La tecnología satelital revela un templo oculto bajo una ciudad de Egipto

La tecnología satelital permitió detectar un templo oculto de 2.600 años bajo la ciudad egipcia de Buto (Wikimedia Commons)

En el delta del Nilo, donde el río se divide antes de desembocar en el Mediterráneo, la ciudad de Buto, también conocida como Tell el-Faraín, ha guardado sus secretos durante milenios bajo barro y agua. Fundada como la capital del Bajo Egipto predinástico, este antiguo enclave emergió como un punto clave para la civilización. Sus reyes, considerados semidioses y protegidos por deidades como Uto, la cobra divina, y Nejbet, la diosa buitre, representaban la fusión entre lo humano y lo divino.

A lo largo de los siglos, Buto acumuló capas superpuestas de historia: restos de la Dinastía XIX y del periodo tardío convivieron sobre estructuras predinásticas, dando lugar a un intrincado paisaje arqueológico. Prácticamente toda su historia permanecía oculta, sepultada bajo estratos de arcilla y limo, donde los métodos tradicionales de excavación habían encontrado límites.

Ahora, las nuevas tecnologías han permitido que los secretos de Buto empiecen a salir a la luz sin la necesidad de excavar todas las capas de tierra a ciegas.

La nueva mirada sobre una ciudad enterrada

Durante décadas, excavar en Buto había sido una tarea compleja. Las capas de arcilla estaban saturadas de agua, lo que convertía cualquier intento de excavación profunda en una empresa riesgosa. Frente a estas dificultades, el equipo de arqueólogos recurrió a herramientas tecnológicas: desde el espacio, mediante un radar satelital, lograron detectar formas y estructuras que no podían ser observadas a simple vista.

Complementaron estos datos con un método de análisis electrotomográfico, que examina cómo la tierra responde al paso de pequeñas corrientes eléctricas. El resultado fue la creación de un mapa tridimensional subterráneo, capaz de revelar aspectos invisibles para el ojo humano.

Con esta metodología, los científicos identificaron patrones que señalaban la existencia de un edificio construido de unos 25 por 20 metros, levantado sobre un terreno nivelado con arena, lo que evidencia una planificación avanzada por parte de los antiguos habitantes de la ciudad.

Para contrastar sus descubrimientos, el equipo organizó una pequeña excavación dirigida, delimitando un área de diez por diez metros guiados directamente por la información geofísica.

En este reducido espacio, los arqueólogos hallaron muros de adobe y numerosos objetos asociados al período Saíta y a la Dinastía XXVI, de hace 2.600 años. El hallazgo fue publicado por los investigadores en la revista científica Acta Geophys.

El radar desde el espacio y el análisis electrotomográfico revelaron una estructura religiosa sin necesidad de grandes excavaciones (M.A.R. Abouarab)

Lo que encontraron bajo la superficie

Entre los objetos recuperados se encontraban amuletos dedicados a figuras como Isis, Horus, Taweret y Bes, divinidades habituales del Antiguo Egipto, además de representaciones de Wadjet, la cobra protectora local. Un hallazgo particular fue un amuleto que reunía rasgos de babuino, halcón y una deidad enana, sumado a un escarabajo con el nombre del faraón Tutmosis III.

Todos estos indicios apuntan a que la estructura desempeñó una función religiosa: podría haber sido un templo, residencia de sacerdotes o un área para ceremonias vinculadas a rituales egipcios.

El contexto del hallazgo aporta información valiosa sobre los procedimientos de construcción y la organización urbana en Buto. La precisión en la planificación y la presencia de capas históricas acumuladas muestran cómo cada etapa de ocupación dejó huellas que, hasta ahora, habían quedado disimuladas bajo tierra.

El estudio también brinda una perspectiva sobre la variedad de cultos y prácticas sociales que coexistieron en la ciudad durante el periodo Saíta, momento clave en la historia del Antiguo Egipto.

El uso combinado de radar satelital y técnicas electrogeofísicas optimizó la intervención arqueológica y minimizó riesgos para el patrimonio (M.A.R. Abouarab)

Cómo la tecnología redefine la arqueología en Egipto

Lo más relevante de esta investigación no radica solo en los objetos encontrados, sino en el impacto metodológico sobre la práctica arqueológica. Tradicionalmente, la disciplina había sido dependiente de la remoción de capas de tierra, una labor costosa, prolongada y muchas veces destructiva, especialmente crítica en ambientes anegados como el delta del Nilo.

La combinación de radar satelital y análisis electrogeofísico permitió un enfoque mucho más preciso: los arqueólogos pueden ahora decidir con exactitud dónde intervenir, minimizando daños potenciales a los yacimientos.

Esta transformación tecnológica es particularmente relevante ante uno de los desafíos contemporáneos más acuciantes para los sitios arqueológicos: el cambio climático. Los expertos subrayan que proteger los vestigios bajo tierra es prioritario, ya que la subida del nivel freático o los episodios de inundación amenazan con deteriorar de manera irreversible el patrimonio enterrado.

El método empleado en Buto permite conservar el mayor volumen posible de información para futuras generaciones, sin agotar los recursos del yacimiento en una sola campaña.

Voces y cifras

El caso de Buto no es aislado. Tecnologías remotas han permitido reevaluar sitios arqueológicos alrededor del mundo y revolucionar el conocimiento sobre civilizaciones antiguas. En el caso egipcio, el descubrimiento de esta estructura de hace 2.600 años revela no solo aspectos materiales de la vida religiosa, sino también nuevas rutas para entender la relación entre urbe y naturaleza en un entorno tan particular como el delta del Nilo.

Historiadores señalan que, hace cinco mil años, un hombre quedó atrapado en el hielo —como el célebre Ötzi— y estos restos siguen siendo fundamentales para los estudios modernos.

Los resultados del estudio refuerzan la importancia de métodos no invasivos que permitan analizar, conservar y, al mismo tiempo, reinterpretar la historia oculta bajo el suelo egipcio.