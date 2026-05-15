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Le componen un corrido a Maru Campos en medio del caso CIA: “Hay una mujer que no se sabe rajar”

El sencillo llega tras la presión que ha generado Morena en los últimos días

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Ante la presión que en los últimos días ha generado Morena por el caso CIA en Chihuahua, se dio a conocer el corrido "Yo con Maru" en respaldo a la gobernadora del PAN. (Crédito: IG/Daniela Álvarez)

Ante la escalda de la polémica entre Maru Campos, gobernadora de Chihuahua y el partido de Morena, por el operativo en el municipio de Morelos donde presuntamente participaron agentes de la CIA -dos elementos estadounidenses fallecieron- y tuvo como resultado el desmantelamiento de un narcolaboratorio, ahora, un corrido ya circula en redes sociales, el cual tiene un mensaje de respaldo a la gobernadora.

La composición que tiene una duración mayor a los dos minutos, lleva por nombre “Yo con Maru”, la cual trata de resaltar los “logros” en materia de seguridad, además de sumar mensajes como el “apoyo a las familias” y la defensa del Estado, resaltando su más reciente estrategia.

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Dicen que hay una mujer que no se sabe rajar. No le tiembla la palabra cuando hay que poner orden ni se esconde del problema. Defendiendo a Chihuahua con carácter y valor, porque sabe que esta tierra merece vivir mejor”, destaca parte de la letra del tema.

Morena busca “acorralar” a la gobernadora de Chihuahua

Cabe destacar que esta semana, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, dio a conocer una movilización convocada para el sábado 16 de mayo, además, el partido oficialista impulsa el juicio político de la mandataria estatal.

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Caricatura en acuarela de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rubia, con un traje azul y un sombrero de paja, sobre un fondo de bosque.
Caricatura en acuarela de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luciendo un sombrero, reflejando el lanzamiento de un corrido en su honor en medio del "Caso CIA". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin mencionar el contexto anterior, la melodía retoma la siguiente frase: “aunque soplen malos vientos, porque ha sabido dar la cara por su gente... Hay quienes hablan de lejos sin saber lo que ha costado, pero el pueblo reconoce a quien sí se ha arremangado”.

La frase utilizada por los simpatizantes de la mandataria en redes sociales para expresar respaldo ante la polémica por el desmantelamiento del narcolaboratorio y la disputa con la Federación, también da nombre al corrido.

La presidenta del PAN Estatal, Daniela Álvarez, compartió en su Instagram un fragmento de la obra musical, acompañada del siguiente texto:

¡Arriba Maru Campos! ¡Arriba Chihuahua y Arriba México!

Ariadna Montiel le pidió explicación a Maru Campos

El pasado 13 de mayo, la dirigente nacional de Morena salió al paso de las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y le exigió una explicación pública. A través de redes sociales, Montiel planteó una disyuntiva directa: “Si no lo sabía, es muestra de un gobierno inepto. Y si sí lo sabía, tendrá que explicarlo ante el pueblo de Chihuahua”.

La morenista centró su cuestionamiento en determinar si agentes extranjeros participaron en el operativo fuera de los mecanismos legales establecidos en México, y quién habría autorizado esa colaboración.

Montiel también informó que el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua solicitó información oficial sobre el caso y promovió la comparecencia de autoridades estatales.

La gobernadora de Chihuahua declaró que es respetuosa de la Constitución. Crédito: X/@MaruCampos_G

“Siempre he sido respetuosa de la Constitución mexicana y de las leyes que ella emana, de todos sus artículos. Pero sobre todo, he sido respetuosa de proteger a las familias mexicanas, como lo indica el artículo primero de la Constitución”, señaló en días recientes la gobernadora de Chihuahua.

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