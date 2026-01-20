Mundo

Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana y dejó a más de 5.600 edificios residenciales sin calefacción

El alcalde de la capital de Kiev, Vitali Klitschko, añadió también que “una gran parte de la ciudad quedó sin agua corriente”, tras el impacto de los bombardeos sobre infraestructuras urbanas y energéticas

Guardar
Rusia lanzó un ataque masivo
Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana y dejó a más de 5.600 edificios residenciales sin calefacción (REUTERS)

Un ataque aéreo ruso durante la noche dejó a más de 5.600 edificios residenciales sin calefacción en Kiev, con temperaturas que rondan los -14 grados, informó este martes el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, a través de un comunicado oficial.

“Después de este ataque, 5.635 edificios residenciales se quedaron sin calefacción”, escribió Klitschko en su cuenta de Telegram. El alcalde añadió que “una gran parte de la ciudad quedó sin agua corriente”, tras el impacto de los bombardeos sobre infraestructuras urbanas y energéticas.

El funcionario municipal precisó que una mujer resultó herida como consecuencia del ataque y fue hospitalizada. También señaló que varios edificios sufrieron daños materiales, entre ellos una escuela primaria, sin detallar el alcance de las afectaciones ni el estado de otras posibles instalaciones comprometidas.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, Rusia lanzó primero drones de combate de largo alcance durante la noche del lunes al martes y, posteriormente, disparó misiles de crucero hacia Kiev y su región circundante. El ataque formó parte de una serie de bombardeos dirigidos contra la capital y otros puntos estratégicos del país.

“Los servicios municipales y energéticos están trabajando para restablecer la calefacción, el agua y la electricidad en los hogares de la ciudad”, afirmó Klitschko en otro mensaje difundido en Telegram. El alcalde indicó que los equipos de emergencia y las empresas de servicios públicos permanecen desplegados en distintos distritos para atender las interrupciones del suministro.

De acuerdo con la información
De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, Rusia lanzó primero drones de combate de largo alcance durante la noche del lunes al martes y, posteriormente, disparó misiles de crucero hacia Kiev y su región circundante (REUTERS)

Estos nuevos bombardeos se registraron más de una semana después del ataque más grave de Moscú contra la red energética de Kiev desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace cuatro años. Aquel ataque tuvo lugar el 9 de enero, durante las primeras horas de la mañana, y apuntó de forma directa contra instalaciones energéticas clave de la capital.

Desde el inicio del conflicto, Rusia mantiene ataques recurrentes contra el sistema energético ucraniano. Según las autoridades de Kiev, estos bombardeos buscan impactar infraestructuras críticas con el objetivo de debilitar el funcionamiento de las ciudades, especialmente durante el invierno, cuando la demanda de calefacción y electricidad resulta mayor.

El gobierno ucraniano sostiene que la presión sobre la red energética tiene un efecto directo sobre la población civil, al provocar interrupciones de servicios básicos en condiciones climáticas extremas. Los ataques combinan drones y misiles, y se concentran de forma periódica en grandes centros urbanos y nodos estratégicos.

Estos nuevos bombardeos se registraron
Estos nuevos bombardeos se registraron más de una semana después del ataque más grave de Moscú contra la red energética de Kiev desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace cuatro años (REUTERS)

Las autoridades municipales de Kiev activaron protocolos de emergencia tras el ataque nocturno y coordinaron tareas de evaluación de daños en los sistemas de calefacción, agua y electricidad. Hasta el momento, no se difundieron cifras adicionales sobre nuevas víctimas ni sobre el alcance total de las afectaciones a la infraestructura urbana.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaUcraniaRusiaVolodimir ZelenskyVladimir PutinÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Donald Trump anunció que se reunirá con el secretario general de la OTAN en Suiza para hablar sobre Groenlandia

“Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte”, declaró el mandatario estadounidense. “Acordé una reunión de las distintas partes en Davos”, afirmó a través de un mensaje en Truth Social

Donald Trump anunció que se

Irak afirmó que sus tropas están “preparadas” para hacer frente a cualquier infiltración de yihadistas desde Siria

“Nuestras unidades militares están preparadas para cualquier infiltración o la cercanía de grupos terroristas a la frontera entre Irak y Siria”, declaró el comandante adjunto de Operaciones Conjuntas de las fuerzas iraquíes, teniente general Qais al Mohamadawi

Irak afirmó que sus tropas

Advierten que si se profundiza la crisis en Irán podría haber riesgos de proliferación nuclear: el antecedente de la URSS

El caos interno y los recientes enfrentamientos han puesto en entredicho la seguridad de los activos atómicos iraníes

Advierten que si se profundiza

Ucrania redefine su defensa aérea con drones interceptores ante la amenaza de nuevos ataques masivos rusos

El presidente Volodimir Zelensky anunció la creación de grupos móviles para proteger infraestructuras críticas y alertó sobre el riesgo de bombardeos contra plantas nucleares y redes eléctricas

Ucrania redefine su defensa aérea

Dinamarca pidió a la OTAN reforzar la vigilancia en Groenlandia en medio de las tensiones con Estados Unidos

La propuesta cuenta con el respaldo del gobierno de la isla y busca definir un marco de cooperación ante las disputas con Washington sobre el territorio ártico

Dinamarca pidió a la OTAN
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La DGT aumentará los controles

La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

Resultados del Baloto lunes 19 de enero: números ganadores del último sorteo

Ica, Nasca, registra un sismo de magnitud 4

La evolución de los ingresados del accidente de Adamuz y las denuncias de desaparecidos alientan la esperanza: “Quizás hay menos víctimas de las que pensábamos”

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Tres nuevos ejecutados en Arabia Saudí por "terrorismo" tras batir récord anual en 2025

Macron propone a Trump una cumbre del G7 en París con rusos, ucranianos y daneses

Se elevan a 41 los muertos en el accidente de dos trenes en España

Excavadoras israelíes comienzan a destruir el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este

China confirma la invitación de EE.UU. a la Junta de Paz de Gaza, sin aclarar su respuesta

ENTRETENIMIENTO

La actriz ganadora del Oscar

La actriz ganadora del Oscar que lamenta haber triunfado: “Nunca lo quise, tenía una carrera mucho mejor antes”

Por qué “Misión Imposible” fue rechazada en su estreno y hoy es un clásico del cine de acción

“Fue la master class definitiva”: Teyana Taylor explicó por qué “Una batalla tras otra” cambió su carrera

Matthew McConaughey registró una de sus frases icónicas para frenar su uso por inteligencia artificial

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones disfrutan de unas vacaciones junto a sus hijos en la Antártida