Una extraña baba rosada apareció en playas de Tasmania y genera preocupación entre científicos por su posible impacto ambiental

Según The Guardian, autoridades analizan el origen de una sustancia viscosa detectada en sitios del sur de Australia, que podría estar vinculada a una floración inusual de algas y generar riesgos para los ecosistemas marinos

Una baba rosada generada por
Una baba rosada generada por Noctiluca scintillans alarmó a comunidades del sur de Tasmania y activó protocolos ambientales en la región (captura de video)

Una sustancia viscosa de color rosado apareció el viernes pasado en playas remotas del sur de Tasmania, generando alarma entre autoridades, científicos y organizaciones ambientales ante la posibilidad de una proliferación inusual de algas.

El fenómeno fue identificado primero en la bahía de Randalls, a unos 60 km al sur de Hobart, y luego en áreas como Little Roaring Beach, el canal D’Entrecasteaux y la bahía Little Taylors, según informaron The Guardian y The Northern Daily Leader.

Muestras en análisis y primeras hipótesis

La presencia de esta baba fue reportada por residentes locales desde primeras horas del día. Equipos del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tasmania recolectaron muestras para su análisis, aunque no se ha precisado cuándo se conocerán los resultados, de acuerdo con ambos medios.

Un vocero de la Autoridad de Protección Ambiental de Tasmania vinculó el suceso a posibles “floraciones de algas, proceso natural influido por fluctuaciones de nutrientes, temperatura, precipitaciones o luz.

En ese sentido, el portavoz señaló a The Guardian que estos episodios han aumentado en frecuencia recientemente, impulsados en parte por la contaminación y el cambio climático.

Las floraciones de algas, atribuidas
Las floraciones de algas, atribuidas a fluctuaciones de nutrientes y cambio climático, registran una frecuencia creciente en las playas de Tasmania (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la mayoría de las floraciones son inocuas, algunas pueden alterar de manera significativa los ecosistemas marinos cuando los dinoflagelados —fitoplancton que suele funcionar como “limpiador” del océano— se multiplican de forma acelerada.

Las muestras recogidas permanecen bajo análisis, sin una causa específica confirmada. Las autoridades insisten en la necesidad de evaluar los resultados para informar de manera precisa a la comunidad.

Noctiluca scintillans, la “chispa marina” bajo sospecha

La explicación científica preliminar apunta a la especie Noctiluca scintillans, conocida como “chispa marina” por el resplandor que puede generar en el agua. Según Faith Coleman, ecologista estuarina que investigó estos fenómenos en Australia Meridional, se han registrado numerosas mareas rojas en Tasmania en los últimos tiempos.

El dinoflagelado Noctiluca scintillans, conocido
El dinoflagelado Noctiluca scintillans, conocido como “chispa marina”, se vincula con la formación de mareas rojas y riesgos para peces y crustáceos (captura de video)

Coleman indicó que este dinoflagelado rara vez produce toxinas peligrosas, pero consume pequeños invertebrados y huevos de peces, lo que incrementa el riesgo para peces y crustáceos.

Además, Coleman explicó a The Guardian que estas mareas suelen ocurrir tras otros episodios de floración o desoves masivos, como los de salmón o coral. En esas circunstancias, el fitoplancton se multiplica y puede desestabilizar la red ecológica marina.

Impactos ambientales y reclamos de advertencia

El posible impacto sobre la fauna marina y la salud humana mantiene en alerta a los expertos. En Australia Meridional y Sudáfrica se han registrado mortandades masivas de animales marinos y molestias leves en humanos —como irritación ocular y sensación de hormigueo—, sin confirmarse siempre riesgos de toxicidad aguda, advierte The Guardian.

Lilly Henley, científica marina y activista de la organización Neighbours of Fish Farming, relató haber percibido “una sensación de hormigueo en brazos y cara” tras el contacto con el agua afectada. También informó sobre la aparición de pulpos muertos en la costa, según The Northern Daily Leader.

Científicos y organizaciones ambientalistas solicitan
Científicos y organizaciones ambientalistas solicitan advertencias formales sobre los peligros, relacionando algunas floraciones con la industria salmonera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Henley destacó que la floración ha crecido considerablemente en las últimas 12 horas y atribuyó el agravamiento del fenómeno al aporte de nutrientes procedente de la industria acuícola del salmón en la región. La científica solicitó la emisión de una advertencia contundente por parte de las autoridades, citando antecedentes similares en Chile, donde la industria ha coincidido con proliferaciones de este tipo.

Llamado a la acción y desafíos para la sustentabilidad

La Fundación Bob Brown alertó sobre una posible “emergencia ambiental” y su fundador pidió al primer ministro de Tasmania, Jeremy Rockliff, que tome medidas inmediatas ante los riesgos para los ecosistemas y la población local.

“No hay pruebas por ahora de un vínculo con la industria del salmón; necesitamos evidencia científica antes de sacar conclusiones”, declaró Rockliff a The Guardian.

El primer ministro subrayó la importancia de una investigación exhaustiva, defendiendo el valor social y económico de las vías fluviales de la isla y la necesidad de garantizar su uso sostenible.

Expertos consideran que las floraciones
Expertos consideran que las floraciones de dinoflagelados ponen en riesgo la sustentabilidad pesquera y refuerzan la incertidumbre ecológica en la región (captura de video)

Los expertos advierten que estas floraciones de dinoflagelados representan un desafío creciente para la sustentabilidad pesquera y la salud de las zonas costeras, tanto en Tasmania como en otras regiones. El avance de estos fenómenos compromete la biodiversidad marina, añade presión sobre comunidades locales y ecosistemas frágiles y refuerza el escenario de incertidumbre por las condiciones favorables al aumento de proliferaciones.

