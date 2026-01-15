Mundo

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia por Irán mientras la represión deja miles de muertos

El encuentro se produce en medio de crecientes tensiones entre Teherán y Washington, con el presidente Donald Trump amenazando con atacar el país centroasiático

Guardar
El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, durante una reunión del Consejo de Seguridad en la sede del organismo en Nueva York, el 20 de noviembre de 2025. El Consejo se reunirá este jueves de urgencia a petición de Washington para abordar la crisis en Irán. (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este jueves de urgencia para abordar la situación en Oriente Próximo, en medio de las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos y de una oleada de protestas contra las autoridades iraníes que, según activistas, se han saldado con miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

El encuentro del grupo de 15 países está previsto a las 15.00 horas (hora de Nueva York), según anunció la Portavocía del secretario general de la ONU, António Guterres. La reunión se produce a petición de Estados Unidos, mientras la atención global se centra en la represión de las movilizaciones en Irán.

El portavoz del dirigente portugués, Stéphane Dujarric, reiteró este miércoles en rueda de prensa que desde el organismo “estamos sumamente preocupados” por la situación en el país y en particular “por las imágenes que están saliendo de manifestantes asesinados por la violencia en las manifestaciones”.

“Lo que queremos es que la gente esté segura mientras protesta pacíficamente, tal como se le reconoce el derecho a protestar pacíficamente en cualquier parte del mundo”, señaló al ser preguntado por la petición de Teherán de que la ONU condene las amenazas de Estados Unidos sobre un ataque contra suelo iraní.

Dujarric también expresó su “firme” oposición al uso de la pena de muerte en “todas” las circunstancias, después de que la ONG kurdo-iraní Hengaw denunciara en la víspera que el joven iraní Erfan Soltani, de 26 años, se enfrentaba a una ejecución “inminente” tras un “proceso judicial rápido y opaco” tras ser arrestado mientras participaba en las protestas.

Este jueves, el régimen desmintió que Soltani sería ejecutado. El joven “no ha sido condenado a muerte” y, en caso de condena, “el castigo, de acuerdo con la ley, será una pena de cárcel, porque la pena de muerte no se aplica a tales cargos”, aseguró el poder judicial iraní en un comunicado.

Decenas de personas participan en
Decenas de personas participan en una manifestación en apoyo de las protestas antigubernamentales en Irán, en Berlín, Alemania, el 14 de enero de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Las protestas a nivel nacional que desafían a la teocracia de Irán parecían estar siendo sofocadas el jueves, una semana después de que las autoridades aislaran al país del mundo y recrudecieran una sangrienta represión. En la capital, Teherán, los testigos afirman que en las últimas mañanas no se han visto nuevos restos de hogueras encendidas la noche anterior ni escombros en las calles. El sonido de los disparos, que había sido intenso durante varias noches, ha desaparecido.

La campaña de represión contra las movilizaciones ha causado al menos 3.428 fallecidos, de acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que advirtió que podrían aumentar. Esta cifra supera a la de cualquier otra ronda previa de protestas o disturbios en Irán en décadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el miércoles una serie de declaraciones en las que no aclaró qué acciones llevará a cabo, o si habrá alguna, contra Irán. En sus comentarios a reporteros, el mandatario dijo que había sido informado de que los planes de ejecuciones en Irán se habían suspendido, pero no ofreció muchos detalles. El cambio se produce un día después de que dijera a los manifestantes en suelo iraní que “la ayuda está en camino” y que su gobierno “actuaría en consecuencia” para responder a la letal represión de la República Islámica.

El ministro de Exteriores iraní,
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, durante una sesión parlamentaria en Teherán el 18 de agosto de 2024. Araghchi instó a Washington a buscar una solución negociada y afirmó que "la diplomacia es un mejor camino" que la guerra. (Foto de archivo)POLITICA Europa Press/Contacto/Icana News Agency

El embajador permanente de Irán, Amir-Saeid Iravani, reveló una carta dirigida a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, instándoles a rechazar “de manera inequívoca todas las formas de incitación a la violencia, las amenazas de uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de Irán por parte de Estados Unidos”. Teherán ha acusado al presidente Trump de “incitar abiertamente a la violencia y a la desestabilización” del país cuando alentó a los manifestantes a “tomar el control” de las instituciones.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, también trató de suavizar la retórica, instando a Washington a encontrar una solución negociada. Preguntado por Fox News acerca de qué le diría a Trump, Araghchi respondió: “Mi mensaje es: Entre la guerra y la diplomacia, la diplomacia es un mejor camino, aunque no tenemos ninguna experiencia positiva con Estados Unidos. Pero aún así, la diplomacia es mucho mejor que la guerra”.

Temas Relacionados

IránProtestas en IránRepresión en IránONUConsejo de Seguridad de la ONUNaciones UnidasUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Irán reabrió su espacio aéreo tras casi cinco horas ante las preocupaciones por un ataque de EEUU

La Embajada de Estados Unidos en Qatar ha emitido en la misma jornada una alerta de seguridad para sus nacionales en este país y en particular les ha recomendado “limitar los viajes no esenciales a la Base Aérea Al Udeid”

Irán reabrió su espacio aéreo

Japón y Filipinas firmaron un nuevo pacto de defensa ante la creciente agresión del régimen chino en la región

La ceremonia celebrada en Manila incluyó el compromiso bilateral de apoyo logístico y la cooperación en áreas estratégicas. Los países buscan mitigar riesgos derivados de disputas territoriales presionadas por China

Japón y Filipinas firmaron un

Irán cumplió una semana desconectado de internet en medio de las masivas protestas que dejaron más de 3.400 muertos

La restricción de acceso internacional transforma las rutinas cotidianas e incrementa la incomunicación mientras crecen el aislamiento y la inquietud social

Irán cumplió una semana desconectado

De la destrucción a la resiliencia: Avezzano, la ciudad europea que renació tras un devastador terremoto

La ciudad italiana se reinventó tras el sismo de 1915, convirtiéndose en un ejemplo de planificación urbana, memoria colectiva y superación ante la adversidad

De la destrucción a la

Al menos dos muertos y un herido por otro desplome de una grúa en Tailandia

La emergencia fue reportada la mañana de este jueves, cuando estructuras metálicas cayeron en una vía en Samut Sakhon y desencadenaron un operativo de rescate por parte de bomberos y rescatistas tailandeses

Al menos dos muertos y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo fue la histórica evacuación

Cómo fue la histórica evacuación médica en la Estación Espacial Internacional

Pablo Suárez, cocinero gallego: “Para que las almejas suelten su arena, las dejamos una hora en agua con sal, imitando el mar”

La casa del siglo I escondida bajo el palacio de un emperador en Roma que abrirá sus puertas en 2026

La reina Sofía vuelve a cancelar su agenda debido al delicado estado de su salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia

Temblor hoy 15 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

INFOBAE AMÉRICA
El descubrimiento de nuevos fósiles

El descubrimiento de nuevos fósiles del Mioceno reescribe la compleja evolución del panda rojo, según un estudio

Investigadores de la UCM identifican un biomarcador clave para el diagnóstico y tratamiento del dolor de hombro

VÍDEO: Desarticulada con 30 detenidos tres organizaciones vinculadas con el 'Balkan Cartel' que introducían cocaína

Carlos Alcaraz debutará ante Walton y evita a Djokovic en el camino a su primer Abierto de Australia

El alemán Franz Wagner pide a la NBA que respete "la gran tradición" que existe en el baloncesto europeo

ENTRETENIMIENTO

La superestrella del pop Gracie

La superestrella del pop Gracie Abrams debutará en el cine con una película de la directora de ‘Babygirl’

George R.R. Martin promete ampliar el mundo de ‘Juego de tronos’ tras el estreno de ‘El caballero de los Siete Reinos’

Jodie Foster explica cómo pudo evitar los abusos en Hollywood a pesar de comenzar muy joven: “Tenía mucho poder”

Ariana Grande recuerda cómo Mac Miller la ayudó a dejar atrás su look de Nickelodeon

Paul McCartney creyó que su vida había terminado cuando The Beatles se separaron