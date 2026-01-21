Mundo

El enviado de Trump confirmó que se reunirá con Putin en Moscú para discutir la paz en Ucrania: “Soy optimista”

Steve Witkoff viajará el jueves a la capital rusa acompañado por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense. El encuentro se produce tras un intenso bombardeo ruso que dejó sin calefacción a miles de edificios en Kiev

Steve Witkoff dice que se reunirá con Putin en Moscú para discutir la guerra en Ucrania

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, confirmó el miércoles que se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin el jueves en Moscú para discutir un posible acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania.

“Planeamos discutir la paz y Ucrania y Rusia”, declaró Witkoff a periodistas mientras caminaba por el recinto del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Consultado sobre sus expectativas para el encuentro, respondió: “Soy optimista”.

El enviado estadounidense confirmó que Jared Kushner, yerno de Trump, lo acompañará a la reunión en la capital rusa. También indicó que se reunirá con representantes ucranianos, aunque no especificó cuándo ni dónde se llevará a cabo ese encuentro.

El Kremlin informó la semana pasada que se estaba preparando para recibir a Witkoff y Kushner en Moscú para conversaciones de paz sobre Ucrania, aunque en ese momento no se habían fijado fechas concretas.

La confirmación de Witkoff se produce en un momento crítico, después de que Rusia bombardeara Ucrania con más de 300 drones y misiles balísticos y de crucero en su más reciente ataque nocturno contra la red eléctrica ucraniana. El presidente ucraniano Volodimir Zelensky denunció el martes que el ataque dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios de apartamentos en la capital, Kiev.

Rusia lanzó un ataque masivo
Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana y dejó a más de 5.600 edificios residenciales sin calefacción (REUTERS)

Ucrania atraviesa uno de sus inviernos más fríos en años, con temperaturas en Kiev que han descendido hasta menos 20 grados Celsius. Al mismo tiempo, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra el suministro eléctrico, con el objetivo de privar a los ucranianos de calefacción y agua corriente, casi cuatro años después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Mientras tanto, funcionarios ucranianos intentan mantener el impulso de las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Un equipo negociador ucraniano llegó a Estados Unidos el sábado. Su principal tarea era transmitir cómo los incesantes ataques rusos están socavando la diplomacia, según Zelensky.

El líder ucraniano dijo la semana pasada que la delegación también intentaría finalizar con funcionarios estadounidenses documentos para un acuerdo de paz propuesto que se relacionan con garantías de seguridad posguerra y recuperación económica. Si los funcionarios estadounidenses aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos en el Foro Económico Mundial en Davos esta semana, indicó.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el martes que el enviado presidencial Kirill Dmitriev planeaba reunirse con algunos representantes estadounidenses en Davos. Se negó a nombrar a los funcionarios con los que se reuniría Dmitriev, pero informes de medios indicaron que incluirían al enviado estadounidense Witkoff y a Kushner.

Imagen de archivo del presidente
Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin (izq), recibiendo a Steve Witkoff, enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en Moscú, Rusia. 6 agosto 2025. (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía Reuters)

La invitación a Putin para unirse al “Consejo de Paz” de Trump, cuyo objetivo es resolver conflictos a nivel mundial y supervisar la gobernanza y la reconstrucción en Gaza, añade otra capa de complejidad a las relaciones entre Washington y Moscú. Rusia está tratando de “aclarar todos los matices” de la oferta con Washington, según Peskov.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que su país necesita asistencia urgente y sanciones adicionales contra Rusia para hacer que Moscú cambie de rumbo. El “ataque bárbaro” del martes por la mañana “es una llamada de atención a los líderes mundiales reunidos en Davos”, afirmó Sybiha.

