro ha estado confrontando abiertamente con los que han sido históricos socios o aliados de Colombia”.

La flota de helicópteros de Colombia incluye más de cien UH-1 Huey, más de cien UH-60 Black Hawk y una parte de esos aparatos fue adaptada para ataque con sistemas de Israel

Sobre la relación con Estados Unidos, puntualizó: “Durante mucho tiempo, como Estados Unidos había impulsado múltiples planes para canalizar recursos a Colombia para la lucha contra estos grupos criminales, lo que hacían es que directamente pagaban por bancos de horas de mantenimiento... Yo te voy a pagar el mantenimiento y la operación de esos helicópteros para que vos tengas asegurada tal cantidad de horas mensuales en estos helicópteros”.

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Pero advirtió que “eso ha reducido drásticamente la cantidad de horas que Estados Unidos está dispuesto a pagar de estos helicópteros” tras los roces recientes.

Sobre el impacto de la falta de soporte ruso, aclaró: “Helicópteros como los Mi-17 no estaban teniendo un soporte logístico de el fabricante ruso, lo que ha dejado a Colombia en una situación bastante precaria en cuanto a esta flota de helicópteros, que realmente se vuelve esencial para poder llevar adelante las operaciones militares en ese país”.

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La crisis operativa de los helicópteros de Colombia se agravó por las tensiones diplomáticas del gobierno de Gustavo Petro con socios históricos como Estados Unidos (Europa Press)

En cuanto a la coyuntura electoral, Serbin Pont anticipó: “Eso indica que podemos, dentro de los próximos meses, ver una situación en la cual esta situación, que ha sido muy complicada para Colombia en materia de sustento de sus operaciones militares, se profundice o que se dé un giro muy rápido en el cual el próximo presidente quiera refortalecer nuevamente los vínculos militares entre Estados Unidos, Colombia e Israel para poder recuperar estas capacidades”.

Además, explicó por qué la política estadounidense no cambiaría sustancialmente con el gobierno de turno: “Canalizar recursos a Centroamérica, Caribe y Colombia en particular para lucha contra el narcotráfico siempre es bastante alto en la lista de prioridades, porque al fin y al cabo para Estados Unidos en esa región las dos agendas primordiales son lucha contra el narcotráfico y migración”.

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Finalmente, sintetizó el resultado de décadas de cooperación y políticas de mano dura: “El narcotráfico solo ha crecido.”

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