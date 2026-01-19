Putin fue invitado al “Consejo de Paz” de Trump para supervisar Gaza

El presidente ruso Vladimir Putin durante una ceremonia en el Kremlin en Moscú. Putin recibió una invitación para unirse al "Consejo de Paz" de Trump, que supervisará la reconstrucción de Gaza y buscará resolver conflictos mundiales. (REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido invitado a unirse al “Consejo de Paz” del presidente estadounidense Donald Trump, cuyo objetivo es resolver conflictos a nivel mundial y supervisar la gobernanza y la reconstrucción en Gaza, informó el Kremlin el lunes.

“El presidente Putin también ha recibido una invitación para unirse a esta Junta de Paz”, declaró el portavoz Dmitry Peskov a periodistas. Rusia está tratando de “aclarar todos los matices” de la oferta con Washington, dijo, sin añadir si el jefe del Kremlin se inclinaba por unirse.

La Casa Blanca ha contactado a diversas figuras de todo el mundo para que formen parte de la denominada “Junta de Paz”, presidida por el propio Trump. Según los estatutos fundacionales obtenidos por AFP, los países que integren el organismo deberán pagar 1.000 millones de dólares por un lugar en la mesa.

Los países miembros —representados por su jefe de Estado o de gobierno— podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de 1.000 millones de dólares en efectivo dentro del primer año, según la carta fundacional.

Relaciones complejas de Moscú en Medio Oriente

El presidente ruso Vladimir Putin recibe al presidente palestino Mahmoud Abbas en el Kremlin en Moscú. Putin declaró en mayo que Gaza "está sufriendo una catástrofe humanitaria" y afirmó que Rusia proporciona ayuda regularmente al pueblo palestino. (Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS)

Durante años, Moscú intentó equilibrar las relaciones con todos los principales actores de Medio Oriente, incluidos Israel y los palestinos. Sin embargo, desde la guerra entre Israel y Hamas y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Putin se ha alejado de Israel y ha reforzado los lazos con sus enemigos, como Irán. Moscú también ha buscado estrechar relaciones con los Estados del Golfo ante el creciente aislamiento occidental.

Putin ha elogiado anteriormente los esfuerzos de Trump por resolver conflictos. “Realmente está haciendo mucho para resolver estas complejas crisis, que han durado años, incluso décadas”, declaró Putin en octubre. Refiriéndose a la situación en Medio Oriente, Putin afirmó: “Si logramos todo lo que Donald se ha propuesto... será un acontecimiento histórico”.

El ataque a Ucrania y la guerra en Gaza han tensado las tradicionalmente buenas relaciones de Moscú con Israel, donde reside una gran comunidad de origen ruso. El Kremlin ha criticado en repetidas ocasiones la respuesta de Israel a los ataques del 7 de octubre y ha pedido moderación.

“La Franja de Gaza está sufriendo una catástrofe humanitaria en el sentido más estricto de la palabra”, declaró Putin en una reunión con el líder palestino Mahmud Abbas en mayo, según la agencia RIA Novosti. “Rusia, como amiga del pueblo palestino, está tratando de proporcionar ayuda regularmente”, añadió.

Poderes amplios para Trump

Trump invitó al presidente ruso Putin a unirse a su "Consejo de Paz" para supervisar la reconstrucción de Gaza y resolver conflictos mundiales. (Europa Press)

Trump será “el presidente inaugural del Consejo de Paz”, con poderes amplísimos. Será el único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar y tendrá la última palabra en las votaciones. Igualmente, podrá revocar la participación de un determinado país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

El documento de ocho páginas critica “los muchos enfoques de paz” que “institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante”, en una alusión clara a Naciones Unidas. Trump ha criticado regularmente a la ONU y anunció este mes que Estados Unidos se retirará de 66 organizaciones y tratados internacionales, aproximadamente la mitad vinculados al organismo internacional.

El “Consejo de Paz” comenzó a tomar forma el sábado con invitaciones a los líderes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá, Brasil y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Trump también nombró como miembros al secretario de Estado Marco Rubio, al expresidente británico Tony Blair, a su principal negociador en materia de conflictos Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

Israel ha objetado la composición de un “consejo ejecutivo para Gaza” que operaría dentro del organismo general, y que incluye al ministro de Exteriores turco Hakan Fidan y al diplomático catarí Ali Al-Thawadi.