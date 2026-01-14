La cifra de muertos en Irán se elevó a más de 3.400 tras una semana de “matanza masiva” del régimen

Miembros de la policía iraní hacen guardia en una protesta frente a la embajada británica tras las protestas antigubernamentales en Teherán, Irán, el 14 de enero de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

Al menos 3.428 manifestantes han muerto en Irán durante los 18 días de protestas antigubernamentales, según informó la organización Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo. La ONG sostiene que la cifra de fallecidos podría ser aún mayor, al considerar que nuevos informes y testimonios “ilustran aún más la magnitud de la violencia”.

IHRNGO señaló que entre el 8 y el 12 de enero se registraron al menos 3.379 muertes, incluyendo tanto a manifestantes como a 121 miembros de las fuerzas estatales. La organización subrayó que estas cifras representan un “mínimo absoluto”. Además, al menos 15 de los fallecidos por la represión tenían menos de 18 años, según la verificación realizada en 15 provincias de la República Islámica.

La ONG también informó que más de 10.000 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas en diciembre. El informe identificó a la ciudad de Karaj, en la provincia de Alborz, como uno de los escenarios de represión más severa. Testigos citados por IHRNGO declararon que las fuerzas estatales en Karaj emplearon ametralladoras pesadas DShK contra los manifestantes.

Según la organización, se ha intensificado el despliegue de seguridad y se ha impuesto la ley marcial desde el atardecer hasta el amanecer en varias ciudades, principalmente en las regiones kurdas. En la ciudad de Rasht, un testigo relató a IHRNGO una represión generalizada, incluyendo episodios en los que un grupo de jóvenes manifestantes, atrapados en la zona del bazar, alzó las manos en señal de rendición y aun así fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad.

IHRNGO recibió además múltiples informes sobre personas heridas que habrían sido “rematadas” por las fuerzas estatales, tanto en las calles como en centros médicos, según testimonios recopilados por la organización.

Qatar reduce su despliegue en la mayor base aérea estadounidense de Oriente Medio

El Gobierno de Qatar confirmó este miércoles la retirada de “algunos efectivos” de Al Udeid, la mayor base aérea estadounidense en Oriente Medio, situada en las afueras de Doha. Esta decisión, según la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Qatar, se produce “en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región”. El comunicado oficial no aludió directamente al aumento de la confrontación entre Irán y Estados Unidos, ni a las recientes protestas en territorio iraní ni a las amenazas emitidas por Washington.

La referencia del Ejecutivo qatarí respondió a los “informes mediáticos que circulan sobre la salida de algunos efectivos de la base aérea de Al Udeid”, así como de otras bases en la región, y enmarcó la medida como una precaución ante una posible escalada bélica, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en Irán.

Un coche incendiado yace en la carretera tras los disturbios provocados por la precaria situación económica, en Teherán, Irán, el 10 de enero de 2026, según esta captura de pantalla de un medio estatal iraní. IRIB vía WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS.

El martes, Trump anunció su intención de enviar ayuda económica a los opositores iraníes, en un contexto de protestas masivas en el país persa, y reiteró la posibilidad de un ataque militar contra la República Islámica por la represión de las manifestaciones. En reacción, la Misión Permanente de Irán ante la ONU acusó al mandatario de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de Irán, según una carta enviada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Frente a este escenario, el Gobierno de Qatar subrayó que sigue adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes, estableciendo este objetivo como una “prioridad absoluta”, junto con la protección de “instalaciones vitales y militares”.

En junio, Irán atacó la base aérea de Al Udeid, que alberga alrededor de 10.000 efectivos estadounidenses, en represalia por los bombardeos de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares iraníes durante el conflicto de ese mes entre la República Islámica e Israel. La mayoría de los misiles lanzados fueron interceptados por las defensas aéreas qataríes, evitando víctimas, aunque los hechos contribuyeron a agravar la inestabilidad en Oriente Medio.

