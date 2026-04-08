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El mercado energético registró fuertes bajas por las expectativas de la tregua en Medio Oriente

Las plazas internacionales de petróleo y gas experimentaron descensos pronunciados debido al acuerdo entre potencias y la posibilidad de que millones de barriles varados puedan liberarse gradualmente, según evaluaciones de expertos

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El precio del petróleo brent para entrega en junio cayó más de 13 %, cerrando en 94,75 dólares en el mercado de Londres tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo/File Photo)
El precio del petróleo brent para entrega en junio cayó más de 13 %, cerrando en 94,75 dólares en el mercado de Londres tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo/File Photo)

El precio del petróleo brent para entrega en junio se desplomó este miércoles más de un 13%, cerrando en 94,75 dólares en el mercado de futuros de Londres, tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. El descenso, que supuso una caída de 14,52 dólares respecto a la sesión anterior, se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el acuerdo condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita el 20 % del flujo marítimo mundial de crudo.

El equivalente estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), también registró una fuerte baja del 16,41%, hasta 94,41 dólares por barril para entrega en mayo. Los precios del gas siguieron la misma tendencia: el contrato de futuros holandés TTF, referencia europea, cayó un 14,92 %, situándose en 45,30 euros (52,7 dólares). Estos movimientos reflejan las expectativas del mercado sobre una posible reanudación del tráfico marítimo en Ormuz, bloqueado por el conflicto en Oriente Medio.

El acuerdo de alto el fuego generó esperanzas en los mercados energéticos, aunque la reapertura del estrecho seguía sujeta a la evolución de las hostilidades en la región. El mercado valoró la posibilidad de que entre 10 y 13 millones de barriles diarios de petróleo y derivados bloqueados pudieran liberarse progresivamente si se confirma la reapertura de Ormuz, según explicó Tamas Varga, analista de PVM. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por nuevas tensiones: Irán volvió a cerrar el paso estratégico tras un ataque de Israel en el Líbano que dejó al menos 254 muertos. El analista de Forex Fawd Razaqzada señaló que la caída del crudo y el repunte de los mercados bursátiles evidencian una confianza entre los inversores en que los precios puedan bajar aún más si Ormuz se mantiene abierto.

La baja de 14,52 dólares en el precio del petróleo brent se vincula directamente a la expectativa de reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. (EFE/AARON M. SPRECHER)
La baja de 14,52 dólares en el precio del petróleo brent se vincula directamente a la expectativa de reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. (EFE/AARON M. SPRECHER)

A pesar del anuncio de reapertura, pocos barcos se atrevieron a cruzar el estrecho durante el miércoles, reflejando la persistente incertidumbre. Rob Thummel, de Tortoise Capital Management, advirtió que la tregua es frágil, y que la situación geopolítica en Oriente Medio sigue siendo volátil por los bombardeos israelíes en Líbano y los ataques iraníes a países del Golfo. Pakistán, mediador del alto el fuego, instó a las partes a actuar con moderación.

Si bien el mercado reaccionó con un desplome inmediato en los precios del petróleo y el gas, expertos como Jorge Leon, de Rystad Energy, anticiparon que, incluso con un alto el fuego permanente, los precios no bajarían de los 80 dólares por barril en el corto plazo debido a los retrasos logísticos y daños en la infraestructura energética de la región. El mercado se mantiene atento a la evolución del conflicto y a las condiciones para la reapertura total del estrecho de Ormuz, consideradas determinantes para la estabilidad de los precios energéticos.

(Con información de EFE y AFP)

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