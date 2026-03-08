Mojtaba Khamenei, el heredero en las sombras y arquitecto de la maquinaria represiva del régimen iraní

Mojtaba Khamenei fue nombrado líder supremo de Irán (Eiropa Press)

Ha pasado la mayor parte de su vida evitando las apariciones públicas. Hasta hace pocos días, su nombre era conocido sobre todo en los círculos de la élite clerical, las fuerzas de seguridad y los analistas de poder en Teherán.

Ahora, tras la decisión de la Asamblea de Expertos de elevarlo a la posición de líder supremo, la atención del mundo se posa sobre un hombre que, desde hace décadas, ha tejido su influencia detrás de los muros del poder iraní. Se trata de Mojtaba Khamenei.

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad, creció en el seno de una familia clerical marcada por la oposición al sha Mohammad Reza Pahlavi. Su infancia coincidió con el ascenso de su padre, Ali Khamenei, como figura opositora clave en el movimiento que contribuyó a la Revolución Islámica de 1979.

Durante la guerra entre Irán e Irak, Mojtaba sirvió en el frente del Batallón Habib ibn Mazahir, una unidad voluntaria vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y participó en operaciones en la fase final del conflicto. En ese entorno forjó vínculos con combatientes que, años después, ocuparían puestos clave en las estructuras militar, de inteligencia y de seguridad del país.

Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei, durante una visita a la oficina de Hezbollah en Teherán

A diferencia de otros líderes revolucionarios que construyeron su influencia desde cargos visibles, Mojtaba Khamenei desarrolló su poder desde las sombras. Nunca ocupó cargos electos ni buscó visibilidad pública, pero durante años operó dentro de la oficina del líder supremo como uno de los principales intermediarios de acceso a su padre.

Su relación con la Guardia Revolucionaria, establecida desde los años de guerra, es uno de los pilares de su ascenso. Los mandos de la IRGC, especialmente los sectores jóvenes y radicales, lo consideran un aliado confiable, capaz de garantizar la continuidad del régimen y mantener la cohesión interna en situaciones de crisis.

En el ámbito religioso, Mojtaba ostenta el rango de Hojjatoleslam, por debajo del título de ayatollah, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legitimidad doctrinal para liderar la nación. Estudió en los seminarios de Qom bajo la tutela de figuras conservadoras, aunque no ha alcanzado la prominencia teológica de su padre o a Ruhollah Jomeini.

La historia política iraní ha mostrado, sin embargo, que la flexibilidad y el pragmatismo suelen imponerse sobre la ortodoxia teológica cuando está en juego la estabilidad del régimen.

Mojtaba Khamenei durante el acto anual del Día de Jerusalén en Teherán (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

Su influencia se ha hecho visible en momentos clave de la historia reciente de Irán. En 2009, durante las protestas que siguieron a la controvertida reelección de Mahmoud Ahmadinejad, fue señalado por opositores y figuras religiosas moderadas como uno de los responsables de la represión.

Diversos informes lo ubican coordinando la acción entre la oficina del líder, la milicia Basij y la Guardia Revolucionaria, según activistas y organizaciones de derechos humanos, que lo acusan de supervisar estrategias de control social y manipulación electoral.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por actuar en nombre de su padre y por su participación en la promoción de la política exterior más agresiva del régimen, así como en la represión interna.

Durante las protestas de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, su nombre volvió a aparecer en las consignas de los manifestantes, que lo responsabilizaban por la violencia estatal y la falta de apertura política.

Un periódico con la foto de portada de Mahsa Amini, la joven que murió tras ser detenida por la llamada “policía de la moral” del régimen iraní (REUTERS)

En el ámbito internacional, Mojtaba es visto con recelo por las potencias occidentales. Su figura ha sido mencionada en cables diplomáticos y discursos oficiales como el verdadero operador en la sombra de la política represiva iraní. Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump lo calificó como una figura “inaceptable” para liderar Irán.

Su ascenso al liderazgo supremo es interpretado por numerosos analistas como un intento del régimen de preservar el statu quo y asegurar la continuidad del aparato de poder que domina Irán desde hace más de cuatro décadas. Sin embargo, esta decisión también ha intensificado las críticas internas hacia un sistema que muchos consideran cada vez más cerrado, represivo y distante de las aspiraciones de la sociedad iraní.

La designación reaviva también el debate interno sobre el riesgo de convertir la República Islámica en un sistema dinástico, contradictorio con los principios fundacionales de 1979.

Una mujer sostiene una imagen del depuesto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei (REUTERS/Archivo)

El nuevo líder supremo asume el cargo en un país fracturado, con una juventud desafiante, una economía afectada por las sanciones y una región en constante tensión.