Mundo

La Guardia Revolucionaria de Irán prometió “completa obediencia” a su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei

El cuerpo militar del régimen, considerado como una organización terrorista por las principales potencias occidentales, se pronunció minutos después de la confirmación del nombramiento del sucesor de Ali Khamenei

Guardar
La Guardia Revolucionaria de Irán
La Guardia Revolucionaria de Irán juró lealtad al nuevo líder supremo (IRGC/WANA (West Asia News Agency vía REUTERS)

Tras la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, los Guardianes de la Revolución proclamaron su “obediencia total y autosacrificio” al nuevo jefe espiritual y militar del país.

El relevo de poder tiene lugar durante una etapa crítica de la crisis en Oriente Medio, marcada por enfrentamientos y una escalada militar vinculada a ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

La decisión de los Guardianes de la Revolución de jurar lealtad a Mojtaba Khamenei responde a la necesidad de mantener la cohesión interna del régimen y asegurar la autoridad religiosa y política del sucesor. En un contexto de máxima tensión y guerra, la unidad institucional en torno al nuevo líder resulta fundamental para la estabilidad del Estado iraní.

Los Guardianes de la Revolución emitieron el domingo un comunicado en el que destacaron su disposición a cumplir “órdenes divinas” según el mandato de Mojtaba Khamenei. El cuerpo militar, considerado un pilar de la república islámica, reiteró su compromiso con un lenguaje enfático e incluyó el autosacrificio como parte de sus deberes ante el líder supremo.

Mojtaba Khamenei es el nuevo
Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo de Irán (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

El ascenso de Mojtaba Jamenei se produjo nueve días después de la muerte de su padre, quien falleció en un ataque perpetrado por fuerzas israelíes y estadounidenses. Mientras Irán se mantiene en estado de alerta, la llegada al poder del hijo de Jamenei coincide con uno de los momentos de mayor incertidumbre política y militar desde la Revolución Islámica.

La Asamblea de Expertos, órgano clerical formado por ochenta y ocho miembros, oficializó la elección de Mojtaba Khamenei como líder supremo a través de un anuncio en la televisión estatal. El comunicado institucional resaltó que el nombramiento se realizó con “votos contundentes” y pidió a la nación unirse en torno al nuevo dirigente para afrontar los desafíos inmediatos.

Esta es apenas la segunda transición de poder en el cargo supremo desde el triunfo de la Revolución Islámica, hace casi medio siglo. Mojtaba Khamenei, caracterizado por un perfil reservado y escasa exposición pública, había sido considerado durante años como posible sucesor, pese a no haber desempeñado cargos gubernamentales ni haber participado en procesos electorales.

En los días previos a su designación, el país vivió divisiones internas y una atmósfera expectante, mientras multitudes se concentraron espontáneamente en espacios públicos de Teherán al conocerse la decisión de la Asamblea de Expertos.

El nuevo líder asume la jefatura del Estado con atribuciones de máxima autoridad en los asuntos nacionales, incluyendo el control absoluto sobre las fuerzas armadas y las estructuras de seguridad.

En medio del clima de tensiones, el sábado el presidente Masoud Pezeshkian hizo inicialmente gestos de conciliación al pedir disculpas por ataques en territorio de otros países vecinos. Sin embargo, poco después rectificó y sostuvo: “Cuanta más presión nos impongan, más fuerte será nuestra respuesta”.

El nuevo líder supremo asume
El nuevo líder supremo asume el control del país en un momento de máxima tensión en Irán y Medio Oriente (Stringer/WANA via REUTERS)

Sectores firmes del régimen rechazaron cualquier señal de distensión y reafirmaron la continuidad de la “estrategia de guerra”. Pezeshkian instó a los países fronterizos a no involucrarse en operaciones estadounidenses o israelíes, puntualizando que los ataques a Irán no provinieron directamente de gobiernos del Golfo Pérsico, sino de bases y barcos de Estados Unidos en la región.

El jefe del poder judicial, Gholam Hossein Mohseni-Ejei, manifestó el sábado que la geografía de algunos Estados cercanos está siendo utilizada —de manera abierta o encubierta— contra Irán, y añadió: “Intensos ataques sobre esos objetivos continuarán”.

Tanto Pezeshkian como Mohseni-Ejei forman parte del consejo de tres miembros que supervisó la transición política.

En el ámbito internacional, el presidente Donald Trump insistió en medios estadounidenses en que el liderazgo de Mojtaba Khamenei -o de cualquier otro líder elegido- no sobrevivirá “sin mi aprobación”.

Entre los aliados regionales de Irán, el grupo libanés Hezbollah compartió en sus redes sociales una imagen del nuevo líder, presentándolo como “jefe de la bendita revolución islámica”. Este respaldo explícito de Hezbollah muestra la rapidez con que el bloque aliado de Teherán se reacomodó tras la crisis sucesoria.

Mojtaba Jamenei asume la dirección tanto del poder militar convencional como de las fuerzas paramilitares, y también controlará depósitos de uranio altamente enriquecido que, por decisión propia, podrían destinarse al desarrollo de armas nucleares bajo su liderazgo.

Temas Relacionados

Mojtaba JameneiIránGuardianes de la RevoluciónAsamblea de ExpertosTransición de LiderazgoEstabilidad RegionalMojtaba KhameneiÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Mojtaba Khamenei, el heredero en las sombras y arquitecto de la maquinaria represiva del régimen iraní

Afianzó su poder en la clandestinidad, construyendo vínculos con la Guardia Revolucionaria y con las facciones más radicales del aparato de seguridad de Teherán

Mojtaba Khamenei, el heredero en

Estados Unidos confirmó la muerte de un séptimo militar desde el inicio de la guerra contra Irán

El Ejército norteamericano indicó que el soldado falleció en Arabia Saudita tras resultar herido el 1 de marzo en un ataque iraní

Estados Unidos confirmó la muerte

Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo del régimen de Irán

El hijo del fallecido ayatollah fue designado por la Asamblea de Expertos y se convirtió en el tercer guía espiritual de la República Islámica. “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, advirtió más temprano Donald Trump

Mojtaba Khamenei es el nuevo

“Aunque no soy soldado, no me siento como una civil”: el enorme esfuerzo de las esposas ucranianas en tiempos de guerra

Historias personales muestran los costos invisibles de la separación, la sobrecarga de deberes y los vínculos que se resisten a romperse pese a la distancia

“Aunque no soy soldado, no

El régimen iraní insinuó que el próximo líder supremo será el hijo de Ali Khamenei

“El nombre de Khamenei continuará“, afirmó un alto clérico que participó este domingo de la Asamblea de Expertos para elegir al próximo guía espiritual, cuyo nombre será oficializado en las próximas horas

El régimen iraní insinuó que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paloma Valencia ganó la Gran

Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas presidenciales

En imágenes: así se vivió la jornada de elecciones legislativas 2026 en las diferentes ciudades de Colombia

Yina Calderón dedicó un mensaje por el Día de la Mujer a Epa Colombia: “Le pido a Dios te regale la libertad”

Nueva explosión del volcán Sabancaya genera nueva emisión de cenizas que alcanza zonas ganaderas en Arequipa y mantiene alerta naranja

Fue vinculado a proceso el conductor de moto por aplicación señalado por el feminicidio de Ana Karen Nute en el Edomex

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Trump recibe los cuerpos de los soldados de EE.UU. y promete mantener muertes "al mínimo"

Colombia tiene "trabajo por hacer", dice el mánager tras enlazar dos derrotas

Manifestantes en México prenden fuego al dios Baal y exigen la paz en Oriente Medio

Atacan con un dron un puesto de votación en el centro de Colombia tras cierre de comicios

La Guardia Revolucionaria expresa su obediencia al nuevo líder supremo de Irán

ENTRETENIMIENTO

El ex esposo de Britney

El ex esposo de Britney Spears pidió respeto por su privacidad: “Espero que la prensa haya aprendido del pasado”

Sin Brooklyn y con rumores en aumento, Victoria Beckham presentó su colección en París

Elijah Wood no se despide de su personaje más famoso: “Mientras siga vivo, preferiría que nadie más interpretara a Frodo”

Qué dejó el Oasis Live ‘25: gira récord, reconciliación y un documental de alto voltaje que sorprende a los fans

Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”