Mediante donaciones y programas fiscales, instituciones culturales británicas reciben arte y piezas culturales emblemáticas

Las instituciones culturales británicas recibieron en el último año obras y archivos valorados en casi 60 millones de libras, enriqueciendo el patrimonio nacional - Wikimedia

Instituciones culturales del Reino Unido recibieron donaciones de arte y piezas históricas valoradas en en casi 60 millones de libras durante el último año fiscaln. Entre los bienes asignados figuran el escritorio utilizado por Winston Churchill y Benjamin Disraeli, una pintura de Vanessa Bell, un pastel de Edgar Degas, la colección fotográfica de Bill Brandt y el archivo político de Lord Geoffrey Howe. Todos estos artículos fueron distribuidos entre museos, galerías y bibliotecas a través de los programas coordinados por el Consejo de las Artes de Inglaterra.

El plan de donaciones culturales (CGS) y la aceptación en lugar de impuestos de sucesiones (AIL) constituyen los dos mecanismos que facilitan la transferencia de elementos de alto valor patrimonial a instituciones públicas, detalló The Guardian.

Mediante estos esquemas, las personas pueden ceder artículos de valor cultural, histórico o científico y obtener una reducción tributaria proporcional. El programa AIL, vigente desde 1910, responde tanto a objetivos fiscales como a la protección del acervo nacional.

El escritorio utilizado por Winston Churchill y Benjamin Disraeli fue asignado a la Mansión Hughenden, destacando la preservación de objetos de valor político e histórico - NDLA

Entre las piezas más destacadas se encuentra el histórico escritorio de caoba de estilo Regencia, utilizado por Churchill y Disraeli en sus periodos como primeros ministros. Este escritorio fue asignado a la Mansión Hughenden, antigua residencia de Disraeli bajo el cuidado del National Trust. Churchill lo empleó para redactar discursos en tiempos de guerra, según muestran fotografías tomadas en Downing Street en 1943.

El Charleston Trust recibió la pintura “Jarrón, flores y cuenco” de Vanessa Bell, que se exhibirá en Charleston House, en Firle. La obra marca una transición en el estilo artístico de Bell y refleja su evolución.

La National Gallery de Londres incorporó “Bailarinas rosas”, un pastel de Degas que muestra a cuatro jóvenes tras una función. Esta obra representa el interés de Degas en las escenas cotidianas de mujeres de la clase trabajadora británica.

La Tate sumó una colección de fotografías de Bill Brandt, referente del fotoperiodismo británico y emigrante de la Alemania nazi. El conjunto incluye impresiones originales anotadas y material presente en publicaciones históricas.

La National Gallery de Londres incorporó el pastel 'Bailarinas rosas' de Edgar Degas, representativo del interés del artista en la vida cotidiana británica - EFE/Fernando Villar/Archivo

Otras contribuciones mencionadas por The Guardian incluyen el archivo político de Lord Geoffrey Howe, figura relevante de la política británica de la segunda mitad del siglo XX, que fue transferido a la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford.

Además, cuatro documentos medievales vinculados a los caballeros de Enrique II, implicados en el asesinato de Thomas Becket, fueron entregados al South West Heritage Trust en Taunton.

Entre los objetos significativos también se encuentra el retrato de Martha Swinburne realizado por Pompeo Batoni, incorporado a la Galería de Arte Laing en Newcastle, donde ahora comparte espacio con el retrato de su esposo Henry.

El valor de estos artículos reside en su excelencia artística y técnica, así como en su capacidad para ilustrar episodios clave del pasado británico. Las autoridades subrayaron la variedad de formatos y períodos históricos representados, desde mobiliario ministerial y archivos políticos hasta obras pictóricas y material fotográfico, lo que incrementa la riqueza del patrimonio cultural del país.

Líderes del sector resaltan que la variedad de formatos, estilos y períodos históricos incorporados refuerza la diversidad y profundidad del patrimonio cultural británico - A Conversation, de Vanessa Bell

Nicholas Serota, presidente del Consejo de las Artes de Inglaterra, calificó los programas CGS y AIL como “vías vitales” para asegurar piezas únicas. “Estos programas aseguran objetos únicos para el disfrute de generaciones de visitantes”, expresó Serota, citado por el diario inglés.

Michael Clarke, presidente del panel encargado de la aceptación en lugar de impuestos de sucesiones, señaló que este fue el año más productivo para el programa desde 2020 y resaltó el valor de cada donación. “Cada asignación de AIL y CGS es única y aporta algo nuevo a nuestras colecciones públicas y a sus audiencias”, afirmó Clarke en diálogo con The Guardian.

La llegada de estas obras permite a comunidades diversas acceder a nuevas perspectivas y profundizar en la comprensión del legado cultural común del Reino Unido.