Wall Street cerró a la baja y el petróleo registró una importante suba por la crisis en Irán

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 13 de enero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Wall Street se alejó de sus récords tras un inicio dispar en la última temporada de informes de ganancias para las grandes empresas estadounidenses. El S&P 500 cayó un 0,2% el martes, tras oscilar previamente entre pequeñas ganancias y pérdidas. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,8% y el Nasdaq Composite cayó un 0,1%. JPMorgan Chase fue uno de los valores con mayor peso en el mercado tras su informe de ganancias. Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron ligeramente después de que una actualización sobre la inflación reforzara las expectativas de que la Reserva Federal podría recortar su principal tipo de interés al menos dos veces en 2026 para apuntalar el mercado laboral.

El petróleo cerró con aumentos

Los precios del petróleo registraron un marcado ascenso. REUTERS/Lucy Nicholson

Los precios del petróleo registraron un marcado ascenso este martes tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posible imposición de nuevos aranceles a los socios comerciales de Irán. El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, subió un 2,51% hasta los USD 65,47, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos y con entrega en febrero, aumentó un 2,77% situándose en USD 61,15, su nivel más alto desde noviembre. Entre las claves del movimiento, los analistas destacan las amenazas comerciales de la administración estadounidense y la incertidumbre geopolítica en torno al suministro global.

Las preocupaciones sobre el aprovisionamiento de crudo se intensificaron tras el anuncio de Trump, quien advirtió sobre la aplicación de aranceles del 25% a “todos los países que comercien con Irán”. Según David Morrison, analista de Trade Nation, este factor colocó el tema del abastecimiento en el centro de la atención de los mercados. Trump también amenazó con una posible intervención militar en Irán si continúan las acciones represivas contra las protestas opositoras al gobierno, y el lunes oficializó la imposición “inmediata” de sanciones a los socios de la República Islámica cuyas exportaciones lleguen a Estados Unidos.

La medida impacta directamente en China, principal importador de petróleo a nivel mundial y socio clave de Irán. Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, explicó que Pekín adquirió aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo iraní durante el otoño, lo que representa “un poco menos del 2% del mercado global”, y subrayó que actualmente China es “el único comprador de petróleo iraní”.

A pesar de las tensiones, Morrison señaló que estas preocupaciones geopolíticas logran “compensar la presión a la baja en los precios por la posibilidad de un suministro adicional de crudo proveniente de Venezuela”. Más de una semana después de la detención del presidente depuesto Nicolás Maduro, Trump instó a los principales ejecutivos del sector petrolero a invertir en el país sudamericano y a fortalecer la producción de hidrocarburos. La propuesta fue recibida con escepticismo: Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, advirtió que no es posible reactivar la industria venezolana sin reformas profundas en los sistemas político y económico.

(Con información de AFP y Reuters)