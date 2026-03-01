Mundo

Donald Trump advirtió al régimen iraní con usar una fuerza “nunca antes vista” si toma represalias

La advertencia del presidente estadounidense surgió tras el comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica, ejército ideológico de Irán que amenazó con lanzar la operación “más feroz de la historia” contra EEUU, Israel y los países del Golfo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que las fuerzas estadounidenses responderá con “una fuerza nunca antes vista” si el régimen iraní toma represalias por los ataques de Washington y Tel Aviv que causaron la muerte del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

La Guarda Revolucionaria Islámica prometió venganza por la muerte de Khamenei con un castigo “duro y decisivo”. “La operación ofensiva más feroz de la historia de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán comenzará en cualquier momento”, anunció el ejército ideológico del país persa.

Por este motivo, Trump escribió una advertencia a las autoridades de la República Islámica: “Irán acaba de declarar que hoy va a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca. ¡Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, atacaremos con una fuerza nunca antes vista“.

La campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, tras una acumulación militar en Medio Oriente que no se veía desde la invasión de Irak en 2003, provocó la muerte de Khamenei, según confirmó el domingo la televisión estatal iraní.

Desde entonces, Irán lanzó represalias con ataques reportados en todo el Golfo, incluida la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, y zonas cercanas a bases militares estadounidenses en la región.

El presidente Donald Trump afirmó que los bombardeos estadounidenses continuarán “mientras sea necesario” y sostuvo que el asesinato del líder supremo representa para los iraníes “su mayor oportunidad” de tomar el poder del régimen actual.

El mensaje de Trump en Truth Social (@realDonaldTrump)

Por su parte, además de suspender servicios de internet y telefonía a nivel nacional, el régimen iraní cerró “de facto” el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte marítimo global.

La medida se adoptó en respuesta al aumento de la tensión regional por los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos y la posterior respuesta de Irán contra territorio israelí, bases estadounidenses en la región y países del Golfo.

El presidente norteamericano confirmó el sábado por la madrugada el ataque masivo contra el régimen de Irán y prometió “aniquilar” su armada y los sitios de misiles. Trump se dirigió a los iraníes asegurando que había llegado su “hora de la libertad”.

“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, afirmó Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social tras el inicio de los bombardeos.

En su mensaje, Trump pidió a la población iraní: “La hora de su libertad está cerca”. Añadió: “Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes”.

El presidente de Estados Unidos afirmó que el objetivo del ataque fue "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen (Captura de video)

Irán volvió a atacar este domingo bases militares estadounidenses en Oriente Medio e Israel con misiles y drones, en represalia por los bombardeos del sábado.

Periodistas de la AFP registraron fuertes explosiones en Manama (Bahréin) y Doha (Qatar), junto a una serie de detonaciones en la ciudad emiratí de Dubái. Irán ya había lanzado el sábado ataques contra varias ciudades de la región, que dejaron dos muertos en Abu Dhabi y provocaron columnas de humo sobre la zona de Palm Jumeirah en Dubái.

Teherán disparó misiles y drones contra aeropuertos, bases militares y zonas residenciales en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar y Kuwait. Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas en un incidente en el aeropuerto de Abu Dabi, según un informe oficial.

“Nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han traspasado nuestra línea roja. Les asestaremos golpes tan terribles que implorarán clemencia”, declaró el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado por la agencia IRNA.










