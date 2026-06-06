Colombia

Indígenas respaldan a Iván Cepeda y defienden la Constitución de 1991 frente a propuestas de cambio institucional

Líderes indígenas expresaron su respaldo a Iván Cepeda y Aida Quilcué, rechazaron la injerencia extranjera en las elecciones y defendieron la vigencia de la Constitución de 1991

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Fotografía de archivo de indígenas colombianos. (Crédito: Colprensa)
Fotografía de archivo de indígenas colombianos. (Crédito: Colprensa)

Representantes de comunidades indígenas colombianas manifestaron públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y a la fórmula vicepresidencial encabezada por Aida Quilcué, en medio de la recta final de la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.

Los voceros indígenas, en declaraciones conocidas por Blu Radio, también aprovecharon su pronunciamiento para hacer un llamado a la defensa de la soberanía nacional y rechazar cualquier forma de intervención extranjera en los asuntos políticos y electorales de Colombia.

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Durante su intervención, insistieron en la importancia de respetar la voluntad democrática de los ciudadanos y fortalecer la unidad nacional frente a los desafíos que atraviesa el país.

Los líderes señalaron que permanecen atentos a diferentes situaciones que, según su criterio, podrían afectar la estabilidad institucional. En ese sentido, afirmaron que la decisión de los colombianos debe ser respetada sin presiones ni influencias externas que alteren el normal desarrollo del proceso democrático.

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Fotografía de archivo de indígenas colombianos. ! REUTERS/Juan David Duque
Fotografía de archivo de indígenas colombianos. ! REUTERS/Juan David Duque

“Debemos defender la soberanía y el territorio. Y eso es un compromiso de todos y todas”, expresaron durante el pronunciamiento, en el que insistieron en la necesidad de preservar la autonomía nacional y garantizar que los ciudadanos puedan decidir libremente el rumbo político del país.

Defensa de la Constitución de 1991 y del proceso democrático

Uno de los aspectos centrales del mensaje estuvo relacionado con el debate que se ha generado alrededor de una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Los representantes indígenas celebraron que se haya frenado la recolección de firmas que buscaba impulsar ese mecanismo y destacaron la importancia de mantener vigente el marco constitucional actual.

Según indicaron, la Constitución Política de 1991 continúa ofreciendo garantías suficientes para avanzar en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia colombiana. Por esa razón, consideran que los esfuerzos deben concentrarse en la implementación efectiva de los derechos ya reconocidos por la Carta Magna.

Los voceros manifestaron que la consolidación de la paz requiere acciones más amplias que la simple ausencia de confrontaciones armadas. A su juicio, es necesario avanzar en transformaciones sociales que permitan superar problemas históricos relacionados con la exclusión, la desigualdad y la discriminación.

Fotografía de archivo de indígenas colombianos. | REUTERS/Juan David Duque
Fotografía de archivo de indígenas colombianos. | REUTERS/Juan David Duque

En ese sentido, destacaron que el respeto por la diversidad cultural y étnica del país debe convertirse en uno de los pilares fundamentales para construir una sociedad más incluyente y equitativa. También señalaron que las comunidades indígenas continúan enfrentando desafíos relacionados con la protección de sus territorios y el acceso efectivo a sus derechos.

Respaldo político a Cepeda y Quilcué

Durante el mismo pronunciamiento, las organizaciones indígenas oficializaron su apoyo a la fórmula presidencial integrada por Iván Cepeda y Aida Quilcué, argumentando que ambos representan una visión cercana a las necesidades de los territorios y a los procesos de construcción de paz.

Los líderes destacaron especialmente la trayectoria de Cepeda en temas relacionados con derechos humanos, reconciliación y búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos que han afectado históricamente a Colombia. Asimismo, resaltaron el papel de Quilcué como representante de los pueblos indígenas y su experiencia en la defensa de las comunidades ancestrales.

Fotografía de archivo de indígenas colombianos. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía de archivo de indígenas colombianos. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Para las organizaciones participantes, la experiencia de ambos dirigentes constituye un elemento relevante de cara a los desafíos políticos y sociales que enfrenta el país en los próximos años. Por esa razón, consideraron necesario expresar públicamente su respaldo antes de la jornada electoral.

Además de reiterar su apoyo político, los voceros insistieron en que la construcción de una paz duradera debe incluir garantías para todos los sectores de la sociedad. Afirmaron que el bienestar de las comunidades indígenas está estrechamente ligado al desarrollo integral del país y a la consolidación de instituciones democráticas fuertes.

Con este pronunciamiento, las comunidades indígenas fijaron una posición frente a temas que han marcado la discusión pública durante las últimas semanas, como la defensa de la Constitución, la soberanía nacional y el rumbo político que deberá tomar Colombia después de la segunda vuelta presidencial.

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