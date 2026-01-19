Mundo

Putin fue invitado al “Consejo de Paz” de Trump para supervisar Gaza

El Kremlin confirmó la invitación al organismo que busca resolver conflictos mundiales, mientras Rusia evalúa los detalles de una propuesta que requiere un pago de 1.000 millones de dólares por país miembro

Guardar
El presidente ruso Vladimir Putin
El presidente ruso Vladimir Putin durante una ceremonia en el Kremlin en Moscú. Putin recibió una invitación para unirse al "Consejo de Paz" de Trump, que supervisará la reconstrucción de Gaza y buscará resolver conflictos mundiales. (REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido invitado a unirse al “Consejo de Paz” del presidente estadounidense Donald Trump, cuyo objetivo es resolver conflictos a nivel mundial y supervisar la gobernanza y la reconstrucción en Gaza, informó el Kremlin el lunes.

“El presidente Putin también ha recibido una invitación para unirse a esta Junta de Paz”, declaró el portavoz Dmitry Peskov a periodistas. Rusia está tratando de “aclarar todos los matices” de la oferta con Washington, dijo, sin añadir si el jefe del Kremlin se inclinaba por unirse.

La Casa Blanca ha contactado a diversas figuras de todo el mundo para que formen parte de la denominada “Junta de Paz”, presidida por el propio Trump. Según los estatutos fundacionales obtenidos por AFP, los países que integren el organismo deberán pagar 1.000 millones de dólares por un lugar en la mesa.

Los países miembros —representados por su jefe de Estado o de gobierno— podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de 1.000 millones de dólares en efectivo dentro del primer año, según la carta fundacional.

Relaciones complejas de Moscú en Medio Oriente

El presidente ruso Vladimir Putin
El presidente ruso Vladimir Putin recibe al presidente palestino Mahmoud Abbas en el Kremlin en Moscú. Putin declaró en mayo que Gaza "está sufriendo una catástrofe humanitaria" y afirmó que Rusia proporciona ayuda regularmente al pueblo palestino. (Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS)

Durante años, Moscú intentó equilibrar las relaciones con todos los principales actores de Medio Oriente, incluidos Israel y los palestinos. Sin embargo, desde la guerra entre Israel y Hamas y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Putin se ha alejado de Israel y ha reforzado los lazos con sus enemigos, como Irán. Moscú también ha buscado estrechar relaciones con los Estados del Golfo ante el creciente aislamiento occidental.

Putin ha elogiado anteriormente los esfuerzos de Trump por resolver conflictos. “Realmente está haciendo mucho para resolver estas complejas crisis, que han durado años, incluso décadas”, declaró Putin en octubre. Refiriéndose a la situación en Medio Oriente, Putin afirmó: “Si logramos todo lo que Donald se ha propuesto... será un acontecimiento histórico”.

El ataque a Ucrania y la guerra en Gaza han tensado las tradicionalmente buenas relaciones de Moscú con Israel, donde reside una gran comunidad de origen ruso. El Kremlin ha criticado en repetidas ocasiones la respuesta de Israel a los ataques del 7 de octubre y ha pedido moderación.

“La Franja de Gaza está sufriendo una catástrofe humanitaria en el sentido más estricto de la palabra”, declaró Putin en una reunión con el líder palestino Mahmud Abbas en mayo, según la agencia RIA Novosti. “Rusia, como amiga del pueblo palestino, está tratando de proporcionar ayuda regularmente”, añadió.

Poderes amplios para Trump

Trump invitó al presidente ruso
Trump invitó al presidente ruso Putin a unirse a su "Consejo de Paz" para supervisar la reconstrucción de Gaza y resolver conflictos mundiales. (Europa Press)

Trump será “el presidente inaugural del Consejo de Paz”, con poderes amplísimos. Será el único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar y tendrá la última palabra en las votaciones. Igualmente, podrá revocar la participación de un determinado país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

El documento de ocho páginas critica “los muchos enfoques de paz” que “institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante”, en una alusión clara a Naciones Unidas. Trump ha criticado regularmente a la ONU y anunció este mes que Estados Unidos se retirará de 66 organizaciones y tratados internacionales, aproximadamente la mitad vinculados al organismo internacional.

El “Consejo de Paz” comenzó a tomar forma el sábado con invitaciones a los líderes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá, Brasil y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Trump también nombró como miembros al secretario de Estado Marco Rubio, al expresidente británico Tony Blair, a su principal negociador en materia de conflictos Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

Israel ha objetado la composición de un “consejo ejecutivo para Gaza” que operaría dentro del organismo general, y que incluye al ministro de Exteriores turco Hakan Fidan y al diplomático catarí Ali Al-Thawadi.

Temas Relacionados

Vladimir PutinDonald TrumpRusiaEstados UnidosConsejo de PazGazaGuerra en Medio OrienteIsraelUltimas noticias américa

Últimas Noticias

“Blue Monday”: cómo superar el “día más triste del año”

Enero avanza y las expectativas puestas en los propósitos de año nuevo parecen desvanecerse. Más allá del clima o la ubicación geográfica, este lunes tiene un impacto emocional que trasciende fronteras y realidades individuales

“Blue Monday”: cómo superar el

Tres ataques de tiburones en Sídney en 24 horas: dos de las víctimas quedaron en estado crítico

Una serie de agresiones ocurridas en diferentes zonas costeras dejaron a un niño y una persona mayor hospitalizados. Expertos apuntan a condiciones meteorológicas como factor en la aparición de los animales

Tres ataques de tiburones en

Un funcionario iraní estimó que hay 5.000 muertos por la represión en medio del apagón de internet y el aislamiento internacional

Es la cifra más elevada de víctimas mencionada en medio de la escalada de violencia estatal en el país persa. El Foro Económico Mundial excluyó al canciller de Teherán de la cita en Davos y el gobierno enfrenta hackeos a medios estatales

Un funcionario iraní estimó que

El oro y la plata suben a máximos históricos impulsados por las nuevas tensiones entre Estados Unidos y Europa

La posibilidad de que Washington aplique nuevos aranceles a los países del viejo continente como parte del reclamo por el territorio de Groenlandia tuvo un impacto directo en los mercados de Asia y Europa

El oro y la plata

La Unión Europea evalúa aranceles por 93.000 millones de euros a productos de EEUU en respuesta a Trump por Groenlandia

La disputa territorial y comercial desata tensiones y posibles represalias de Bruselas mientras líderes del bloque continental buscan una respuesta coordinada

La Unión Europea evalúa aranceles
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Titular de la SHCP aseguró

Titular de la SHCP aseguró que no habrá incremento en las primas de las aseguradoras

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: el Gobierno declara tres días de luto en memoria de las víctimas y asegura que “darán con la verdad”

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

El Gobierno tomó un nuevo préstamo por USD 400 millones para reforzar el sistema eléctrico

Valor de apertura del dólar en México este 19 de enero de USD a MXN

INFOBAE AMÉRICA
1-2. Wilson doblega el gol

1-2. Wilson doblega el gol de Romero y el debut de Gallagher

3-2. Muriqi y Leo Roman baten al Athletic

Reforma laboral, acuerdo Mercosur y ley de glaciares, prioridades del Congreso argentino

Retorna tímidamente la normalidad a Uganda pero se esfuma la esperanza de cambio político

República Checa apoya a Trump en contra de sus socios europeos en la crisis de Groenlandia

ENTRETENIMIENTO

Mara Wilson, actriz de ‘Matilda’,

Mara Wilson, actriz de ‘Matilda’, denunció el uso de su imagen en material de abuso sexual infantil creado con IA

Sam Raimi regresa al cine con Send Help, una comedia de terror que busca reinventar el género

Sylvester Stallone sorprendió con su tonificado físico a los 79 años: “Cada año se vuelve más difícil”

Ashton Kutcher aclaró el rumor de que él y su esposa Mila Kunis no se bañan

Priscilla Presley reveló cómo se imagina a Elvis si estuviera vivo en 2026