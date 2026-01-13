Mundo

“Dormíamos en el suelo entre cucarachas”: el crudo relato de los italianos excarcelados tras 14 meses como presos del régimen chavista

Alberto Trentini y Mario Burlò relataron las condiciones de aislamiento, incomunicación y deterioro físico que vivieron en una cárcel utilizada por el régimen chavista para detenidos políticos, tras ser arrestados sin cargos en 2024

Guardar
Meloni recibió en el aeropuerto de Roma a los dos italianos excarcelados en Venezuela

Alberto Trentini y Mario Burlò, ciudadanos italianos excarcelados tras pasar 14 meses detenidos en Venezuela como presos políticos del dictador depuesto Nicolás Maduro, ofrecieron este martes un duro testimonio sobre las condiciones que padecieron en una cárcel del régimen chavista.

Ambos llegaron este martes a Roma en un vuelo militar y se reencontraron con sus familias después de un largo periodo de aislamiento, en el que, según relataron, vivieron hacinados, incomunicados y sometidos a una rutina que califican como “secuestrados en condiciones inhumanas”.

Trentini y Burlò fueron arrestados en noviembre de 2024 en circunstancias poco claras y sin explicación oficial. La detención se produjo tras controles policiales que, según se interpreta en Italia, habrían respondido a una estrategia del régimen venezolano para presionar a países europeos utilizando a ciudadanos extranjeros como moneda de cambio.

Era peor que Alcatraz”, resumió Burlò. “Hemos pasado 14 meses durmiendo en el suelo, con cucarachas”.

Alberto Trentini y Mario Burlò
Alberto Trentini y Mario Burlò relataron las condiciones de aislamiento, incomunicación y deterioro físico que vivieron en una cárcel utilizada por el régimen chavista para detenidos políticos (Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia)

Ambos fueron enviados a la prisión de El Rodeo I, cerca de Caracas, donde aseguran que nunca se les presentaron cargos ni tuvieron acceso real a la defensa legal.

No hemos sufrido torturas físicas, pero psicológicas sí”, explicó Burlò.

No poder hablar con mis hijos durante un año fue una tortura. La primera llamada la hice después de 11 meses y medio. He tenido miedo de que me mataran”, añadió.

Los reclusos, relatan, solo tenían derecho a una hora de patio al día, cinco días a la semana, y pasaban el resto del tiempo en celdas oscuras donde apenas cabían seis pasos. “Les dije a los guardas que hasta los perros tienen necesidades cotidianas, y que nosotros éramos menos que los perros”, añadió el empresario.

La alimentación era básica y repetitiva: arepas de maíz y café, que les pasaban por la abertura de la puerta, sin contacto con nadie. La única ventana al exterior era una televisión estatal que podían ver algunos días de la semana. No se les permitían libros, salvo una biblia en español, y solo pudieron enviar noticias a sus familias en Italia a través de intermediarios venezolanos.

Los ciudadanos italianos fueron enviados
Los ciudadanos italianos fueron enviados a la prisión de El Rodeo I, cerca de Caracas, donde aseguran que nunca se les presentaron cargos ni tuvieron acceso real a la defensa legal (Ronaldo SCHEMIDT / AFP)

Además del hacinamiento y el aislamiento, ambos sufrieron traslados frecuentes y encapuchados, una táctica para aumentar su desorientación, según otros reclusos.

Para Burlò, la incertidumbre fue total. Durante meses, su familia en Italia no tuvo noticias suyas y, en los tribunales italianos, ni siquiera se reconocía oficialmente su detención. “Fui absuelto de una causa que estaba pendiente en mi contra, pero me arrestaron por cargos de conspiración y terrorismo. Nunca me presentaron ninguna acusación formal”, sostuvo.

La liberación llegó de forma inesperada. “La noche anterior nos sacaron de las celdas, nos raparon y nos dieron ropa limpia”, relataron. “Eso es algo que hacen para que no haya señales de golpes”.

El regreso a Italia fue un alivio, pero el impacto de la experiencia persiste. “He perdido 30 kilos, pero lo importante es volver a abrazar a mis hijos”, dijo Burlò, quien afirmó que el apoyo de Trentini fue fundamental para soportar los meses de encierro.

La primera ministra italiana, Giorgia
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe a Alberto Trentini a su llegada al aeropuerto de Ciampino, tras más de 400 días detenido en una cárcel del régimen chavista en Venezuela

Por su parte, Trentini, visiblemente más afectado, agradeció la solidaridad y el apoyo recibido, aunque reconoció que los 423 días en prisión han dejado huellas imborrables: “Nuestra felicidad ha tenido un precio altísimo. No se pueden borrar los sufrimientos de estos meses interminables”.

La historia de Trentini y Burlò es solo una de las muchas que se viven en el sistema carcelario venezolano, donde, según el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, aún permanecen 42 ciudadanos italianos detenidos, 24 de ellos por motivos políticos. El testimonio de los recién liberados resalta la urgencia de presión internacional y atención a las condiciones de los extranjeros y presos políticos bajo el régimen chavista.

Temas Relacionados

Presos políticosVenezuelaItaliaExcarcelacionesAlberto TrentiniMario BurlòRégimen chavistaDetenidos políticosRomaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Ucrania retomó la ciudad de Kupiansk y fortalece su posición ante Rusia

El avance permitió tomar el edificio principal de la administración local y desplegar la bandera nacional, marcando un cambio en la situación militar del área

Ucrania retomó la ciudad de

El secretario general de la OTAN condenó la represión violenta en Irán

Mark Rutte calificó de “repulsiva” la respuesta de las autoridades iraníes ante las protestas, denunciando el uso de la fuerza y la violencia masiva contra la población civil, en un contexto de crisis y represión creciente

El secretario general de la

Rangiroa, el aislado atolón que redefine la experiencia en la Polinesia Francesa

Enclavado en el Pacífico Sur, sorprende con su apuesta por un turismo sostenible, ofreciendo tranquilidad, paisajes inexplorados y una profunda conexión con las tradiciones polinesias

Rangiroa, el aislado atolón que

Conmoción en Corea del Sur: el ex mandatario Yoon Suk Yeol enfrenta un pedido de pena de muerte tras la crisis por la ley marcial

El veredicto se conocerá en febrero, mientras el país debate el alcance histórico del caso y la posible sentencia

Conmoción en Corea del Sur:

Halló un brazo debajo de una montaña de nieve y registró cómo logró salvarle la vida a un esquiador atrapado tras una avalancha

Un turista italiano, experto en deportes de invierno, rescató a un colega que quedó atrapado tras una fuerte tormenta en los Alpes suizos

Halló un brazo debajo de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Advierten disminución de ocupación hotelera

Advierten disminución de ocupación hotelera en Sinaloa: “no se había visto desde la pandemia de COVID-19″

Detuvieron a tres sospechosos por golpear con un ladrillo y abusar en manada a una joven de 22 años

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que un despido sea procedente o improcedente no lo decide la empresa”

Polémico proyecto de minería ancestral plantea exonerar de control de explosivos y estudio ambiental a mineros

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: horario y dónde ver el partido en vivo

INFOBAE AMÉRICA
Microsoft redefine el comercio minorista

Microsoft redefine el comercio minorista con nuevas soluciones de inteligencia artificial agéntica

Luz Arcas estrena 'Morphine' en Teatro de La Abadía, un "solísimo" de danza "repleto de muertos, espiritismo y rituales"

La Reina entrega el Premio Zenda a Vila-Matas, que afirma que hay "imbéciles" en todos los ambientes y no solo digitales

El Sindicato de Técnicos de Enfermería confía en que la titulación de TCAE se actualice "más pronto que tarde"

Makoke, en 'shock' tras escuchar a las exempleadas de Julio Iglesias: "Me parece aberrante y estremecedor"

ENTRETENIMIENTO

BTS Tour 2026: cómo comprar

BTS Tour 2026: cómo comprar boletos para los conciertos de la boyband en América Latina

“Avengers: Doomsday”: Shuri y La Mole se encuentran en nuevo tráiler de la anticipada película

El esperado cara a cara entre Shuri y La Cosa sorprendió en el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday

George Clooney confronta a Quentin Tarantino tras las críticas a Paul Dano: “No disfruto ver a la gente ser cruel”

¿Habrá segunda temporada de “Adolescencia”? Esto dijo su creador