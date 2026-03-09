La Fuerza de Defensa de Israel intensificó sus ataques a posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano

Las FDI destruyeron decenas de drones y lanzamisiles del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano

La Fuerza de Defensa de Israel (FDI) anunció que la Fuerza Aérea israelí continúa realizando operaciones ofensivas y defensivas contra la organización Hezbollah. En los últimos días, se han destruido decenas de lanzacohetes y misiles en el sur del Líbano, específicamente al sur del río Litani, empleados por el grupo terrorista Hezbollah para lanzar cohetes hacia territorio israelí. Además, las fuerzas israelíes informaron la intercepción de decenas de vehículos aéreos no tripulados provenientes del grupo libanés.

“En respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de la organización terrorista Hezbollah hacia territorio israelí, la Fuerza Aérea ha llevado a cabo oleadas adicionales de ataques en el Líbano en los últimos días”, detallaron las FDI en un comunicado difundido en la red social X.

El lunes por la mañana, el ejército israelí reportó un ataque dirigido a infraestructuras de Hezbollah en Beirut, concentrándose en los suburbios del sur de la capital, área considerada bastión de la organización respaldada por Irán. Un corresponsal de AFP indicó que se escuchó una fuerte explosión y que columnas de humo se elevaron en ese sector, cuyos residentes habían recibido órdenes de evacuación por parte de las autoridades militares israelíes.

Las fuerzas israelíes realizan operaciones ofensivas tras ataques de Hezbollah desde el Líbano

La madrugada del lunes, tropas de la 36.ª División del ejército israelí llevaron a cabo una incursión terrestre en el sur del Líbano. Según un comunicado castrense, el objetivo era localizar y atacar infraestructuras y combatientes de Hezbollah. Previo a la entrada de las tropas, se efectuaron ataques aéreos y bombardeos masivos contra múltiples objetivos en la zona.

Durante la última semana, los suburbios del sur de Beirut han sido escenario de sucesivos bombardeos israelíes después de que las FDI ordenaran la evacuación inmediata de civiles que ponían en riesgo sus vida al permanecer en zonas bastiones el terrorismo islamista. Sin embargo, no se habían registrado ataques desde el sábado hasta la explosión reportada este lunes.

Soldados israelíes se concentraron en el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, tras los enfrentamiento con el grupo terrorista Hezbollah (REUTERS/Amir Cohen)

Por su parte, el grupo terrorista, financiado por el régimen de Irán, afirmó el lunes que combatía a las fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este de Líbano, en medio de la nueva guerra entre los dos bandos. Hezbollah afirmó que había detectado “la infiltración de aproximadamente 15 helicópteros enemigos israelíes” desde el lado sirio de la frontera en el este de Líbano. Según el grupo islamista, sus combatientes “enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas de infiltración con armas apropiadas, y la confrontación” está en marcha.

Bombardeos israelíes golpean infraestructuras de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, bastión respaldado por Irán (REUTERS/Mohamed Azakir)

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Khameneí, ocurrida durante el primer ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Teherán, desencadenó la participación directa de Hezbollah en el conflicto con ataques al norte de Israel. En este contexto, el grupo terrorista emitió un comunicado en el que expresa su lealtad al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, hijo de Alí Khameneí. El grupo libanés afirmó su compromiso de fidelidad y continuidad en los lineamientos marcados por el fallecido dirigente iraní.