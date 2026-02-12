El Grupo de Contacto para Ucrania acordó destinar 35.000 millones de dólares en ayuda militar durante 2026

El grupo opera bajo la coordinación de altos representantes de defensa colectiva y seguridad internacional (Europa Press)

El Grupo de Contacto para Ucrania, conformado por más de 57 países y coordinado en el ámbito de la defensa internacional, acordó movilizar 35.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania durante 2026.

El anuncio se realizó en Bruselas tras una reunión que reunió a ministros de Defensa y altos representantes de la seguridad colectiva, con el objetivo de consolidar la asistencia a Kiev frente a la invasión rusa iniciada en 2022.

El compromiso establece que cada país definirá su aporte, bajo una coordinación que busca garantizar la continuidad en el suministro de armas, equipos y asistencia técnica en un contexto de presión sostenida sobre Rusia.

El paquete internacional incluye la provisión de armas, equipos y asistencia técnica a las fuerzas ucranianas (Europa Press)

En ese marco, Reino Unido informó la asignación de un nuevo paquete de 1.500 millones de dólares en apoyo urgente a la defensa ucraniana, uno de los mayores respaldos concedidos hasta la fecha.

Por su parte, Alemania comunicó su contribución mediante el proyecto ‘City Dome’, orientado a la protección de áreas metropolitanas ucranianas ante ataques aéreos.

Como parte de esta iniciativa, este país europeo transferirá cinco de sus 12 sistemas antiaéreos Patriot y destinará 11.500 millones de euros para la asistencia militar a Ucrania en 2026, en respuesta a una solicitud formal del gobierno de Kiev para reforzar su capacidad defensiva.

Alemania transferirá cinco de sus doce sistemas antiaéreos Patriot a Ucrania como parte de la ayuda militar (Reuters)

Durante la reunión, se reconoció la participación activa de países como Islandia, Noruega, Suecia y Lituania en la provisión de ayuda militar, y se indicó que otros Estados están evaluando nuevos anuncios de apoyo que podrían confirmarse en las próximas semanas.

El proceso de aprobación de fondos continúa abierto en diversos gabinetes y parlamentos, lo que podría modificar la distribución de las contribuciones y ampliar el alcance del respaldo al esfuerzo ucraniano.

Bajo este contexto, el gobierno ucraniano agradeció al grupo internacional el compromiso de asistencia y destacó la importancia de cada paquete recibido y la relevancia de sistemas como los misiles y las defensas antiaéreas para la protección de la población civil.

Volodímir Zelenski agradeció públicamente el respaldo internacional al esfuerzo militar ucraniano (Reuters)

Ucrania transita actualmente dos vías paralelas para la resolución del conflicto: la diplomática, que incluye negociaciones con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi, y la militar, que prioriza el fortalecimiento de la defensa nacional para no depender exclusivamente del resultado de los diálogos.

Las conversaciones en Abu Dabi se desarrollan en paralelo a la estrategia militar ucraniana (Reuters)

En paralelo al anuncio de la ayuda financiera, el gobierno ruso reiteró su rechazo al suministro de armas a Ucrania, argumentando que estas acciones prolongan el conflicto y atribuyendo responsabilidad a los países proveedores por los efectos de las operaciones militares.

Moscú sostiene que el apoyo internacional a Kiev dificulta la posibilidad de alcanzar un acuerdo negociado.

El Grupo de Contacto continuará la coordinación y seguimiento de los aportes, con la expectativa de que en las próximas semanas se anuncien nuevas contribuciones y se precise la distribución de los fondos.

