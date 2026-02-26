Mundo

Ucrania enfrenta un estancamiento económico hasta 2027 por los ataques rusos a la infraestructura energética

Las constantes ofensivas han dejado a la población expuesta a cortes de energía y frío extremo

Las fuerzas rusas atacaron simultáneamente más de treinta puntos de la red eléctrica ucraniana, agravando la crisis humanitaria (Reuters)

La economía de Ucrania enfrenta nuevas previsiones de bajo crecimiento para 2026 y 2027 tras los ataques rusos al sistema energético, de acuerdo con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), que atribuyó este deterioro a la destrucción de infraestructura crítica durante el invierno.

En línea con este panorama, el BERD recortó su pronóstico de crecimiento para 2026 a 2,5%, lo que representa una caída sustancial respecto al 5% proyectado en septiembre.

La economista jefe del organismo, Beata Javorcik, explicó que este ajuste responde directamente a los daños sufridos por la infraestructura energética, lo que dificulta la actividad empresarial y afecta la vida cotidiana de la población.

Beata Javorcik, economista jefe del BERD, advirtió que los daños energéticos frenan el crecimiento ucraniano hasta 2027 (Reuters)

Asimismo, Javorcik indicó que la reparación de los sistemas dañados llevará tiempo y que el impacto negativo se extenderá también a 2027, ya que los ataques rusos con misiles y drones contra centrales eléctricas y equipos asociados han dejado a la población expuesta a condiciones extremas de frío y a frecuentes cortes de energía.

En este contexto de crisis, el BERD ha respaldado a Ucrania mediante la financiación de generadores eléctricos y la provisión de garantías de crédito para pequeñas y medianas empresas, lo que permitió movilizar más de USD 3.000 millones en préstamos empresariales durante la guerra.

Además, el banco destacó que, más allá de la crisis energética, existen otros factores que afectan la economía local: la escasez de mano de obra por emigración y alistamiento militar, las condiciones climáticas adversas que redujeron las exportaciones de grano y la retirada de privilegios comerciales por parte de la Unión Europea.

El BERD informó que los fenómenos meteorológicos extremos incrementan los desafíos logísticos para la economía ucraniana (Servicio de Estado de Emergencia de Ucrania)

En relación con los aspectos comerciales, tras el inicio de la guerra en febrero de 2022, la Unión Europea suspendió los aranceles de importación para productos ucranianos, pero posteriormente estableció límites a la entrada de artículos sensibles como el azúcar y los aceites vegetales.

Así, esta revisión de los acuerdos de libre comercio restringió los beneficios para ciertos sectores agrícolas, agravando la situación de los exportadores ucranianos y sumando presión sobre la economía nacional.

A lo largo del primer año del conflicto, Ucrania perdió 29% de su PIB y su economía permanece 20% por debajo de los niveles previos a la invasión.

Ucrania perdió el 29% de su PIB en el primer año de guerra, según el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (AP Foto/Efrem Lukatsky, Archivo)

En este marco, el consumo interno se ha desplomado, ya que muchas personas abandonaron el país o residen en zonas ocupadas, mientras grandes empresas han visto interrumpidas sus operaciones.

El gobierno depende de préstamos y subvenciones internacionales para sostener los pagos de pensiones y salarios de maestros y médicos, dado que la mayor parte de la recaudación fiscal se destina al financiamiento del ejército.

En las últimas semanas, la situación crítica de la infraestructura energética se agravó a raíz de una serie de ataques rusos con misiles y drones que ocasionaron daños en 32 puntos distintos de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia admitió el uso de drones y misiles contra instalaciones energéticas ucranianas (Reuters)

Como resultado, durante una ofensiva nocturna se registraron decenas de heridos, incluidos menores, así como destrucción de viviendas y edificios residenciales en ocho provincias.

Además, fragmentos de interceptaciones cayeron en al menos 15 ubicaciones adicionales, dificultando las labores de emergencia y protección civil.

Frente a este escenario, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció públicamente estos ataques en redes sociales y precisó que la ofensiva incluyó alrededor de 40 misiles y más de 400 drones, dirigidos tanto contra infraestructuras energéticas como residenciales.

Volodimir Zelenski denunció públicamente los ataques rusos a la infraestructura energética en sus redes sociales (Reuters)

Además, detalló que el daño se extendió a instalaciones de gas en la provincia de Poltava y subestaciones eléctricas en Kiev y Dnipropetrovsk.

(Con información de AP y Europa Press)

