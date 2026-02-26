El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

FOTO ARCHIVO.Vista de edificios bombardeados por Israel en Tiro, sur del Líbano, donde operaban milicianos de Hezbollah EFE/ Noemí Jabois

El Ejército israelí informó este jueves que atacó ocho complejos militares pertenecientes a Hezbollah en el este del Líbano, en una operación que dejó un adolescente sirio muerto y 29 personas heridas, según reportó el Ministerio de Sanidad libanés. Los bombardeos se concentraron en el Valle de la Bekaa y fueron dirigidos contra instalaciones de las Fuerzas Radwan, la unidad de élite del grupo terrorista chií.

“Hoy las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron ocho complejos militares pertenecientes a las Fuerzas Radwan de Hezbollah en el área de Baalbek del Líbano”, señaló el Ejército israelí en un comunicado. La declaración añadió que estos complejos “se utilizaban para preparar y planificar ataques contra sus tropas y civiles israelíes”, y que en ellos se almacenaban “numerosas armas, incluidas armas de fuego y cohetes pertenecientes a Hezbollah”.

El Ministerio de Sanidad libanés confirmó que “los ataques aéreos del enemigo israelí sobre el Bekaa esta tarde resultaron, según un balance inicial, en la muerte de un joven sirio de 16 años y en heridas a otra persona”. La víctima mortal fue identificada por medios locales como Hussein Mohsen al-Khalaf, quien murió en un bombardeo contra Kfar Dan, cerca de Baalbek. La agencia estatal ANL y fuentes hospitalarias actualizaron posteriormente el número de heridos a 29 personas distribuidas en diferentes centros médicos de la región.

Un miembro de la defensa civil se encuentra sobre los escombros de un sitio dañado, tras un ataque israelí en Sohmor, en la parte occidental del valle de Bekaa, Líbano, el 10 de noviembre de 2024 REUTERS/Maher Abou Taleb

Los medios estatales libaneses reportaron al menos 13 impactos en áreas montañosas del este del país, principalmente en los alrededores de la ciudad de Hermel. La agencia ANL registró cuatro bombardeos en Shmestar, cinco en Boudai, dos en Harbata y dos en las montañas de Hermel y Nabi Chit. Varios comercios resultaron dañados en el mercado de Baalbek, en el barrio de Tallet al-Ajami.

Tel Aviv justificó la operación argumentando que “las actividades de los terroristas en estos complejos y los intentos de Hezbollah de rearmarse constituyen una violación de los acuerdos de alto el fuego entre Israel y Líbano, y representan una amenaza para el Estado de Israel”. El Ejército israelí sostiene que los ataques forman parte del cumplimiento de las disposiciones del cese de hostilidades firmado en noviembre de 2024.

Los bombardeos de este jueves se producen menos de una semana después de que Israel lanzara ataques similares contra el mismo valle, dejando al menos 10 muertos. Entre las víctimas figuraron varios miembros de Hezbollah, incluido un comandante local del grupo, según confirmó una fuente oficial de la organización citada por agencias internacionales. Ese ataque golpeó un edificio donde se celebraba una reunión de milicianos lejos de la frontera con Israel.

Equipos de rescate trabajan en el lugar de un bombardeo israelí ocurrido contra un edificio en la localidad de Barja, al sur de Beirut EFE/ Noemí Jabois

El Valle de la Bekaa, región montañosa próxima a la frontera siria, es considerado un bastión histórico de Hezbollah y ha sido objeto de bombardeos intensivos desde que concluyó la guerra de 2024 entre Israel y el grupo. Según datos de Naciones Unidas, Israel ha lanzado más de 10.000 ataques aéreos y terrestres en Líbano desde la firma del alto el fuego. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU verificó en noviembre pasado al menos 108 víctimas civiles por ataques israelíes posteriores al cese de hostilidades, incluidas 21 mujeres y 16 niños.

El acuerdo de noviembre estipulaba que tanto Israel como Hezbollah debían retirar sus efectivos del sur del Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí mantiene cinco posiciones dentro de territorio libanés, un despliegue que Beirut y Naciones Unidas han criticado como incumplimiento del pacto. En total, más de 300 personas han muerto en bombardeos israelíes desde la firma del alto el fuego, según el balance de la ONU.

En enero, Líbano presentó una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas detallando 2.036 violaciones israelíes entre octubre y diciembre de 2025. El documento exige que el organismo internacional obligue a Israel a cesar sus ataques y retirarse completamente de su territorio.

Los ataques coinciden con un momento de creciente tensión regional vinculada al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, principal aliado de Hezbollah. El miércoles, el ministro de Exteriores libanés, Yusef Rayyi, advirtió que el gobierno busca garantías de que Hezbollah no intervendrá en favor de Teherán en caso de que este sea atacado por Washington, lo que podría desencadenar una respuesta israelí contra infraestructura civil libanesa.