Pezeshkian nombra al exministro de Defensa Shamkhani como secretario del Consejo de Defensa Nacional

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha nombrado este jueves al almirante Ali Shamkhani como secretario del Consejo de Defensa Nacional, un organismo de seguridad creado tras los ataques de Israel y Estados Unidos en junio de 2025 con vistas a mejorar y centralizar las capacidades de las Fuerzas Armadas iraníes.

Shamkani tendrá, entre otras responsabilidades al frente del Consejo, el desarrollo de mecanismos para "contrarrestar las amenazas emergentes", la coordinación entre los cuerpos de Defensa y otros estamentos de la República Islámica, la organización de actividades sobre "comunicaciones estratégicas y guerra cognitiva", según recoge un decreto presidencial difundido por la agencia de noticias Nour, vinculada al aparato de seguridad iraní.

Este exministro de Defensa (1997-2005) cobra a partir de ahora un papel más relevante dentro del Consejo de Defensa Nacional, una entidad presidida por el propio Pezeshkian desde su fundación en agosto del pasado año, que tiene como primeras misiones "revisar los planes de defensa" nacional y "mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas" iraníes a través de un proceso de "centralización".

El nombramiento llega en un momento crucial en el país centroasiático, que este viernes abordará con una delegación estadounidense en Mascate, capital de Omán, las primeras conversaciones sobre su programa nuclear desde que Israel lanzara una campaña de ataques contra territorio iraní a principios del pasado junio, a la que se sumó Estados Unidos, un conflicto dejó más de 1.000 muertos en Irán y 29 en Israel.

Las negociaciones se producen después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya amenazado reiteradamente con una intervención militar contra Teherán alegando, en un principio, la represión de las protestas en el país asiático, para posteriormente enmarcar sus advertencias en el programa nuclear iraní.