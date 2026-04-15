Mundo

Israel denunció que el régimen de Irán aceleró la reconstrucción de una base de misiles subterránea

Un informe de inteligencia reveló que las áreas de acceso a instalaciones militares cerca de Khomein fueron despejadas, mientras la estructura clave permanece sin daños: “Se está recuperando en días”

Guardar
Israel denunció que el régimen de Irán aceleró la reconstrucción de una base de misiles subterránea

Imágenes satelitales recientes registran el inicio de trabajos de reconstrucción en una base de misiles subterránea cerca de Khomein, tras los ataques sufridos, según un mensaje de la agencia de inteligencia israelí Mossad publicado en X. Las fotografías, captadas el 10 de abril, muestran que se han removido escombros en los accesos al complejo militar.

La información difundida indica que los ataques aéreos afectaron principalmente las entradas de la instalación, sin causar daños a la infraestructura principal situada en el interior de la montaña. Según el Mossad, las instalaciones internas permanecen intactas, lo que permite a Irán avanzar rápidamente con las labores de recuperación.

El mensaje del Mossad subraya que la reacción iraní tras los bombardeos se desarrolla en cuestión de días y no de meses. “Irán no se está recuperando en meses. Se está recuperando en días”, señala la comunicación, en alusión a la rapidez con la que las autoridades iraníes restablecen la operatividad de la base.

El Mossad confirma que la infraestructura principal de la base militar iraní se mantiene intacta pese a los bombardeos aéreos. (REUTERS/ARCHIVO)
El Mossad confirma que la infraestructura principal de la base militar iraní se mantiene intacta pese a los bombardeos aéreos. (REUTERS/ARCHIVO)

Hasta el momento, los mimebros del régimen de Teheran no han emitido comentarios oficiales sobre las imágenes ni sobre el estado de la instalación señalada. Evaluaciones como la difundida por el Mossad apuntan a que eventuales pausas en las hostilidades podrían favorecer la recomposición acelerada de capacidades militares por parte de Irán, un factor que incide en los cálculos estratégicos en la región.

Advertencias del OIEA

En un contexto global donde la proliferación nuclear vuelve a ocupar un lugar central en las preocupaciones estratégicas, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), advirtió que la escalada de tensiones en torno al programa nuclear de Irán abre riesgos inéditos para la estabilidad internacional. Grossi detalló que la agencia perdió acceso inmediato a 440 kilos de uranio altamente enriquecido en territorio iraní tras los conflictos recientes, alertando sobre la necesidad de restaurar cuanto antes el régimen de inspecciones y transparencia, clave del Tratado de No Proliferación.

En diálogo con el programa Inside Geopolitics de The Economist, Grossi reveló que hasta días antes de la llamada “guerra de doce días” su equipo mantenía inspecciones regulares y registros “al gramo” de ese material, aunque advirtió: “No sabemos ahora, y por eso necesitamos volver”. Subrayó que el uranio sigue, según la última evaluación técnica, “donde estaba en ese momento”, pero insistió en la urgencia de verificar físicamente los sellos que la OIEA dejó en junio de 2025 en las instalaciones nucleares iraníes.

El director del OIEA, Rafael Grossi (REUTERS)
El director del OIEA, Rafael Grossi (REUTERS)

Grossi explicó que el uranio se halla en forma gaseosa, almacenado en botes ubicados en “túneles de difícil acceso” en Isfahan y otras localizaciones, lo que dificultaría cualquier extracción forzosa por medios militares. Consultado acerca de la factibilidad de una operación comando para extraer el material, fue categórico: “Mover ese material requiere condiciones muy específicas para hacerlo seguro. No es una operación fácil”. Dejó en claro que la preferencia sigue siendo un retorno de los inspectores y la observancia de los protocolos internacionales.

La autoridad del OIEA remarcó que Irán continúa siendo miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y que, como tal, debe rendir cuentas del destino de todo material y actividad nuclear. Grossi añadió: “No han estado haciendo eso. Hay razones lógicas, hubo una guerra. Pero eso no significa que no debamos volver e inspeccionar ese material, porque si se pierde el conocimiento sobre su paradero podría terminar en un programa no pacífico”.

El funcionario argentino reconoció que antes del estallido del conflicto, Irán disponía de todos los elementos materiales para desarrollar un arma nuclear, aunque enfatizó que no se detectó un “programa institucionalizado y organizado” para ese fin. No obstante, advirtió sobre la “ambigüedad contraproducente” asumida por altos responsables iraníes que declararon poseer “todas las piezas del rompecabezas”. Según Grossi, “con esas capacidades viene la responsabilidad y el compromiso de permitir inspecciones”.

Temas Relacionados

IránOrganismo Internacional de Energía AtómicaProliferación NuclearConflicto MilitarÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Rafael Grossi, entre los 100 más influyentes del año, según la revista Time

El titular del Organismo Internacional de Energía Atómica fue seleccionado por la publicación norteamericana entre las personas más destacadas de 2026

Rafael Grossi, entre los 100 más influyentes del año, según la revista Time

El régimen de Irán usó un satélite chino para atacar bases estadounidenses en Medio Oriente

La adquisición del sistema TEE-01B permitió a las fuerzas iraníes contar con capacidades avanzadas de vigilancia y seleccionar objetivos militares durante los enfrentamientos de marzo de 2025

El régimen de Irán usó un satélite chino para atacar bases estadounidenses en Medio Oriente

Cómo "desaparecen" en el mar los buques rusos e iraníes que buscan evitar sanciones y bloqueos

El bloqueo de Estados Unidos a los puertos del régimen persa alrededor del estrecho de Ormuz desta una batalla de inteligencia en la que la tecnología satelital jugará un papel decisivo

Cómo "desaparecen" en el mar los buques rusos e iraníes que buscan evitar sanciones y bloqueos

El ejército iraní amenazó con impedir el comercio alrededor de la península de Arabia si EEUU mantiene el bloqueo a sus puertos

El comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya dijo que tendrán en la mira cualquier tipo de exportación o importación en el golfo Pérsico, el de Omán y el mar Rojo

El ejército iraní amenazó con impedir el comercio alrededor de la península de Arabia si EEUU mantiene el bloqueo a sus puertos

El día que Clint Eastwood ganó una alcaldía para que todos pudieran comer helado en cono

La llegada del astro de Hollywood a Carmel, en el estado de California, marcó el fin de viejas reglas, impulsó el comercio local y consolidó su legado más allá de la pantalla grande con una historia digna de película

El día que Clint Eastwood ganó una alcaldía para que todos pudieran comer helado en cono
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos peruanos entre los 100 más influyentes del mundo según TIME 2026: el Papa León XIV y Mari Luz Canaquiri

Dos peruanos entre los 100 más influyentes del mundo según TIME 2026: el Papa León XIV y Mari Luz Canaquiri

El Colegio de la Abogacía y 15 universidades respaldan el cambio en el reglamento de la Corte Suprema

Coca-Cola podrá seguir usando agua en La Calera, pero con restricciones: CAR redujo caudal y limitó concesión

La receta viral de la tarta de queso invertida: la versión más original de un postre tradicional con pocos ingredientes

Reportan desaparición de catequista en Acapulco: lo habrían raptado hombres armados

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sospecha que el régimen cubano brinda ayuda a Rusia en su invasión a Ucrania

Estados Unidos sospecha que el régimen cubano brinda ayuda a Rusia en su invasión a Ucrania

Un popular destino turístico bajo alerta por aguas contaminadas con bacterias tras una fuerte tormenta

Rafael Grossi, entre los 100 más influyentes del año, según la revista Time

Ecuador pidió a Paraguay declarar terroristas a cinco grupos criminales en un encuentro de alto nivel en Quito

Más de 70 vehículos chocan en cadena y bloquean una autopista clave en Estados Unidos por tormenta de nieve

ENTRETENIMIENTO

“Me da ánimos”: el hijo de Schwarzenegger reveló cómo el actor lo impulsa en su carrera como fisicoculturista

“Me da ánimos”: el hijo de Schwarzenegger reveló cómo el actor lo impulsa en su carrera como fisicoculturista

Malcolm in the Middle regresa arrasando en Disney+ y reúne a viejas y nuevas generaciones

De la ficción al amor real: cómo “Emily in Paris” transformó el destino de Lily Collins

Cómo es “The Kaiser”, el film que explora la transformación de Michael Schumacher en mito del automovilismo

El día que Clint Eastwood ganó una alcaldía para que todos pudieran comer helado en cono