Alerta en varios países del Golfo por ataques iraníes: el régimen volvió a lanzar misiles y drones

Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, Kuwait y Bahréin sufrieron bombardeos que dejaron muertos, heridos y bases militares estadounidenses dañadas. Omán, hasta ahora a salvo, también fue alcanzado

Una densa columna de humo se alza sobre Doha tras un nuevo bombardeo de Irán contra Qatar

Irán volvió a golpear este domingo bases militares estadounidenses en Oriente Medio e Israel con misiles y drones, en represalia por los ataques del sábado que provocaron la muerte del líder supremo Alí Khamenei.

Periodistas de la AFP escucharon este domingo fuertes explosiones en Manama (Bahréin) y Doha (Qatar), Dubái y hasta en Omán, que hasta ahora había sido preservado de los ataques.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear a Irán con una “fuerza nunca antes vista” si la república islámica insiste en represalias por los ataques.

Irán ya había lanzado el sábado ataques contra varias ciudades de la región, con dos muertos en Abu Dabi y columnas de humo sobre la icónica Palm de Dubái.

Humo y llamas sobre The Palm de Dubái tras los ataques iraníes con misiles y drones. Los EAU fueron blanco de 137 misiles y 209 drones, la mayoría interceptados. (AFP)

Teherán disparó misiles y drones contra aeropuertos, bases militares y zonas residenciales de los ricos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar o Kuwait.

En declaraciones a la cadena estadounidense NBC, el canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que los ataques no iban dirigidos a los países del Golfo, sino a las bases estadounidenses.

Dos muertos en EAU

Los restos de un dron iraní cayeron sobre un centro comercial en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, y causaron un incendio

Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas en un “incidente” en el aeropuerto de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según un informe oficial.

También en esa ciudad emiratí, un civil murió por la caída de restos de misiles, afirmó el Ministerio de Defensa, según el cual su país fue objeto de “un manifiesto ataque con misiles balísticos iraníes”.

Las defensas aéreas emiratíes lograron “interceptar cierto número de estos misiles”.

En Dubái, cuatro personas resultaron heridas en un incendio, anunciaron las autoridades locales después de que dos testigos indicaran a la AFP haber oído una explosión y visto una columna de humo elevarse de la emblemática isla artificial The Palm.

Humo y llamas sobre The Palm de Dubái tras los ataques iraníes con misiles y drones. Cuatro personas resultaron heridas en la ciudad emiratí durante los bombardeos. (AFP)
Columnas de humo se elevan sobre Dubái tras los ataques iraníes en represalia por la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Qatar, Kuwait y Bahréin también fueron alcanzados por misiles y drones. (AFP)

EAU fue blanco de 137 misiles y 209 drones lanzados por Irán, en su mayoría destruidos o interceptados, afirmó en la noche del sábado el Ministerio de Defensa.

El país afirmó que se reserva el derecho de responder a estos ataques, y denunció “una peligrosa escalada”.

Doce heridos en Kuwait

Kuwait, que ha cerrado su espacio aéreo, indicó que 12 personas resultaron heridas a raíz de ataques, sin detallar este balance.

El ejército informó por su parte de tres militares heridos en un ataque con misiles contra la base aérea de Ali Al Salem, que acoge personal estadounidense y otros extranjeros, especialmente italianos.

Un dron también alcanzó el aeropuerto internacional de Kuwait, según la Autoridad de Aviación Civil, e hirió levemente a empleados y provocó “daños materiales limitados en la terminal de pasajeros”.

Qatar denuncia violación de su soberanía

Humo se eleva sobre Doha tras los ataques iraníes con misiles y drones. Qatar denunció una "flagrante violación de su soberanía" y se reservó el derecho de responder. (Reuters/Mohammed Salem)

Ocho personas resultaron heridas en ataques iraníes llevados a cabo el sábado con 44 misiles y ocho drones contra Qatar, dijo un diplomático a la AFP bajo condición de anonimato.

Vecinos observan el humo que se eleva sobre la zona industrial de Doha tras los ataques iraníes. Irán lanzó 44 misiles y ocho drones contra Qatar, hiriendo a ocho personas. (Reuters/Mohammed Salem)

Un sistema de radar de largo alcance resultó dañado en la base militar estadounidense de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense de la región, según la misma fuente.

Humo se eleva sobre Doha tras los ataques iraníes con misiles y drones. Un sistema de radar de largo alcance resultó dañado en la base militar estadounidense de Al Udeid, la mayor instalación de EEUU en la región. (Reuters/Mohammed Salem)

Qatar considera la operación iraní como “una flagrante violación de su soberanía nacional” y se “reserva el derecho pleno de responder a este ataque”, anunció su Ministerio de Asuntos Exteriores.

Arabia Saudita condena la “agresión”

Imágenes satelitales de la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudita, antes de los ataques. Riad repelió ofensivas iraníes contra su capital y su provincia oriental durante los bombardeos del sábado. (Planet Labs PBC/Reuters)

Arabia Saudita, potencia regional de peso, afirmó haber repelido ataques iraníes contra su capital, Riad, y su provincia oriental.

El país expresó “su más enérgica condena de los ataques iraníes” contra su territorio y, de forma más amplia, de la “agresión iraní” en la región.

Su dirigente de facto, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, mantuvo conversaciones telefónicas con los dirigentes emiratí, bareiní, catarí, de Kuwait y de Jordania, indicó la diplomacia saudí.

Cuatro heridos en Bahrain

Un misil iraní impactó contra el Crowne Plaza Manama, un hotel de cinco estrellas en Baréin

La agencia oficial Bahrain News Agency indicó en X que 45 misiles y nueve drones iraníes habían sido abatidos, citando al ejército.

Cuatro personas resultaron heridas, según la agencia, que cita a los hospitales públicos.

Bahrain declaró haber evacuado un barrio de su capital, Manama, que alberga la sede de la Quinta Flota estadounidense, blanco anteriormente de misiles iraníes.

Las monarquías petroleras de la región, estrechas aliadas de Washington, enfrentan desde hace años una relación compleja con Irán, su vecino en la otra orilla del Golfo.

Dos heridos en Omán

Omán, que medió tres rondas de conversaciones entre iraníes y estadounidenses, había quedado fuera de los ataques, pero de acuerdo con fuentes omaníes eso cambió el domingo.

“Una fuente de seguridad informó que el puerto comercial de Duqm fue atacado por dos drones”, que dejaron dos trabajadores heridos, señaló la Agencia de Noticias de Omán en una publicación en redes sociales.

Poco después, Omán informó de que un petrolero había sido atacado frente a su costa. Su tripulación fue evacuada y cuatro de sus miembros resultaron heridos.

