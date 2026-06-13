Policía de la CDMX suma más de 6 mil atenciones durante el arranque del Mundial 2026

Una multitud de aficionados al fútbol, incluyendo turistas internacionales, se congrega en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, disfrutando del ambiente mundialista y las celebraciones previas a la Copa del Mundo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dio a conocer que registró seis mil 386 atenciones y orientaciones ciudadanas durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el partido de apertura entre México y Sudáfrica. El operativo abarcó seguridad, atención médica, orientación turística, actividades recreativas y apoyo a la movilidad.

El personal de la dependencia aplicó 296 pruebas amistosas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. También brindó 69 atenciones prehospitalarias: 57 se resolvieron en el lugar y 12 requirieron traslado a hospitales para valoración especializada.

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El operativo incluyó 310 orientaciones y recomendaciones a turistas nacionales y extranjeros. Estos servicios se distribuyeron entre los módulos de atención ciudadana instalados en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Centro Histórico y el Ángel de la Independencia.

Módulos de atención en el estadio

En el Módulo 1, ubicado en San Alejandro y San Gabriel, el personal de la SSC realizó 147 pruebas de alcoholemia y 27 orientaciones. Ese mismo módulo registró 94 solicitudes de información a través de LOCATEL y tres atenciones médicas de primer contacto.

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Mientras aficionados celebran el Mundial en la Plaza de la Constitución, la ciudad enfrenta una creciente problemática de plagas urbanas como chinches, cucarachas y ratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad Graffiti desplegó actividades recreativas en ese módulo para 10 niñas y niños. Las acciones de pintacaritas beneficiaron a 300 personas y las actividades deportivas contaron con la participación de 198 asistentes.

En el Módulo 2, ubicado en la Puerta 8 del estadio, se efectuaron 49 pruebas de alcoholemia, ocho orientaciones y dos atenciones médicas. Las actividades recreativas atendieron a 25 niñas y niños, las de pintacaritas a 250 personas y las deportivas a mil 40 asistentes.

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Ambos módulos brindaron apoyo para la localización de un menor extraviado cada uno. En total, el operativo en las inmediaciones del estadio registró 68 solicitudes adicionales de información a través de LOCATEL en el Módulo 2.

Detenidos por agresión a policías

Los uniformados de la Unidad Graffiti aseguraron a cuatro personas pertenecientes a un contingente de manifestantes que intentaron ingresar de forma violenta al estadio. El grupo agredió a los elementos policiales que prestaban servicio en el Módulo 1, y un oficial debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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Fans gather at Zocalo square during the opening match of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Simon Gardner

Festivales y puntos de convivencia en la ciudad

En los festivales y actividades relacionadas con el Mundial celebrados en Plaza Carso, Campo Marte, Xochimilco, Six Flags y Santa Fe, se aplicaron 155 pruebas de alcoholemia. En esos mismos espacios se realizaron 93 actividades lúdicas y recreativas para fomentar la convivencia familiar.

En el Fan Fest del Centro Histórico, el personal médico de la SSC efectuó 40 pruebas de alcoholemia y brindó 35 atenciones prehospitalarias sin necesidad de traslados. Durante los festejos en el Ángel de la Independencia, el equipo médico otorgó ocho atenciones prehospitalarias, también sin requerir traslados.

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Orientación turística y traducciones

El personal especializado desplegado en el Zócalo capitalino y en distintas terrazas turísticas realizó 250 traducciones, 475 orientaciones y 20 codificaciones a hoteles. En los festivales futboleros distribuidos por la ciudad se sumaron 565 servicios de traducción y 722 orientaciones adicionales.

En corredores turísticos, los efectivos efectuaron 640 traducciones, 823 orientaciones y cinco acompañamientos de visitantes ante la Fiscalía de Atención al Turista. Las zonas hoteleras del Centro y Poniente de la capital recibieron 15 apoyos directos y 198 codificaciones en establecimientos.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - México vs. Sudáfrica - Aficionados se reúnen en la Ciudad de México - Zócalo, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026. Aficionados mexicanos en el Zócalo celebran después de que Julián Quiñones anotara el primer gol de México. REUTERS/Marian Carrasquero

Movilidad y apoyo en la ciudad

El personal de Seguridad Escolar mantuvo presencia en 12 lanzaderas distribuidas en distintas alcaldías. Desde esos puntos operaron 260 autobuses que trasladaron a 6 mil 473 usuarios hacia los lugares de concentración del evento.

Ese mismo personal atendió dos reportes por cobros excesivos en establecimientos comerciales. También apoyó en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe para el retiro de un árbol derribado por las lluvias.

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Bienestar animal en el Fan Fest

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) instaló dos Puntos de Hidratación en el Fan Fest del Centro Histórico: uno en el cruce de Palmas y 16 de Septiembre, y otro en Bolívar y 16 de Septiembre, en la alcaldía Cuauhtémoc. En esos espacios se hidrataron 95 caninos y se realizaron 50 atenciones médico-veterinarias a animales con síntomas de deshidratación.

La Brigada también atendió a un perro con una lesión en la oreja y a una persona con una cortadura leve en la mano. Los efectivos difundieron información sobre bienestar animal y tenencia responsable a 6 mil 331 personas durante las actividades masivas.

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