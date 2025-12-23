Mundo

Las acciones de Novo Nordisk lideran las ganancias en las bolsas tras la aprobación de su píldora para adelgazar en EEUU

El sector sanitario registra la mayor subida mientras la versión oral de Wegovy promete expandir el acceso a tratamientos para obesidad que afecta a 100 millones de estadounidenses

El logo de la compañía
El logo de la compañía farmacéutica Novo Nordisk se exhibe frente a sus oficinas en Bagsvaerd, a las afueras de Copenhague, Dinamarca. La empresa vio sus acciones subir 5,8% tras la aprobación de su píldora adelgazante por parte de la FDA estadounidense. REUTERS/Tom Little/Archivo

Las bolsas europeas se mantenían moderadas el martes, mientras las ganancias del sector sanitario, impulsadas por la aprobación en Estados Unidos de su píldora para adelgazar por parte de Novo Nordisk, un peso pesado, se vieron contrarrestadas por las pérdidas de las acciones orientadas al consumo.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,2% a las 12:00 GMT. Los principales mercados regionales cotizaban a la baja, con los índices de referencia de Londres y Francia con escasas variaciones.

Las acciones de Novo Nordisk avanzaban un 7,2% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobara el lunes su píldora adelgazante, lo que da a la farmacéutica una importante ventaja competitiva en el cada vez más lucrativo mercado del control de peso.

El sector sanitario subía un 0,8%, la mayor subida entre sus homólogos.

La aprobación de la FDA otorga a Novo Nordisk una ventaja sobre su rival Eli Lilly en la carrera por comercializar una píldora para la obesidad. El medicamento oral de Lilly, orforglipron, aún está bajo revisión.

Ambas píldoras son medicamentos GLP-1 que funcionan como los inyectables ampliamente utilizados para imitar una hormona natural que controla el apetito y la sensación de saciedad.

Cajas de Ozempic y Wegovy
Cajas de Ozempic y Wegovy fabricadas por Novo Nordisk en una farmacia de Londres, Gran Bretaña. La compañía danesa obtuvo el lunes la aprobación de la FDA para la versión en píldora de Wegovy, el primer medicamento oral diario contra la obesidad. REUTERS/Hollie Adams/Archivo

En los últimos años, el Wegovy inyectable de Novo Nordisk y el Zepbound de Lilly han revolucionado el tratamiento de la obesidad a nivel mundial y en Estados Unidos, donde 100 millones de personas padecen esta enfermedad crónica.

Las píldoras de Wegovy estarán disponibles en unas semanas, dijeron funcionarios de la compañía. La disponibilidad de píldoras orales para tratar la obesidad podría expandir el floreciente mercado de tratamientos para la obesidad al ampliar el acceso y reducir los costos, dijeron expertos.

La píldora para la obesidad de Novo Nordisk contiene 25 miligramos de semaglutida. Ese es el mismo ingrediente en los inyectables Wegovy y Ozempic y en Rybelsus, una píldora de menor dosis aprobada para tratar la diabetes en 2019.

En un ensayo clínico, los participantes que tomaron Wegovy oral perdieron el 13,6% de su peso corporal total en promedio durante aproximadamente 15 meses, en comparación con una pérdida del 2,2% si tomaron un placebo o píldora simulada. Eso es casi lo mismo que el Wegovy inyectable, con una pérdida de peso promedio de alrededor del 15%.

La compañía indicó que la dosis inicial estaría disponible por 149 dólares al mes en algunos proveedores. Información adicional sobre el costo estará disponible en enero.

Producir píldoras es generalmente más barato que fabricar medicamentos administrados mediante inyecciones, por lo que el costo de los nuevos medicamentos orales podría ser menor. La administración Trump a principios de este año dijo que los funcionarios habían trabajado con los fabricantes de medicamentos para negociar precios más bajos para los medicamentos GLP-1, que pueden costar más de 1.000 dólares al mes.

En otras acciones, las de consumo fueron las que más pesaron en el mercado europeo, con caídas de algunos valores de lujo como Richemont. El sector energético caía un 0,1%, tras registrar cuatro sesiones consecutivas de ganancias.

Las cifras del PIB estadounidense del tercer trimestre, que se espera que muestren que la economía estadounidense ha seguido creciendo con fuerza, estarán en el radar de los inversores en una semana en la que, por lo demás, no se publicarán muchos datos debido a las fiestas navideñas.

