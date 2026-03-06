Las fuerzas israelíes destruyeron el búnker de Alí Khamenei en una operación con 50 aviones sobre el corazón de Teherán

Estaba construido en el corazón de Teherán

En una de las operaciones militares más complejas desde el inicio del conflicto entre Israel e Irán, las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron esta mañana el búnker subterráneo de Ali Khamenei, ubicado bajo el complejo de liderazgo del régimen en el corazón de Teherán, como parte de una serie de ataques que han debilitado severamente la infraestructura estratégica iraní, según informó el medio The Times of Israel.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), el ataque de este martes involucró aproximadamente 50 aviones de combate de la Fuerza Aérea que, con información suministrada por la Dirección de Inteligencia Militar y la Dirección Antiterrorista, lanzaron cerca de 100 bombas sobre el búnker subterráneo que servía como principal refugio de emergencia para la conducción de guerra por parte del líder supremo iraní.

La infraestructura destruida estaba construida debajo del denominado complejo de liderazgo en Teherán y abarcaba varias calles con numerosos accesos y salas para reuniones de los más altos miembros del régimen iraní. El búnker, descrito por las autoridades militares como un “activo de emergencia seguro”, había sido concebido para que el líder pudiera coordinar las operaciones en caso de conflicto. La unidad 8200 de Inteligencia Militar, centrada en inteligencia de señales, y la unidad 9900, especializada en inteligencia visual, realizaron un mapeo del sitio durante años, lo que permitió ejecutar un ataque de alta precisión y con un profundo conocimiento de la disposición interna del blanco.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. vía REUTERS

El impacto sostenido en el complejo de liderazgo iraní

La destrucción del búnker se produce días después de la muerte de Khamenei tras un ataque inicial al complejo en Teherán, hecho en el que también perecieron ocho altos funcionarios iraníes durante un bombardeo a un edificio adyacente, conforme a lo confirmado por la fuente militar.

A pesar de la muerte de Khamenei, el complejo continuó siendo utilizado como centro de operaciones por dirigentes del régimen iraní en los días siguientes. Según la versión proporcionada por las IDF, el sitio permaneció activo hasta el ataque de esta mañana.

La ofensiva israelí sobre instalaciones clave del régimen se ha intensificado durante la confrontación. Además del ataque al búnker y la eliminación de Khamenei, la IDF atacó otros edificios dentro del complejo, incluyendo la oficina presidencial de Irán y la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, según detalló la institución militar.

Estos ataques reiterados sobre el complejo de liderazgo marcan una escalada en la postura táctica de las fuerzas israelíes, que han priorizado golpes quirúrgicos orientados a desmantelar la capacidad de dirección estratégica del régimen iraní en Teherán.