Pakistán y Afganistán intensifican ataques fronterizos: nueve días de combates dejan decenas de muertos y miles de desplazados

La violencia continúa pese a los llamados internacionales a la tregua y la crisis humanitaria se agrava

Pakistán y Afganistán llevan nueve días consecutivos de combates en la frontera (Reuters)

Pakistán y Afganistán intensificaron sus ataques fronterizos el viernes, con ambos gobiernos afirmando haber causado decenas de bajas en el bando contrario durante una jornada marcada por la escalada del conflicto armado.

El enfrentamiento, que alcanza ya nueve días consecutivos, fue calificado por Islamabad como una “guerra abierta”, mientras los llamados internacionales a la moderación no han logrado frenar la violencia.

Los combates han dejado al menos 56 civiles afganos muertos, según Naciones Unidas (Europa Press)

La jornada se agravó tras un atentado suicida con coche bomba en un puesto de control de North Waziristan, en la frontera afgano-paquistaní, donde un civil murió y otras 18 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, según precisó el médico local Mohammad Asif.

Ningún grupo reivindicó el ataque, aunque las sospechas apuntan al grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), que opera habitualmente en la región y ha intensificado sus acciones desde la llegada del Talibán al poder en Kabul en 2021.

El grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) incrementó sus ataques tras la llegada del Talibán al poder en Kabul en 2021 (Europa Press)

Ambos bandos han divulgado balances contradictorios sobre el número de bajas. El Ministerio de Defensa afgano, actualmente bajo control del Talibán, afirmó el viernes que sus fuerzas destruyeron varios puestos militares paquistaníes en las provincias de Nangarhar, Kandahar, Kunar, Paktia y Khost, y mataron a decenas de soldados paquistaníes.

Por su parte, medios estatales paquistaníes informaron que la aviación y las tropas terrestres infligieron “graves pérdidas” a las fuerzas afganas y al TTP, sin detallar cifras. Islamabad sostiene que la ofensiva continuará hasta que Kabul implemente medidas verificables contra los militantes que actúan desde el lado afgano de la frontera.

El impacto humanitario de la crisis es cada vez más visible. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alrededor de 66.000 personas han sido desplazadas en Afganistán y unas 3.000 en Pakistán, mientras la violencia forzó el cierre de más de cien centros educativos y causó ataques contra al menos dos escuelas en territorio paquistaní.

La ONU estima que más de 66.000 personas han sido desplazadas en Afganistán por los combates (Reuters)

La Organización de las Naciones Unidas contabiliza 56 civiles afganos muertos, incluidos 24 niños y seis mujeres, y advierte que la situación implica “apilar miseria sobre la miseria” para la población atrapada en los combates.

Además, la ONU ha solicitado un cese inmediato de las hostilidades y la apertura de corredores humanitarios seguros, enfatizando la necesidad de investigaciones independientes sobre posibles abusos y la adopción de medidas para proteger a la población civil conforme al Derecho Internacional.

Sin embargo, mientras la comunidad internacional urge a las partes a negociar, las iniciativas diplomáticas no han conseguido hasta ahora resultados tangibles.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ofreció mediar en busca de un alto el fuego durante una conversación telefónica con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.

Recep Tayyip Erdogan ofreció mediar entre Pakistán y Afganistán para buscar un alto el fuego (Reuters)

El jueves, el primer ministro malasio Anwar Ibrahim dialogó con el jefe del Gobierno talibán, Mullah Mohammad Hasan Akhund, en un intento de promover la desescalada.

El primer ministro malasio Anwar Ibrahim dialogó con el jefe del Gobierno talibán, Mullah Mohammad Hasan Akhund, por la crisis fronteriza

(Con información de AP)

