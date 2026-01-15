El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia por Irán mientras la represión deja miles de muertos

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, durante una reunión del Consejo de Seguridad en la sede del organismo en Nueva York, el 20 de noviembre de 2025. El Consejo se reunirá este jueves de urgencia a petición de Washington para abordar la crisis en Irán. (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este jueves de urgencia para abordar la situación en Oriente Próximo, en medio de las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos y de una oleada de protestas contra las autoridades iraníes que, según activistas, se han saldado con miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

El encuentro del grupo de 15 países está previsto a las 15.00 horas (hora de Nueva York), según anunció la Portavocía del secretario general de la ONU, António Guterres. La reunión se produce a petición de Estados Unidos, mientras la atención global se centra en la represión de las movilizaciones en Irán.

El portavoz del dirigente portugués, Stéphane Dujarric, reiteró este miércoles en rueda de prensa que desde el organismo “estamos sumamente preocupados” por la situación en el país y en particular “por las imágenes que están saliendo de manifestantes asesinados por la violencia en las manifestaciones”.

“Lo que queremos es que la gente esté segura mientras protesta pacíficamente, tal como se le reconoce el derecho a protestar pacíficamente en cualquier parte del mundo”, señaló al ser preguntado por la petición de Teherán de que la ONU condene las amenazas de Estados Unidos sobre un ataque contra suelo iraní.

Dujarric también expresó su “firme” oposición al uso de la pena de muerte en “todas” las circunstancias, después de que la ONG kurdo-iraní Hengaw denunciara en la víspera que el joven iraní Erfan Soltani, de 26 años, se enfrentaba a una ejecución “inminente” tras un “proceso judicial rápido y opaco” tras ser arrestado mientras participaba en las protestas.

Este jueves, el régimen desmintió que Soltani sería ejecutado. El joven “no ha sido condenado a muerte” y, en caso de condena, “el castigo, de acuerdo con la ley, será una pena de cárcel, porque la pena de muerte no se aplica a tales cargos”, aseguró el poder judicial iraní en un comunicado.

Decenas de personas participan en una manifestación en apoyo de las protestas antigubernamentales en Irán, en Berlín, Alemania, el 14 de enero de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Las protestas a nivel nacional que desafían a la teocracia de Irán parecían estar siendo sofocadas el jueves, una semana después de que las autoridades aislaran al país del mundo y recrudecieran una sangrienta represión. En la capital, Teherán, los testigos afirman que en las últimas mañanas no se han visto nuevos restos de hogueras encendidas la noche anterior ni escombros en las calles. El sonido de los disparos, que había sido intenso durante varias noches, ha desaparecido.

La campaña de represión contra las movilizaciones ha causado al menos 3.428 fallecidos, de acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que advirtió que podrían aumentar. Esta cifra supera a la de cualquier otra ronda previa de protestas o disturbios en Irán en décadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el miércoles una serie de declaraciones en las que no aclaró qué acciones llevará a cabo, o si habrá alguna, contra Irán. En sus comentarios a reporteros, el mandatario dijo que había sido informado de que los planes de ejecuciones en Irán se habían suspendido, pero no ofreció muchos detalles. El cambio se produce un día después de que dijera a los manifestantes en suelo iraní que “la ayuda está en camino” y que su gobierno “actuaría en consecuencia” para responder a la letal represión de la República Islámica.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, durante una sesión parlamentaria en Teherán el 18 de agosto de 2024. Araghchi instó a Washington a buscar una solución negociada y afirmó que "la diplomacia es un mejor camino" que la guerra. (Foto de archivo)POLITICA Europa Press/Contacto/Icana News Agency

El embajador permanente de Irán, Amir-Saeid Iravani, reveló una carta dirigida a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, instándoles a rechazar “de manera inequívoca todas las formas de incitación a la violencia, las amenazas de uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de Irán por parte de Estados Unidos”. Teherán ha acusado al presidente Trump de “incitar abiertamente a la violencia y a la desestabilización” del país cuando alentó a los manifestantes a “tomar el control” de las instituciones.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, también trató de suavizar la retórica, instando a Washington a encontrar una solución negociada. Preguntado por Fox News acerca de qué le diría a Trump, Araghchi respondió: “Mi mensaje es: Entre la guerra y la diplomacia, la diplomacia es un mejor camino, aunque no tenemos ninguna experiencia positiva con Estados Unidos. Pero aún así, la diplomacia es mucho mejor que la guerra”.