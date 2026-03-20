El listado completo de los líderes iraníes que fueron abatidos en la guerra con Estados Unidos e Irán

La muerte de Khamenei marcó el mayor vacío de poder en Irán desde la revolución de 1979

Irán perdió a su núcleo dirigente en menos de un mes de guerra. La lista de muertos en la cúpula política, militar, de inteligencia y científica del régimen, la más letal en la historia de la república islámica, expone el alcance del golpe sufrido por el poder iraní.

Desde el líder supremo hasta los principales responsables de seguridad, defensa, represión interna y programas estratégicos, uno a uno los jerarcas clave del país fueron eliminados en ataques selectivos.

Ali Khamenei – Líder Supremo

El líder supremo Ali Khamenei murió en el primer día de la guerra durante un ataque aéreo en su residencia de Teherán (Europa Press)

Ali Khamenei, exlíder supremo de Irán desde 1989, murió el primer día de la guerra durante un bombardeo sobre su residencia en Teherán. En el mismo ataque perdieron la vida varios familiares, incluida una hija y un nieto.

Su hijo Mojtaba resultó herido, según informó Washington, y fue designado como sucesor, aunque hasta ahora no apareció en público.

Khamenei era considerado la figura central de la estructura política y religiosa de Irán, comandante del ejército y líder del “eje de la resistencia”, una coalición de grupos antioccidentales en la región.

Durante su mandato, reprimió protestas como las de 1999, 2009 y 2022, y mantuvo el control sobre el aparato militar y clerical. Su muerte produjo un luto nacional de 40 días. La Guardia Revolucionaria prometió un “castigo severo” a los responsables del ataque.

Ali Larijani – Presidente del Parlamento y jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Ali Larijani, presidente del Parlamento, murió el 17 de marzo en un ataque israelí en las afueras de Teherán (NYT)

Ali Larijani, presidente del Parlamento y jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, murió el 17 de marzo en un ataque israelí en la región de Teherán.

Larijani fue considerado la figura política más influyente tras Khamenei. Su muerte se produjo días después de su participación en una manifestación progubernamental. En el mismo ataque fallecieron varios de sus familiares. Larijani era responsable de la coordinación de la seguridad nacional y de la respuesta estratégica del régimen.

Mohammad Pakpour – Comandante jefe de los Guardianes de la Revolución

Mohammad Pakpour, jefe de los Guardianes de la Revolución, murió en el primer día del conflicto (X)

Mohammad Pakpour, comandante jefe de los Guardianes de la Revolución Islámica, murió el primer día de la guerra. Había dirigido las fuerzas terrestres de los Guardianes y asumió el mando principal del ejército ideológico en junio de 2025, tras el fallecimiento de su antecesor durante la guerra anterior con Israel.

Pakpour fue sustituido por Ahmad Vahidi, exministro de Interior y Defensa. Estuvo al frente de la represión de protestas y de la planificación de operaciones militares contra Israel y otros adversarios regionales. Su muerte, junto a la de otros altos mandos, debilitó la capacidad de respuesta de la organización militar más poderosa de Irán.

Ali Shamkhani – Asesor del líder supremo

Ali Shamkhani, asesor histórico del líder supremo, murió el primer día de la ofensiva conjunta (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)

Ali Shamkhani, asesor principal del líder supremo y figura clave de las fuerzas armadas desde la década de 1980, murió el primer día del conflicto.

Shamkhani había sido designado en febrero para revisar los planes de defensa y fortalecer la estructura militar tras los ataques previos de Estados Unidos e Israel, según reportó Europa Press. Su muerte ocurrió en el contexto de una ofensiva aérea coordinada, en la que se atacaron instalaciones militares y nucleares consideradas amenazas inminentes.

Esmail Khatib – Ministro de Inteligencia

Esmail Khatib, ministro de Inteligencia, murió el 18 de marzo durante un ataque aéreo sobre Teherán (AP)

Esmail Khatib, ministro de Inteligencia desde 2021, falleció en un bombardeo israelí sobre Teherán el 18 de marzo. Khatib fue señalado por organizaciones de derechos humanos como el principal responsable de la represión de disidentes y manifestantes.

Khatib supervisó detenciones, torturas y asesinatos durante protestas, además de dirigir operaciones encubiertas y ciberataques contra intereses extranjeros. Su gestión incluyó la vigilancia masiva y la persecución de activistas y periodistas. Khatib fue sancionado internacionalmente por su rol en violaciones a los derechos humanos y actividades de espionaje.

Aziz Nasirzadeh – Ministro de Defensa

Nasirzadeh era veterano de la guerra entre Irán e Irak y pieza clave del desarrollo del programa de misiles (Reuters)

Aziz Nasirzadeh, veterano de la guerra entre Irán e Irak y ministro de Defensa, murió el primer día de la guerra en un ataque aéreo.

Nasirzadeh fue responsable de la supervisión de misiles de largo alcance y la transferencia de armamento a aliados regionales. Su nombre figuró entre los altos mandos alcanzados por la ofensiva, aunque el régimen iraní demoró en confirmar su muerte.

Gholamreza Soleimani – Comandante de la milicia Basij

Soleimani lideraba la milicia Basij, clave en la represión de protestas y el control social en Irán (FDI)

Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij, murió en un ataque aéreo el 17 de marzo.

Soleimani lideraba una organización de voluntarios clave en la represión de protestas y el control social. Su muerte sucedió apenas horas después del asesinato de Larijani, durante la noche más letal para el círculo de confianza del régimen.

Esmail Ahmadi – Director de inteligencia de los Basij

Esmail Ahmadi encabezaba las labores de inteligencia y vigilancia de la milicia, pieza clave en el control interno (Créditos: Irán International)

Esmail Ahmadi, director de inteligencia de la milicia Basij, fue asesinado el 16 de marzo en un ataque nocturno. Ahmadi era el encargado de la inteligencia y la vigilancia para la organización, y su eliminación profundizó la crisis de liderazgo en la estructura represiva.

Ali Mohammad Naini – Portavoz de los Guardianes de la Revolución

Ali Mohammad Naini, asesor del líder supremo de Irán, se dirige a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa.

Ali Mohammad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución y director adjunto de la Oficina de Relaciones Públicas, murió la madrugada del viernes en un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel.

Naini era responsable de la propaganda militar y de la comunicación estratégica, y tenía a su cargo la difusión de mensajes oficiales sobre la continuidad de la producción de misiles pese a la guerra.

Mohammad Shirazi – Jefe de la oficina militar del líder supremo

Mohammad Shirazi, encargado de la coordinación de las fuerzas de seguridad dentro de la oficina del líder supremo, murió el primer día de la guerra. Shirazi articulaba la cooperación entre las distintas ramas militares y aseguraba la protección directa de la máxima autoridad iraní. Su muerte debilitó la capacidad de enlace y mando en el círculo más cercano al liderazgo supremo.

Abdolrahim Mousavi – Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Desde junio de 2025, Mousavi era el encargado de coordinar operativamente a todas las ramas militares de Irán (Reuters)

Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, murió el 28 de febrero, el mismo día del comienzo de la ofensiva. Mousavi había asumido el cargo en junio de 2025 tras el fallecimiento de su predecesor durante la guerra de doce días. Su función era la supervisión y coordinación operativa de los distintos cuerpos militares.

Gholamreza Rezaian – Jefe de inteligencia policial

Gholamreza Rezaian, jefe de inteligencia policial, falleció en los bombardeos iniciales. Rezaian supervisaba la inteligencia vinculada a la seguridad interna, la vigilancia de posibles amenazas y la represión policial.

(Con información de AFP)