Mundo

Wall Street cerró a la baja y el petróleo registró una importante suba por la crisis en Irán

Las acciones estadounidenses se alejaron de sus récords tras un inicio dispar en la última temporada de informes de ganancias para las grandes empresas estadounidenses

Guardar
Operadores trabajan en el parqué
Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 13 de enero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Wall Street se alejó de sus récords tras un inicio dispar en la última temporada de informes de ganancias para las grandes empresas estadounidenses. El S&P 500 cayó un 0,2% el martes, tras oscilar previamente entre pequeñas ganancias y pérdidas. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,8% y el Nasdaq Composite cayó un 0,1%. JPMorgan Chase fue uno de los valores con mayor peso en el mercado tras su informe de ganancias. Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron ligeramente después de que una actualización sobre la inflación reforzara las expectativas de que la Reserva Federal podría recortar su principal tipo de interés al menos dos veces en 2026 para apuntalar el mercado laboral.

El petróleo cerró con aumentos

Los precios del petróleo registraron
Los precios del petróleo registraron un marcado ascenso. REUTERS/Lucy Nicholson

Los precios del petróleo registraron un marcado ascenso este martes tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posible imposición de nuevos aranceles a los socios comerciales de Irán. El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, subió un 2,51% hasta los USD 65,47, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos y con entrega en febrero, aumentó un 2,77% situándose en USD 61,15, su nivel más alto desde noviembre. Entre las claves del movimiento, los analistas destacan las amenazas comerciales de la administración estadounidense y la incertidumbre geopolítica en torno al suministro global.

Las preocupaciones sobre el aprovisionamiento de crudo se intensificaron tras el anuncio de Trump, quien advirtió sobre la aplicación de aranceles del 25% a “todos los países que comercien con Irán”. Según David Morrison, analista de Trade Nation, este factor colocó el tema del abastecimiento en el centro de la atención de los mercados. Trump también amenazó con una posible intervención militar en Irán si continúan las acciones represivas contra las protestas opositoras al gobierno, y el lunes oficializó la imposición “inmediata” de sanciones a los socios de la República Islámica cuyas exportaciones lleguen a Estados Unidos.

La medida impacta directamente en China, principal importador de petróleo a nivel mundial y socio clave de Irán. Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, explicó que Pekín adquirió aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo iraní durante el otoño, lo que representa “un poco menos del 2% del mercado global”, y subrayó que actualmente China es “el único comprador de petróleo iraní”.

A pesar de las tensiones, Morrison señaló que estas preocupaciones geopolíticas logran “compensar la presión a la baja en los precios por la posibilidad de un suministro adicional de crudo proveniente de Venezuela”. Más de una semana después de la detención del presidente depuesto Nicolás Maduro, Trump instó a los principales ejecutivos del sector petrolero a invertir en el país sudamericano y a fortalecer la producción de hidrocarburos. La propuesta fue recibida con escepticismo: Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, advirtió que no es posible reactivar la industria venezolana sin reformas profundas en los sistemas político y económico.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

estados unidoswall streetpetróleoaccionesbolsa de valores

Últimas Noticias

El inesperado florecimiento de cientos de especies revela el impacto del cambio climático en Reino Unido e Irlanda

Científicos detectaron una inusual floración invernal en ambos territorios, un fenómeno que alarma a especialistas por sus posibles efectos en los ciclos naturales y la fauna asociada

El inesperado florecimiento de cientos

Un reporte elevó a entre 12.000 y 20.000 la cifra de muertos en Irán por la brutal represión del régimen

La cadena estadounidense CBS News verificó imágenes de cientos de cuerpos apilados en morgues de Teherán y señaló que médicos y activistas temen que la cifra real sea aún mayor. IMÁGENES SENSIBLES

Un reporte elevó a entre

Las ferias gastronómicas de invierno impulsan el nuevo tejido culinario de Nueva York

La proliferación de eventos bajo techo durante los meses fríos modifica la rutina de residentes y turistas, quienes encuentran en estos espacios una alternativa a la restauración tradicional y un punto de encuentro multicultural

Las ferias gastronómicas de invierno

“Dormíamos en el suelo entre cucarachas”: el crudo relato de los italianos excarcelados tras 14 meses como presos del régimen chavista

Alberto Trentini y Mario Burlò relataron las condiciones de aislamiento, incomunicación y deterioro físico que vivieron en una cárcel utilizada por el régimen chavista para detenidos políticos, tras ser arrestados sin cargos en 2024

“Dormíamos en el suelo entre

Ucrania retomó la ciudad de Kupiansk y fortalece su posición ante Rusia

El avance permitió tomar el edificio principal de la administración local y desplegar la bandera nacional, marcando un cambio en la situación militar del área

Ucrania retomó la ciudad de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ni ‘Homeland’ ni ‘Slow Horses’:

Ni ‘Homeland’ ni ‘Slow Horses’: esta serie de suspense de Prime Video inspirada en una famosa novela regresa diez años después con una nueva temporada

Resultados Super Astro Sol del sorteo de hoy martes 13 de enero de 2026

El misterio de los agujeros negros: un sorprendente dato científico replantea cómo se forman

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: horario y dónde ver el partido en vivo

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: cierran Eje 5 Norte

INFOBAE AMÉRICA
Una ONG cifra en 1.850

Una ONG cifra en 1.850 los muertos por las protestas en Irán

El inesperado florecimiento de cientos de especies revela el impacto del cambio climático en Reino Unido e Irlanda

Un reporte elevó a entre 12.000 y 20.000 la cifra de muertos en Irán por la brutal represión del régimen

Temas del día de EFE News Latino del martes 13 de enero 2026

Detienen en Ciudad de México a seis integrantes del Tren de Aragua

ENTRETENIMIENTO

Timothy Busfield se entrega a

Timothy Busfield se entrega a las autoridades tras ser acusado de agresión sexual infantil

Hudson Williams reveló cuál fue la escena que lo convenció de protagonizar “Heated Rivalry”

BTS Tour 2026: cómo comprar boletos para los conciertos de la boyband en América Latina

“Avengers: Doomsday”: Shuri y La Mole se encuentran en nuevo tráiler de la anticipada película

El esperado cara a cara entre Shuri y La Cosa sorprendió en el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday