Mundo

Mojtaba Khamenei, el heredero en las sombras y arquitecto de la maquinaria represiva del régimen iraní

Afianzó su poder en la clandestinidad, construyendo vínculos con la Guardia Revolucionaria y con las facciones más radicales del aparato de seguridad de Teherán

Guardar
Mojtaba Khamenei fue nombrado líder
Mojtaba Khamenei fue nombrado líder supremo de Irán (Eiropa Press)

Ha pasado la mayor parte de su vida evitando las apariciones públicas. Hasta hace pocos días, su nombre era conocido sobre todo en los círculos de la élite clerical, las fuerzas de seguridad y los analistas de poder en Teherán.

Ahora, tras la decisión de la Asamblea de Expertos de elevarlo a la posición de líder supremo, la atención del mundo se posa sobre un hombre que, desde hace décadas, ha tejido su influencia detrás de los muros del poder iraní. Se trata de Mojtaba Khamenei.

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad, creció en el seno de una familia clerical marcada por la oposición al sha Mohammad Reza Pahlavi. Su infancia coincidió con el ascenso de su padre, Ali Khamenei, como figura opositora clave en el movimiento que contribuyó a la Revolución Islámica de 1979.

Durante la guerra entre Irán e Irak, Mojtaba sirvió en el frente del Batallón Habib ibn Mazahir, una unidad voluntaria vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y participó en operaciones en la fase final del conflicto. En ese entorno forjó vínculos con combatientes que, años después, ocuparían puestos clave en las estructuras militar, de inteligencia y de seguridad del país.

Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido
Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei, durante una visita a la oficina de Hezbollah en Teherán

A diferencia de otros líderes revolucionarios que construyeron su influencia desde cargos visibles, Mojtaba Khamenei desarrolló su poder desde las sombras. Nunca ocupó cargos electos ni buscó visibilidad pública, pero durante años operó dentro de la oficina del líder supremo como uno de los principales intermediarios de acceso a su padre.

Su relación con la Guardia Revolucionaria, establecida desde los años de guerra, es uno de los pilares de su ascenso. Los mandos de la IRGC, especialmente los sectores jóvenes y radicales, lo consideran un aliado confiable, capaz de garantizar la continuidad del régimen y mantener la cohesión interna en situaciones de crisis.

En el ámbito religioso, Mojtaba ostenta el rango de Hojjatoleslam, por debajo del título de ayatollah, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legitimidad doctrinal para liderar la nación. Estudió en los seminarios de Qom bajo la tutela de figuras conservadoras, aunque no ha alcanzado la prominencia teológica de su padre o a Ruhollah Jomeini.

La historia política iraní ha mostrado, sin embargo, que la flexibilidad y el pragmatismo suelen imponerse sobre la ortodoxia teológica cuando está en juego la estabilidad del régimen.

Mojtaba Khamenei durante el acto
Mojtaba Khamenei durante el acto anual del Día de Jerusalén en Teherán (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

Su influencia se ha hecho visible en momentos clave de la historia reciente de Irán. En 2009, durante las protestas que siguieron a la controvertida reelección de Mahmoud Ahmadinejad, fue señalado por opositores y figuras religiosas moderadas como uno de los responsables de la represión.

Diversos informes lo ubican coordinando la acción entre la oficina del líder, la milicia Basij y la Guardia Revolucionaria, según activistas y organizaciones de derechos humanos, que lo acusan de supervisar estrategias de control social y manipulación electoral.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por actuar en nombre de su padre y por su participación en la promoción de la política exterior más agresiva del régimen, así como en la represión interna.

Durante las protestas de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, su nombre volvió a aparecer en las consignas de los manifestantes, que lo responsabilizaban por la violencia estatal y la falta de apertura política.

Un periódico con la foto
Un periódico con la foto de portada de Mahsa Amini, la joven que murió tras ser detenida por la llamada “policía de la moral” del régimen iraní (REUTERS)

En el ámbito internacional, Mojtaba es visto con recelo por las potencias occidentales. Su figura ha sido mencionada en cables diplomáticos y discursos oficiales como el verdadero operador en la sombra de la política represiva iraní. Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump lo calificó como una figura “inaceptable” para liderar Irán.

Su ascenso al liderazgo supremo es interpretado por numerosos analistas como un intento del régimen de preservar el statu quo y asegurar la continuidad del aparato de poder que domina Irán desde hace más de cuatro décadas. Sin embargo, esta decisión también ha intensificado las críticas internas hacia un sistema que muchos consideran cada vez más cerrado, represivo y distante de las aspiraciones de la sociedad iraní.

La designación reaviva también el debate interno sobre el riesgo de convertir la República Islámica en un sistema dinástico, contradictorio con los principios fundacionales de 1979.

Una mujer sostiene una imagen
Una mujer sostiene una imagen del depuesto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei (REUTERS/Archivo)

El nuevo líder supremo asume el cargo en un país fracturado, con una juventud desafiante, una economía afectada por las sanciones y una región en constante tensión.

Temas Relacionados

IránMojtaba KhameneiGuerra en Medio OrienteÚltimas noticias AméricaAlí KhameneiLíder supremo de IránRevolución islámicaMashhadMohammad Reza PahlaviEstados UnidosDonald Trump

Últimas Noticias

La Guardia Revolucionaria de Irán prometió “completa obediencia” a su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei

El cuerpo militar del régimen, considerado como una organización terrorista por las principales potencias occidentales, se pronunció minutos después de la confirmación del nombramiento del sucesor de Ali Khamenei

La Guardia Revolucionaria de Irán

Estados Unidos confirmó la muerte de un séptimo militar desde el inicio de la guerra contra Irán

El Ejército norteamericano indicó que el soldado falleció en Arabia Saudita tras resultar herido el 1 de marzo en un ataque iraní

Estados Unidos confirmó la muerte

Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo del régimen de Irán

El hijo del fallecido ayatollah fue designado por la Asamblea de Expertos y se convirtió en el tercer guía espiritual de la República Islámica. “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, advirtió más temprano Donald Trump

Mojtaba Khamenei es el nuevo

“Aunque no soy soldado, no me siento como una civil”: el enorme esfuerzo de las esposas ucranianas en tiempos de guerra

Historias personales muestran los costos invisibles de la separación, la sobrecarga de deberes y los vínculos que se resisten a romperse pese a la distancia

“Aunque no soy soldado, no

El régimen iraní insinuó que el próximo líder supremo será el hijo de Ali Khamenei

“El nombre de Khamenei continuará“, afirmó un alto clérico que participó este domingo de la Asamblea de Expertos para elegir al próximo guía espiritual, cuyo nombre será oficializado en las próximas horas

El régimen iraní insinuó que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paloma Valencia ganó la Gran

Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas presidenciales

En imágenes: así se vivió la jornada de elecciones legislativas 2026 en las diferentes ciudades de Colombia

Yina Calderón dedicó un mensaje por el Día de la Mujer a Epa Colombia: “Le pido a Dios te regale la libertad”

Nueva explosión del volcán Sabancaya genera nueva emisión de cenizas que alcanza zonas ganaderas en Arequipa y mantiene alerta naranja

Fue vinculado a proceso el conductor de moto por aplicación señalado por el feminicidio de Ana Karen Nute en el Edomex

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Trump recibe los cuerpos de los soldados de EE.UU. y promete mantener muertes "al mínimo"

Colombia tiene "trabajo por hacer", dice el mánager tras enlazar dos derrotas

Manifestantes en México prenden fuego al dios Baal y exigen la paz en Oriente Medio

Atacan con un dron un puesto de votación en el centro de Colombia tras cierre de comicios

La Guardia Revolucionaria expresa su obediencia al nuevo líder supremo de Irán

ENTRETENIMIENTO

El ex esposo de Britney

El ex esposo de Britney Spears pidió respeto por su privacidad: “Espero que la prensa haya aprendido del pasado”

Sin Brooklyn y con rumores en aumento, Victoria Beckham presentó su colección en París

Elijah Wood no se despide de su personaje más famoso: “Mientras siga vivo, preferiría que nadie más interpretara a Frodo”

Qué dejó el Oasis Live ‘25: gira récord, reconciliación y un documental de alto voltaje que sorprende a los fans

Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”