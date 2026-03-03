Mundo

Donald Trump aseguró que EEUU tiene un suministro casi ilimitado de armas de medio y alto rango frente al conflicto en Medio Oriente

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen tras los recientes bombardeos de Israel al régimen iraní en Teherán y su ofensiva en Beirut contra el grupo terrorista Hezbollah

Guardar
El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump (Kenny Holston/AP)

A inicios del cuarto día del conflicto en Medio Oriente, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos cuenta con un “suministro ilimitado” de armas y que las reservas de municiones nunca han sido más altas.

“Las reservas de municiones de Estados Unidos, en su rango medio y medio alto, nunca han sido tan altas ni tan buenas. Según me han informado, tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas“, señaló el mandatario republicano.

Las guerras pueden ser luchadas para siempre, y con éxito, usando solo estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)”, agregó Trump en la red social Truth Social.

El mandatario señaló que las reservas de armas “del nivel más alto” no son aún las que él quisiera y responsabilizó a su predecesor, el ex presidente demócrata Joe Biden, de haberlas entregado gratuitamente a Ucrania.

“Joe el Dormilón gastó todo su tiempo, y el dinero de nuestro país dando todo a Zelensky de Ucrania por valor de cientos de miles de millones de dólares. Y aunque arregló gran parte de las armas de alta (gratis), no se molestó en reemplazarlas”, cuestionó el inquilino de la Casa Blanca.

Donald Trump habló sobre la
Donald Trump habló sobre la capacidad militar de las fuerzas estadounidenses (@realDonaldTrump)

Trump aseguró haber “reconstruido” el Ejército durante su primer mandato y afirmó seguir reforzándolo. “Estados Unidos está bien abastecido, y listo para ganar, grande”, concluyó.

El lunes, el mandatario señaló que la operación “Furia Épica” contra Irán podría intensificarse en los próximos días y prolongarse más allá de lo previsto, sin descartar una escalada militar mayor. “Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. La gran oleada aún no ha sucedido. Lo grande viene pronto”, afirmó.

Trump reiteró que Estados Unidos está “arrasando” el país persa y que la campaña puede extenderse mucho más allá de las cuatro o cinco semanas previstas inicialmente. “Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Ahora vamos algo adelantados, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, indicó.

Por otra parte, el republicano insistió en que la cadena de mando en Irán es incierta tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, abatido en un ataque selectivo. “Ellos mismos no saben quién los lidera ahora. Eliminamos a 49 de sus líderes. No sabemos quién está al mando”, sostuvo.

Una imagen fija publicada por
Una imagen fija publicada por el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), que acompañaba a un comunicado de prensa que describe la operación denominada "Furia Épica" (REUTERS)

La Casa Blanca esperaba una postura más pasiva de Estados como Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, todos han sido blanco de ataques iraníes y respondieron de manera activa, involucrándose más de lo anticipado. “Les dijimos: ‘Nosotros nos encargamos’, y ahora quieren pelear. Ahora insisten en involucrarse”, relató.

Sobre las siguientes fases de la operación, Trump no descartó el despliegue de fuerzas terrestres si fuera necesario, pese a su promesa de evitar nuevas guerras en el extranjero. “No tengo problema con enviar tropas si es necesario”, declaró al New York Post, aunque aclaró que, por ahora, la ofensiva se basa en bombardeos aéreos y misiles.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó esa postura: “No vamos a entrar en el ejercicio de decir qué haremos o no haremos. Llegaremos tan lejos como sea necesario”. Según el Pentágono, a diferencia de Irak y Afganistán, no habrá misión de “construcción nacional” ni reglas de enfrentamiento restrictivas.

Estados Unidos confirmó el uso
Estados Unidos confirmó el uso de bombarderos B-1 en ataques nocturnos contra objetivos en Irán (CENTCOM)

Estas declaraciones llegan tras la escalada bélica iniciada el sábado con los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre el régimen iraní, que provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.

La respuesta de Irán fue una serie de ataques contra Israel y bases militares estadounidenses en Kuwait, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Al menos seis militares estadounidenses murieron desde el inicio de la operación contra Irán. Esta madrugada, la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue alcanzada por drones, sin que se conozcan víctimas por el momento.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpMarco RubioMedio OrienteGuerra en Medio OrienteEEUUarmas nuclearesCENTCOMFuria ÉpicaAli Khamenei

Últimas Noticias

Rusia y Ucrania planean conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos pese al conflicto en Medio Oriente

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky aclaró que aún no se han cancelado las conversaciones originalmente previstas para el 5 y 6 de marzo

Rusia y Ucrania planean conversaciones

El régimen iraní bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad y Trump aseguró que responderá “pronto”

El portavoz del Ministerio de Defensa saudí detalló que al menos vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos en las inmediaciones de Riad, en medio de represalias de Irán tras ataques previos en la región

El régimen iraní bombardeó la

Estados Unidos destruyó instalaciones de mando y control de la Guardia Revolucionaria de Irán

“Seguiremos tomando medidas decisivas contra las amenazas inminentes que plantea el régimen iraní”, subrayó el Comando Central en medio del conflicto desatado en Medio Oriente hace tres días

Estados Unidos destruyó instalaciones de

Tensión en Medio Oriente EN VIVO: El ejército israelí desplegó tropas en “varios puntos” al sur de Líbano

Los soldados de las FDI comenzaron una nueva ofensiva contra Hezbollah y llevan a cabo “alcances selectivos contra infraestructura del grupo terrorista”

Tensión en Medio Oriente EN

Netanyahu afirmó que el conflicto contra el régimen iraní no se convertirá en una “guerra interminable” en Medio Oriente

El primer ministro de Israel sostuvo que el régimen iraní tendría un programa nuclear inmune si el ataque coordinado junto a Estados Unidos no hubiera ocurrido. “Si no actuábamos, no se habría podido hacer nada en el futuro”, aseguró

Netanyahu afirmó que el conflicto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Aemet avisa de un

La Aemet avisa de un cambio de tiempo por la borrasca Regina: se esperan nevadas copiosas, tormentas con granizo y calima en estas regiones

Emiliano Grillo, doctor: “Este test rápido determina si tu caída de pelo es patológica”

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Antioquia suma 19 víctimas en homicidios múltiples en 2026: cinco triples crímenes y una masacre

Arrate Mariño, psicóloga: “No se usan las mismas herramientas para gestionar una ansiedad leve que un ataque de ansiedad”

INFOBAE AMÉRICA
EEUU cierra su Embajada en

EEUU cierra su Embajada en Kuwait y evacua a su personal "no esencial" de las de Jordania, Bahréin e Irak

Mar Flores desvela, dolida, la reacción de Carlo Costanzia a sus memorias: "No quiere saber nada, me parece injusto"

Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos en el país

El precio del petróleo sube cerca del 3% y las Bolsas apuntan a nuevas caídas tras nuevos ataques sobre Irán

Un total de 31 ONG se unen para crear la Alianza por la Restauración de la Naturaleza en España

ENTRETENIMIENTO

El actor Bruce Campbell revela

El actor Bruce Campbell revela que tiene cáncer: “No temáis, soy un viejo duro y tengo un gran apoyo”

Dunk y Egg viajan a España: ‘El caballero de los Siete Reinos’ busca localizaciones para su segunda temporada

La regla que ha mantenido unido el matrimonio de Harrison Ford y Calista Flockhart durante 15 años

Christina Applegate habla de la pérdida de peso causada por la esclerosis múltiple: “Peligroso y aterrador”

Kate Hudson y una cita sorpresa en los Actor Awards 2026: por qué su hermano Oliver fue el gran protagonista