Mundo

El Kremlin intensifica la presión sobre los estudiantes universitarios para el reclutamiento militar

La recopilación de testimonios y documentos revela que instituciones educativas en Rusia aplican métodos de coacción para sumar jóvenes a las fuerzas de drones, generando preocupación por las consecuencias en la vida académica y social del país

Guardar
Una escena de un aula donde cuatro militares rusos hablan a estudiantes sentados en pupitres, con un retrato grande de Vladimir Putin colgado detrás.
Militares rusos dirigen una sesión de reclutamiento en un claustro universitario, mientras estudiantes con rostros preocupados escuchan bajo un retrato reglamentario de Vladimir Putin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión que se ejerce en las universidades rusas sobre los estudiantes para sumarse a las fuerzas de drones del ejército, en plena guerra contra Ucrania, ha alcanzado un nivel inédito, según revelan múltiples testimonios directos y evidencia recabada por CNN. Más allá de la campaña pública de reclutamiento, esta estrategia plantea desafíos profundos para el sistema educativo y social ruso, al transformar los espacios académicos —históricamente considerados refugios frente al servicio militar— en canales activos de conscripción para el conflicto.

A lo largo del país, organizaciones como Groza han documentado, mediante bases de datos y declaraciones directas, al menos 246 universidades y colegios —incluyendo instituciones tan reconocidas como la Universidad Estatal de San Petersburgo y la Escuela Superior de Economía en Moscú— implicados en el impulso a la captación estudiantil para roles vinculados a sistemas no tripulados y fuerzas de drones.

El esquema de reclutamiento iniciado en enero, dos meses después de la creación oficial de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados por el Ministerio de Defensa ruso, se apoya en mensajes dirigidos a jóvenes, promesas salariales inéditas y una narrativa tecnológica. Algunos contratos publicitados llegan a ofrecer una gratificación única de hasta USD 56.000 para unirse y un salario base anual cercano a los USD 70.000, de acuerdo a documentos y anuncios analizados por CNN. Estos montos representan un salto respecto a los estipendios habituales del ejército ruso y buscan atraer perfiles con experiencia en videojuegos y deportes electrónicos, asumiendo que esas habilidades son transferibles al pilotaje de drones.

Sin embargo, abogados como Artem Klyga, especialista militar asentado en Berlín advierten que, tras esta fachada contractual limitada a un año y con garantías de baja exposición al frente, subyace en realidad el clásico acuerdo indefinido de las fuerzas armadas rusas.

Un bombero trabaja en una instalación de infraestructura crítica alcanzada por ataques de drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Odesa, Ucrania, el 10 de abril de 2026 (Reuters)
Un bombero trabaja en una instalación de infraestructura crítica alcanzada por ataques de drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Odesa, Ucrania, el 10 de abril de 2026 (Reuters)

Según Klyga y otros expertos consultados por CNN, el decreto de movilización parcial firmado por Vladimir Putin en septiembre de 2022 permanece vigente, incluso después de completarse el borrador inicial de 300.000 efectivos. Esto implica que, una vez finalizado el plazo anunciado de un año, los contratos no caducan automáticamente y los estudiantes pueden ser reasignados o permanecer en filas, sin opción de baja voluntaria.

La promesa de un servicio lejos del combate, así como los incentivos académicos, tampoco cuentan con respaldo jurídico vinculante. El activista Grigory Sverdlin, responsable de la organización anti-guerra Idite Lesom, explica que los reclutas “pueden ser enviados a cualquier unidad que el Ministerio de Defensa decida. No existe el derecho a escoger”.

Nuevas tácticas de presión

Los estudiantes rusos describen un clima asfixiante y una variedad de métodos de coerción. De acuerdo con los testimonios recopilados por CNN, quienes arrastran asignaturas pendientes o adeudan exámenes enfrentan amenazas de expulsión inmediata si no aceptan inscribirse en las fuerzas de drones.

En varias universidades, grupos enteros con retrasos académicos fueron convocados a reuniones donde se insistió —a veces mediante ultimátums— en la supuesta conveniencia de optar por el contrato militar para conservar la matrícula.

Incluso, ciertos departamentos identifican principalmente a estudiantes de primer año con dificultades emocionales o de adaptación, citándolos a entrevistas individuales sin detallar el motivo, para después presentar esta opción con lenguaje persuasivo y personal. “Lo que hacen es abuso emocional”, sostiene una de las protagonistas bajo resguardo de anonimato.

Las estrategias de presión incluyen también la reducción unilateral de los plazos para regularizar materias pendientes. En marzo, las notificaciones indicaban que quienes no lograran entregar todos los trabajos antes del 31 de ese mes serían definitivamente expulsados.

La crisis de reemplazo

A pesar de la estabilidad temporal conseguida tras el caótico llamado a filas de 2022, cuando cientos de miles de hombres huyeron del país, Rusia enfrenta hoy un déficit sostenido de personal militar apto. Estimaciones occidentales sostienen que para marzo de este año Ucrania ya habría causado 89.000 bajas rusas —entre muertos y heridos graves— y que durante el mismo lapso Moscú solo habría conseguido reclutar 80.000 nuevos efectivos. Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, respalda estas cifras con datos oficiales. Por su parte, el gobierno ruso no difunde sus datos de bajas.

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski observan una presentación de drones fabricados en cooperación germano-ucraniana en Berlín, Alemania, el martes 14 de abril de 2026 (Reuters)
El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski observan una presentación de drones fabricados en cooperación germano-ucraniana en Berlín, Alemania, el martes 14 de abril de 2026 (Reuters)

El Kremlin ha optado recientemente por autorizar el llamado puntual de reservistas y endurecer las campañas de captación dirigidas a sectores vulnerables de la población, como internos en cárceles y ciudadanos extranjeros. La tendencia, según la especialista Kateryna Stepanenko del Institute for the Study of War en Washington, apunta a “una ampliación sin precedentes de las atribuciones para imponer campañas cada vez más coercitivas”.

La vocería del Kremlin, a través de Dmitry Peskov, reconoció que la campaña de reclutamiento para las Fuerzas de Sistemas No Tripulados se encuentra en marcha, y la presentó públicamente como “una oferta completamente abierta para un nuevo ramo de las fuerzas armadas”, según recoge CNN.

Temas Relacionados

RusiaGuerra en UcraniaVladimir PutinUcrania

Últimas Noticias

Irán le ofreció a EEUU suspender sus actividades nucleares durante cinco años, pero Trump quiere que sean dos décadas

Washington rechazó la propuesta del régimen de Teherán, pero pese al fracaso del diálogo en islamabad quedó una puerta abierta para continuar con negociaciones

Irán le ofreció a EEUU suspender sus actividades nucleares durante cinco años, pero Trump quiere que sean dos décadas

El hallazgo del “abuelo de los simios” actuales reconfigura el mapa evolutivo

El Masripithecus moghraensis fue descubierto en el desierto occidental egipcio y abre nuevas perspectivas sobre la migración y diversificación de primates

El hallazgo del “abuelo de los simios” actuales reconfigura el mapa evolutivo

El papa León XIV seguirá los pasos de San Agustín en el segundo día de su visita a Argelia

La segunda jornada del recorrido del pontífice por el norte de África estuvo marcada por la continuidad de sus llamados a la reconciliación y por las tensiones diplomáticas surgidas con Estados Unidos

El papa León XIV seguirá los pasos de San Agustín en el segundo día de su visita a Argelia

Las exportaciones de China se desaceleran en marzo por la creciente incertidumbre internacional

El conflicto en Irán y la volatilidad en los precios energéticos influyeron en un crecimiento menor al esperado, mientras los aranceles estadounidenses y la caída de la demanda impactan en la dinámica exportadora

Las exportaciones de China se desaceleran en marzo por la creciente incertidumbre internacional

EN VIVO: El grupo terrorista Hezbollah busca boicotear las negociaciones para lograr un acuerdo de paz entre Israel y Líbano

La milica chiita afirmó que no cumplirá decisiones resultantes de las conversaciones directas que tendrán lugar en Washington entre representantes libaneses e israelíes

EN VIVO: El grupo terrorista Hezbollah busca boicotear las negociaciones para lograr un acuerdo de paz entre Israel y Líbano
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La inesperada revelación de Yina Calderón sobre el supuesto embarazo de Lina Tejeiro dejó a todos sorprendidos

La inesperada revelación de Yina Calderón sobre el supuesto embarazo de Lina Tejeiro dejó a todos sorprendidos

“¡Es una banda, viejo!”: la reacción de un hombre luego de conocer el resultado del test de alcoholemia de un amigo

Petro desautorizó a la ministra de Comercio y se echó para atrás en subida de aranceles al 100% para productos importados desde Ecuador

5 mitos sobre la diabetes que muchos mexicanos siguen creyendo y pueden ser peligrosos

Camilo Romero cuestionó a Vicky Dávila por entrevistar a Abelardo de la Espriella: “La candidata que lo atacaba por sus conexiones con Álex Saab”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Cuatro muertos y 10 heridos graves en un ataque ruso con misil contra la ciudad de Dnipró

Zelenski apuesta por el pragmatismo en sus futuras relaciones con Hungría

El sector servicios brasileño se mantiene estable en febrero, con un avance del 0,1 %

Garamendi (CEOE) apoya la regularización de migrantes, pero pide que se oriente al empleo

Von der Leyen pide a Magyar reorientar a Hungría hacia valores de UE

ENTRETENIMIENTO

El regreso de una saga icónica llega en exclusiva a Netflix

El regreso de una saga icónica llega en exclusiva a Netflix

Robert Pattinson habla por primera vez de uno de sus momentos más incómodos (y recordados) de ‘Crepúsculo’: “Es mi peor foto”

A casi 15 años de su confesión, el personaje favorito de Stan Lee en DC llegaría al cine

Billy Idol revela cómo dejó atrás los excesos del punk y encontró en su familia y sus nietos una nueva inspiración

Sorpresa en la segunda temporada de ‘Mr. & Mrs. Smith’: Sophie Thatcher será sustituida por esta nueva actriz