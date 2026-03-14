EEUU ofreció una recompensa millonaria por información sobre el paradero del ayatollah Mojtaba Khamenei

Este póster del Departamento de Estado de EE. UU. anuncia una recompensa de hasta $10 millones por información sobre líderes clave del IRGC de Irán, como el Ayatolá Mojtaba Khamenei, por su implicación en terrorismo global. (Departamento de Estado de Estados Unidos)

Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre el paradero del nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei, en el marco de una iniciativa del programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado.

La solicitud incluye datos sobre “líderes terroristas iraníes”, con la posibilidad de reubicación para quienes aporten información relevante.

El Departamento de Estado sostiene que estos individuos “comandan y dirigen diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo”.

Entre los funcionarios sobre los que Estados Unidos busca información figuran el ministro de Inteligencia, Esmail Khatib; el jefe adjunto del Estado Mayor, Ali Asghar Hejazi; el general de división Yahya Rahim Safavi; el general de brigada Eskandar Momeni; y el secretario del Consejo Supremo, Ali Larijani.

En medio del ofrecimiento millonario por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, Israel asegura que está atacando puestos de control de seguridad de la Basij y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Teherán, y sostiene que agentes de inteligencia y observadores colaboran en el terreno.

Israel y Estados Unidos buscan desestabilizar el sistema y el régimen iraní. Analistas militares señalan que resulta casi imposible derrocar por completo un sistema de gobierno únicamente mediante ataques aéreos, y advierten sobre la ampliación del alcance de la operación.

El grupo terrorista Hezbollah juró lealtad al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei (Europa Press)

Trump confirmó la muerte del padre de Mojtaba Khamenei, el ex líder supremo iraní Ali Khamenei, mediante un comunicado difundido en Truth Social el pasado 28 de febrero, día el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán.

En su mensaje, el presidente estadounidense afirmó que la muerte de Khamenei representó “justicia para el pueblo de Irán” y para “todos los grandes estadounidenses y personas de muchos países en el mundo que han sido asesinados o mutilados por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre”. Trump subrayó que la eliminación del líder del régimen constituyó “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Pete Hegseth aseguró que Mojtaba Khamenei está “herido y probablemente desfigurado”

Estados Unidos e Israel atacaron más de 15.000 objetivos desde el inicio de la guerra con Irán a finales del mes pasado, según indicó este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día”, declaró Hegseth en conferencia de prensa.

El funcionario también afirmó Mojtaba Khamenei está “herido y probablemente desfigurado”. “Sabemos que el nuevo supuesto -y no tan supremo- líder está herido y probablemente desfigurado”, puntualizó Hegseth.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (REUTERS/Kylie Cooper)

En ese sentido, añadió que Khamenei “carece de legitimidad” y hace referencia a la unidad tras “asesinar a decenas de miles de manifestantes”, en alusión a las protestas que comenzaron a finales del año pasado y continuaron hasta el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

“Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué”, sostuvo Hegseth, quien añadió que Khamenei siente “miedo” y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo, ha muerto en los ataques.

En una entrevista con Fox News, Donald Trump fue consultado el jueves sobre la situación de Mojtaba tras su reciente designación como líder supremo de Irán. El presidente estadounidense respondió haciendo hincapié en la salud del líder supremo del régimen: “Creo que está dañado, pero probablemente está vivo de alguna forma”.