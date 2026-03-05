Estados Unidos

Trump dijo que Estados Unidos debe participar en la selección del próximo líder supremo de Irán: “El hijo de Khamenei es inaceptable”

El mandatario republicano advirtió que una sucesión adversa a los intereses de Washington podría reavivar la tensión militar en la región y abrir la puerta a un nuevo conflicto armado

Trump dijo que Estados Unidos
Trump dijo que Estados Unidos debe participar en la selección del próximo líder supremo de Irán (REUTERS/Ken Cedeno)

El presidente Donald Trump declaró este jueves que Estados Unidos debe tener un papel activo en la selección del próximo líder supremo de Irán, tras la muerte de Ali Khamenei ocurrida durante un ataque conjunto de fuerzas estadounidenses e israelíes.

El hijo de Khamenei es inaceptable. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, expresó el mandatario republicado en una entrevista telefónica con Axios.

De acuerdo con Trump, la administración estadounidense considera que Mojtaba Khamenei, señalado como uno de los principales candidatos a suceder a su padre, carece de la experiencia necesaria para liderar Irán.

El presidente sostuvo que Estados Unidos buscará influir en la sucesión para evitar que la línea dura continúe en el poder, advirtiendo que una designación adversa podría derivar en un nuevo conflicto armado en menos de cinco años, según sus declaraciones a Axios.

Durante la conversación, Trump comparó el proceso sucesorio en Irán con la transición política en Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro, donde, según relató, él mismo ordenó la operación que condujo a la captura del narcodictador y a la posterior cooperación de Delcy Rodríguez, a quien calificó como “satisfactoria” en su trato con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump durante
El presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete (REUTERS/Nathan Howard)

Trump enfatizó que la prioridad de su gobierno es “alguien que traiga armonía y paz a Irán”.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de incertidumbre en Irán tras el fallecimiento de Ali Khamenei, quien lideró el país desde 1989.

El nombramiento del sucesor recae en la Asamblea de Expertos, un órgano formado por altos clérigos reconocidos por su histórica resistencia a la injerencia estadounidense.

El presidente estadounidense advirtió que una sucesión desfavorable a los intereses de Washington podría obligar a una intervención militar antes de cinco años.

Si no obtenemos a la persona adecuada, vamos a tener que volver a la guerra”, enfatizó Trump, al tiempo que subrayó que la continuidad de la línea dura en Teherán mantendría la región en tensión.

Durante la entrevista, Trump confirmó que las fuerzas estadounidenses eliminaron a “una parte importante” de la dirigencia iraní en las recientes operaciones militares. Reconoció que varias figuras consideradas como alternativas de liderazgo por su administración fallecieron en los ataques.

“Muy pronto no conoceremos a nadie”, añadió.

El hijo de Ali Khamenei
El hijo de Ali Khamenei

El mandatario también abordó la situación de liderazgo en otros países, mencionando al exiliado Reza Pahlavi, hijo del último shah de Irán, quien propuso encabezar una transición hacia una república laica y democrática tras la elaboración de una nueva constitución.

Pahlavi declaró que cualquier nuevo líder supremo designado bajo el sistema actual carecería de legitimidad.

El proceso de sucesión en Irán se desarrolla bajo la presión de potencias extranjeras y en un escenario de confrontación militar con Estados Unidos e Israel. Trump defendió ante Axios su estrategia de intervenir en la elección de autoridades extranjeras, argumentando que es necesaria para asegurar la estabilidad internacional y los intereses estadounidenses.

En la parte final de la entrevista, Trump reiteró su disposición a colaborar con un líder iraní que surja del sistema, siempre que represente un cambio real respecto al manejo anterior.

Un retrato del ayatollah Ali
Un retrato del ayatollah Ali Khamenei aparece rodeado de flores frente a la embajada de Irán en Moscú (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Subrayó que su política busca evitar la repetición de errores y consolidar una influencia duradera en los procesos de sucesión de países estratégicos para la seguridad global de Estados Unidos.

(Con información de AFP, Europa Press y Reuters)

