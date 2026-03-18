Quién era Ismail Khatib, el hombre clave detrás de la represión y el terror del régimen de Irán

Ismaeil Khatib, el hombre clave detrás de la represión y el terror del régimen de Irán

El ex ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Khatib, que fue eliminado por Israel este miércoles en un ataque aéreo en Teherán, era considerado el principal artífice de la represión y el terror estatal del régimen, dirigiendo durante años la persecución de disidentes y la ejecución de operaciones encubiertas tanto dentro como fuera del país.

Nombrado ministro en 2021 por el Líder Supremo Ali Khamenei, Khatib consolidó su influencia al frente del Ministerio de Inteligencia iraní (MOIS), la agencia responsable del espionaje, la vigilancia y el control político. Su gestión estuvo marcada por la represión de protestas, en las cuales se le atribuye la dirección de arrestos y asesinatos de manifestantes.

Khatib era un clérigo de rango medio (Hojjat ol-Eslam), formado en jurisprudencia islámica en Qom y discípulo directo de Ali Khamenei, abatio también en el opertaivo conjunto de Estados Unidos e Israel contra el régimen inciado el pasado 28 de febrero. Su carrera en seguridad incluyó funciones en la Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) desde los años ochenta, así como la jefatura de la oficina regional de inteligencia en Qom. Antes de asumir la cartera de Inteligencia, dirigió el Centro de Protección de Inteligencia del Poder Judicial y fue jefe de seguridad de Astan Quds Razavi, una de las fundaciones más poderosas de Irán.

Rol en la represión interna y el terrorismo internacional

Durante su gestión al frente del Ministerio de Inteligencia de Irán, Ismaeil Khatib fue identificado como el principal responsable de la represión violenta contra la disidencia. Supervisó de manera directa la detención, tortura y asesinato de manifestantes durante varias olas de protestas, en particular en las conocidas como “Protestas del Hiyab” entre 2022 y 2023 y las manifestaciones que comenzaron a finales de 2025 y se extenderon durante las primeras semanas de 2026. Bajo sus órdenes, el ministerio implementó amplias campañas de vigilancia sobre activistas, periodistas y opositores políticos, recurriendo a la infiltración de agentes, el monitoreo de comunicaciones y la intimidación sistemática para sofocar cualquier intento de movilización social.

Bajo la dirección de Ismail Khatib, las fuerzas de seguridad de Irán implementaron un nivel de represión nunca antes visto contra la ola de protestas contra el régimen que inició a finales de 2025 y se extendió durante las primeras semanas de 2026

Khatib autorizó operaciones de represión que incluyeron redadas nocturnas en domicilios, desapariciones forzadas y persecución judicial contra familiares de disidentes. Numerosos informes de organizaciones internacionales atribuyen a su gestión el uso de métodos de interrogatorio violento, detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de opositores.

En el ámbito internacional, Khatib dirigió y supervisó operaciones terroristas y ciberataques contra intereses extranjeros, especialmente de Israel y Estados Unidos. Bajo su mando, el ministerio organizó atentados y asesinatos selectivos y coordinó redes de espionaje y sabotaje en distintos países. Además, impulsó campañas de desinformación digital y ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas, instituciones gubernamentales y objetivos civiles, extendiendo el aparato represivo iraní más allá de sus fronteras.

Organizaciones de Derechos Humanos estiman que más de 30 mil personas murieron a causa de la violenta represión del régimen de irán durante las protestas de 2025 - 2026 (Reuters)

La política de Khatib consolidó el uso de la violencia estatal y el terror como herramientas centrales para la supervivencia del régimen, profundizando el clima de miedo entre la población y exacerbando las tensiones con actores internacionales.

Sanciones internacionales y legado

Por su papel en violaciones a los derechos humanos y actividades de ciberespionaje, Khatib fue sancionado por Estados Unidos en 2022 y posteriormente por Australia y Canadá (2025-2026). Las sanciones respondieron tanto a la represión de protestas internas como a operaciones de inteligencia consideradas hostiles por la comunidad internacional.

Ismaeil Khatib, fue nombrado Ministro de Inteligencia por el líder Supremo Ali Khamenei en 2021 después de ocupar varios puestos clave en el IRGC. Supervisó el Ministerio de Inteligencia iraní, la principal organización de inteligencia del régimen iraní y una organización clave detrás de la represión y el terror del régimen. Desempeñó un papel importante en la dirección de arrestos y el asesinato de manifestantes durante las recientes protestas internas en Irán y durante las "Protestas del Hiyab" (2022-2023). Dirigió las actividades terroristas del Ministerio de Inteligencia iraní contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo, incluidos objetivos israelíes durante la Operación León Rugiente.

La muerte de Ismaeil Khatib representa la eliminación de una figura central en el aparato represivo iraní, responsable de la estrategia de terror estatal y de la coordinación de operaciones clandestinas en el exterior. Según fuentes israelíes, su eliminación marca una escalada en la confrontación entre Israel e Irán, anticipando nuevas acciones en las próximas horas.

Posición en la estructura de poder iraní

El ministro de Inteligencia conformaba junto a la Guardia Revolucionaria y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional el núcleo de seguridad estatal. Esta posición le permitía coordinar la represión interna y la política exterior agresiva, consolidando el control del régimen sobre la sociedad y reforzando su capacidad para proyectar influencia y ejecutar operaciones contra adversarios en la región y fuera de ella.

Eliminado en Teherán

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, informó que Ismaeil Khatib murió en un ataque aéreo nocturno en Teherán, dirigido contra infraestructuras consideradas estratégicas para el régimen iraní. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que la operación incluyó el bombardeo de cuarteles generales militares, emplazamientos de misiles balísticos y centros vinculados a la seguridad interna de Irán.

Sanciones internacionales de Estados Unidos, Australia y Canadá recayeron sobre Khatib por violaciones de derechos humanos y ciberespionaje desde 2022 hasta 2026

Según declaraciones oficiales, el ataque también alcanzó el cuartel general del comandante de la unidad de seguridad de la Guardia Revolucionaria, el centro de mantenimiento de la División General de Abastecimiento y Asistencia, y un complejo asociado al sistema de misiles balísticos. Simultáneamente, se destruyeron varios sistemas de defensa aérea para garantizar la superioridad israelí en el espacio aéreo iraní.