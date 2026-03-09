Mundo

La Fuerza de Defensa de Israel intensificó sus ataques a posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano

El incremento de las operaciones aéreas y terrestres durante los últimos días resultó en la neutralización de decenas de lanzacohetes y vehículos no tripulados destinados a ataques contra territorio israelí

Guardar
Las FDI destruyeron decenas de drones y lanzamisiles del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano

La Fuerza de Defensa de Israel (FDI) anunció que la Fuerza Aérea israelí continúa realizando operaciones ofensivas y defensivas contra la organización Hezbollah. En los últimos días, se han destruido decenas de lanzacohetes y misiles en el sur del Líbano, específicamente al sur del río Litani, empleados por el grupo terrorista Hezbollah para lanzar cohetes hacia territorio israelí. Además, las fuerzas israelíes informaron la intercepción de decenas de vehículos aéreos no tripulados provenientes del grupo libanés.

“En respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de la organización terrorista Hezbollah hacia territorio israelí, la Fuerza Aérea ha llevado a cabo oleadas adicionales de ataques en el Líbano en los últimos días”, detallaron las FDI en un comunicado difundido en la red social X.

El lunes por la mañana, el ejército israelí reportó un ataque dirigido a infraestructuras de Hezbollah en Beirut, concentrándose en los suburbios del sur de la capital, área considerada bastión de la organización respaldada por Irán. Un corresponsal de AFP indicó que se escuchó una fuerte explosión y que columnas de humo se elevaron en ese sector, cuyos residentes habían recibido órdenes de evacuación por parte de las autoridades militares israelíes.

Las fuerzas israelíes realizan operaciones
Las fuerzas israelíes realizan operaciones ofensivas tras ataques de Hezbollah desde el Líbano

La madrugada del lunes, tropas de la 36.ª División del ejército israelí llevaron a cabo una incursión terrestre en el sur del Líbano. Según un comunicado castrense, el objetivo era localizar y atacar infraestructuras y combatientes de Hezbollah. Previo a la entrada de las tropas, se efectuaron ataques aéreos y bombardeos masivos contra múltiples objetivos en la zona.

Durante la última semana, los suburbios del sur de Beirut han sido escenario de sucesivos bombardeos israelíes después de que las FDI ordenaran la evacuación inmediata de civiles que ponían en riesgo sus vida al permanecer en zonas bastiones el terrorismo islamista. Sin embargo, no se habían registrado ataques desde el sábado hasta la explosión reportada este lunes.

Soldados israelíes se concentraron en
Soldados israelíes se concentraron en el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, tras los enfrentamiento con el grupo terrorista Hezbollah (REUTERS/Amir Cohen)

Por su parte, el grupo terrorista, financiado por el régimen de Irán, afirmó el lunes que combatía a las fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este de Líbano, en medio de la nueva guerra entre los dos bandos. Hezbollah afirmó que había detectado “la infiltración de aproximadamente 15 helicópteros enemigos israelíes” desde el lado sirio de la frontera en el este de Líbano. Según el grupo islamista, sus combatientes “enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas de infiltración con armas apropiadas, y la confrontación” está en marcha.

Bombardeos israelíes golpean infraestructuras de
Bombardeos israelíes golpean infraestructuras de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, bastión respaldado por Irán (REUTERS/Mohamed Azakir)

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Khameneí, ocurrida durante el primer ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Teherán, desencadenó la participación directa de Hezbollah en el conflicto con ataques al norte de Israel. En este contexto, el grupo terrorista emitió un comunicado en el que expresa su lealtad al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, hijo de Alí Khameneí. El grupo libanés afirmó su compromiso de fidelidad y continuidad en los lineamientos marcados por el fallecido dirigente iraní.

Temas Relacionados

Fuerza de Defensa de IsraelBeirutHezbollahFuerza Aérea IsraelíConflicto Líbano-IsraelInfraestructura MilitarÚltimas noticias AméricaGuerra en Medio OrienteIránIsraelAlí Khamenei

Últimas Noticias

Volodimir Zelensky reveló que 11 países solicitaron ayuda a Ucrania para repeler los drones de Irán

El mandatario dijo que algunos expertos ya están en camino a Oriente Medio. Propone intercambiar interceptores por misiles de defensa aérea que Kiev necesita con urgencia

Volodimir Zelensky reveló que 11

Marco Rubio acusó a Irán de tomar al mundo “como rehén” con sus ataques contra el petróleo y los países vecinos

El secretario de Estado norteamericano habló en un acto en honor a rehenes estadounidenses y evocó la toma de la embajada en Teherán en 1979. Siete soldados han muerto en el actual conflicto con el régimen persa

Marco Rubio acusó a Irán

Quién es Mojtaba Khamenei y qué puede cambiar en Irán tras la muerte de Alí Jamenei

Tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, la Asamblea de Expertos designó a su hijo Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por su carácter casi dinástico y por sus limitaciones religiosas dentro del clero chiita

Quién es Mojtaba Khamenei y

La red del Kremlin que expande operaciones de desinformación en América Latina y en África

Un conjunto de documentos filtrados revela cómo una organización vinculada a Moscú distribuyó millones de dólares entre campañas mediáticas, manipulación política y acciones para debilitar el papel de países occidentales en al menos treinta naciones

La red del Kremlin que

Una subasta en Reino Unido rescata los bocetos perdidos del toro del Bullring de Birmingham

El descubrimiento en la residencia del escultor permitió redescubrir la evolución de la obra más emblemática de Birmingham

Una subasta en Reino Unido
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Aldo de Nigris reacciona a la lesión de Nicola Porcella previo a su pelea en Ring Royale

Qué son las becas Mendrano y quién podrá acceder a ellas: 900 euros al mes para los nueve meses de curso “en otra universidad del país”

Partido Comunes reconoció su derrota en las urnas y anunció nuevas alianzas para mantenerse en la política: “Reafirmamos nuestro compromiso”

Salomé, hija de James Rodríguez, debutó como escritora: “Muchos no saben que a mí me encanta escribir”

INFOBAE AMÉRICA
El Papa pide el cese

El Papa pide el cese del "estruendo de las bombas" y apela al diálogo para escuchar "la voz de los pueblos"

Las RSF acusan al Ejército sudanés de matar a 34 civiles en un ataque contra un mercado en Kordofán

El presidente de Irán subraya el "sabio liderazgo" de Mojtaba Jamenei en medio de la guerra con Israel y EEUU

El G7 dispuesto incluso a recurrir a las reservas estratégicas para estabilizar el mercado

EEUU declara como "terrorista" a la rama en Sudán de la organización islamista Hermanos Musulmanes

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: cuándo y

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

Nicole Kidman y la influencia silenciosa en el inicio profesional de su hija Sunday Rose dentro del modelaje

Murió Jennifer Runyon Corman, actriz de “Ghostbusters”, tras una breve lucha contra el cáncer

Una mujer fue arrestada tras disparar a la casa de Rihanna

Jisoo y Seo In-guk hablan con Infobae sobre “Un novio por suscripción”: fantasías románticas, rivalidad en la oficina y un mensaje para sus fans de Latinoamérica