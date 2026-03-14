El cancillerí iraní se refirió al ayatollah Mojtaba Khamenei: “No hay ningún problema con el nuevo líder supremo, cumplirá con sus deberes”

Abbas Araqchi, canciller del régimen iraní (Europa Press/Contacto/Icana News Agency)

La afirmación del canciller iraní negando problemas de salud en el nuevo líder supremo busca disipar las dudas surgidas tras el ataque militar de Estados Unidos e Israel, que provocó la muerte de Ali Khamenei y varios familiares directos en Teherán. Las versiones oficiales contrastan con reportes estadounidenses que insisten en la existencia de heridas graves, mientras persiste la tensión en la región.

Las autoridades iraníes sostienen que el líder supremo Mojtaba Khamenei se encuentra en plenas condiciones para ejercer el poder, según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi. Sin embargo, Estados Unidos asegura que Khamenei resultó herido de gravedad y ha ofrecido una recompensa de hasta USD 10 millones por información sobre su paradero, lo que añade incertidumbre sobre la estabilidad del liderazgo en Irán.

“No hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes”, afirmó Aragchi.

Por su parte, funcionarios iraníes admitieron que Khamenei fue herido tras el ataque del 28 de febrero en Teherán, aunque se negaron a proporcionar detalles adicionales.

Desde la muerte de Ali Khamenei, Mojtaba, de 56 años, no ha hecho apariciones públicas. Su único contacto ha sido un mensaje escrito en el que comunicó la pérdida de su esposa, hermana, sobrina y cuñado durante el bombardeo y prometió vengar a su familia y restablecer la posición de Irán frente a la coalición estadounidense-israelí.

Mojtaba Khamenei fue designado como nuevo líder supremo de Irán (Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA vía REUTERS)

El fallecimiento de Ali Khamenei y la asunción inmediata de su hijo Mojtaba, tras el ataque conjunto lanzado por Washington y Tel Aviv, han transformado el panorama político iraní. El presidente estadounidense Donald Trump consideró la eliminación del anterior líder como “justicia para el pueblo de Irán” y una oportunidad destacada para redefinir el futuro del país.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que Mojtaba Khamenei fue herido y probablemente desfigurado, lo que pondría en duda su autoridad real. “Sabemos que el nuevo supuesto –y no tan supremo– líder está herido y probablemente desfigurado”, afirmó en rueda de prensa.

En sintonía con esta postura, el Departamento de Estado lanzó una recompensa de hasta USD 10 millones por información sobre Khamenei y otros funcionarios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), bajo la acusación de planear y ejecutar actos terroristas globalmente. Entre los nombres señalados destacan el ministro de Inteligencia Esmail Khatib y altos jefes militares.

El presidente Trump, consultado por Fox News, consideró que el líder iraní “está dañado, pero probablemente está vivo de alguna forma”. Funcionarios estadounidenses también cuestionaron la legitimidad de Mojtaba, recordando la represión de protestas recientes y sugiriendo que la comunicación escrita del líder busca ocultar su verdadero estado.

Israel, por su parte, indicó que ha atacado posiciones estratégicas en Teherán con asistencia de inteligencia, y sostiene que la meta es minar la estructura de poder iraní y limitar la capacidad de respuesta de su nuevo liderazgo.

EEUU ofreció una recompensa millonaria por información sobre el paradero del ayatollah Mojtaba Khamenei (Departamento de Estado de Estados Unidos)

El cambio en la cúpula iraní intensifica el riesgo de escalada en la seguridad regional. Analistas militares citados por AFP advierten que, aunque los ataques aéreos han afectado la dirección del régimen, una caída total demandaría acciones coordinadas adicionales, tanto internas como externas.

Frente a las presiones, Irán mantiene un discurso desafiante y recalca, mediante mensajes oficiales, que responderá en el ámbito militar y explorará opciones como el estrangulamiento del suministro petrolero o el respaldo a aliados armados en zonas estratégicas.

En sus declaraciones, Mojtaba Khamenei ha reiterado la intención de vengar la muerte de su familia y la resistencia ante la presión internacional. Las fuentes iraníes subrayan que, a pesar de la ausencia pública del nuevo líder desde la ofensiva, cuenta con el respaldo interno necesario y permanece al frente del poder.

La llegada de Mojtaba Khamenei al liderazgo supremo pretendía proyectar estabilidad, pero la falta de apariciones públicas tras el ataque mantiene abiertas las dudas sobre la capacidad del régimen iraní para consolidarse y enfrentar a sus rivales en el nuevo escenario regional.