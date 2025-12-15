Mundo

“Eran como gemelas”: las vidas truncadas del atentado terrorista de Bondi Beach contra la comunidad judía

Matilda, de 10 años, murió frente a su hermana menor. El rabino Eli Schlanger dejó cinco hijos. Alexander Kleytman sobrevivió a los nazis solo para morir protegiendo a su esposa en la playa australiana

Matilda, de 10 años, murió
Matilda, de 10 años, murió en el ataque perpetrado en Bondi Beach.

Las autoridades australianas han identificado a varias de las 15 personas asesinadas durante el ataque terrorista del domingo en Bondi Beach. Entre ellas se encuentran una niña de 10 años, dos rabinos, un sobreviviente del Holocausto y un ex policía. Sus historias revelan la diversidad que caracteriza a uno de los barrios con mayor presencia judía de Australia.

El ataque ocurrió durante “Chanukah by the Sea” (Janucá junto al mar), cuando dos hombres armados abrieron fuego contra cientos de asistentes reunidos en el parque junto a la icónica playa de Sídney.

Entre las víctimas confirmadas hasta el momento se encuentran: Matilda (10 años), los rabinos Eli Schlanger y Yaakov Levitan, Alexander Kleytman, Peter Meagher, Dan Elkayam, Reuven Morrison, Tibor Weitzen y Marika Pogany.

Matilda, 10 años: “Una niña feliz”

Matilda, una niña de 10 años cuya familia pidió mantener su apellido en privado, era “simplemente una niña feliz”, según su tía Lina. La menor fue trasladada al Hospital Infantil de Sídney en Randwick después de recibir disparos, pero había perdido demasiada sangre.

“Matilda era muy amigable, le encantaba la escuela y tenía muchos amigos”, dijo Lina. “Siempre me daba abrazos”.

La familia expresó preocupación por la hermana menor de Matilda, quien presenció el ataque. “Está en shock absoluto, extraña terriblemente a su hermana”, explicó Lina. “Eran como gemelas, nunca habían estado separadas”.

Rabino Eli Schlanger: 18 años de servicio

El rabino Eli Schlanger (izquierda),
El rabino Eli Schlanger (izquierda), víctima del atentado terrorista de Bondi Beach, y su primo, el rabino Zalman Lewis (derecha). (Fuente: rabino Zalman Lewis)

El rabino Eli Schlanger, de origen británico, había servido durante 18 años como líder de la misión Chabad en Bondi y fue uno de los organizadores del evento. Dejó a su esposa y cinco hijos pequeños.

Su primo, el rabino Zalman Lewis, describió a Schlanger como un miembro activo que siempre pensaba en cómo ayudar a quienes más lo necesitaban, desde apoyar a ancianos hasta trabajar con prisioneros.

“Eli fue nombrado en honor a nuestro bisabuelo común que fue asesinado por los nazis en Auschwitz... debido al odio irracional”, dijo Lewis. “Eli fue asesinado en Bondi Beach debido al odio irracional, y nuestra respuesta tiene que ser amor irracional, bondad irracional”.

El rabino Menachem Aron recordó que Schlanger conducía durante largas horas en su tiempo libre para brindar apoyo pastoral en áreas regionales. “Era simplemente la persona más hermosa, capaz de sentarse y escuchar a la gente y conectar con ellos”, dijo.

Rabino Yaakov Levitan: distribuyendo tefilín

El rabino Yaakov Levitan, secretario del Beth Din de Sídney y empleado del Centro BINA, estaba distribuyendo tefilín —dos pequeñas cajas de cuero que contienen pergaminos de la Torá— cuando los atacantes abrieron fuego.

Alexander Kleytman, 87 años: sobreviviente del Holocausto

Alexander Kleytman sobrevivió al Holocausto cuando era niño, solo para perder la vida en un acto de violencia antisemita en Australia. Su esposa Larisa, también sobreviviente del Holocausto, confirmó su muerte.

“Estábamos de pie y de repente vino el ‘boom boom’, y todos cayeron”, relató Larisa. “En ese momento él estaba detrás de mí y decidió acercarse. Levantó su cuerpo porque quería estar cerca de mí”.

Según JewishCare, Kleytman, su madre y su hermano menor sobrevivieron condiciones terribles en Siberia durante la Segunda Guerra Mundial y emigraron de Ucrania a Australia en busca de un futuro mejor.

Tibor Weitzen, 78 años: “Lleno de vida y alegría”

La nieta de Tibor Weitzen
La nieta de Tibor Weitzen afirma que él emigró a Australia desde Israel en 1988.

Tibor Weitzen fue descrito por su nieta Leor Amzalak como alguien “lleno de vida, alegría y risas” que emigró a Australia desde Israel en 1988. “Mi abuelo era verdaderamente el mejor que podrías pedir”, dijo. “Nos amaba más que a la vida misma”.

Peter Meagher: ex policía convertido en fotógrafo

Peter Meagher era voluntario y
Peter Meagher era voluntario y director del equipo de primera división del Randwick Rugby Club.

Peter Meagher, conocido como “Marzo”, sirvió casi 40 años en la policía de Nueva Gales del Sur antes de retirarse como sargento detective. Estaba trabajando como fotógrafo freelance en el evento cuando fue asesinado.

Después de su retiro, Meagher se dedicó al voluntariado en el Randwick Rugby Club. El club lo describió como “una leyenda absoluta” con “décadas de participación voluntaria”.

“La trágica ironía de que pasó tanto tiempo en la peligrosa primera línea como oficial de policía y fue abatido en su retiro mientras tomaba fotos es realmente difícil de comprender”, señaló el club.

Dan Elkayam, 27 años: futbolista francés

Han llovido los homenajes a
Han llovido los homenajes a Dan Elkayam por parte de su club de fútbol, así como del presidente francés Emmanuel Macron.

Dan Elkayam se había mudado a Australia desde Francia un año antes para trabajar como ingeniero. El ministro francés Jean-Noël Barrot confirmó su muerte: “Francia no escatimará esfuerzos para erradicar el antisemitismo y combatir el terrorismo en todas sus formas”.

El presidente Emmanuel Macron expresó sus condolencias y extendió “toda la solidaridad de la Nación” a su familia.

Elkayam era jugador del Rockdale Ilinden Football Club, que lo describió como “extremadamente talentoso y popular entre sus compañeros de equipo”.

Reuven Morrison: refugiado que construyó una comunidad

Reuven Morrison se mudó a
Reuven Morrison se mudó a Australia en la década de 1970.

Reuven Morrison llegó a Australia como refugiado de la antigua Unión Soviética en la década de 1970 y servía como asistente en la sinagoga de Wellington Street en Bondi.

El rabino Gabi Kaltmann le rindió tributo: “Reuven era el hombre más hermoso y generoso, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Construyó una vida aquí en Australia para su familia”.

Morrison fue fundamental en la organización de permisos y financiamiento para la sinagoga Chabad Bondi.

Marika Pogany, 82 años: amante del bridge y voluntaria

Marika Pogany, de 82 años, era una voluntaria ávida y miembro del Harbour View Bridge Club de Sídney. Había hecho de Australia su hogar tras emigrar de Eslovaquia.

“Era una persona magnífica, excelente jugadora de bridge y una amiga aún mejor”, dijo Matt Mullamphy, director del club de bridge.

El presidente eslovaco Peter Pellegrini confirmó que una mujer eslovaca llamada Marika estaba entre los fallecidos, mientras que la ex presidenta del país, Zuzana Čaputová, dijo que había sido su “amiga cercana”.

En una publicación en redes sociales, Čaputová la describió como “una mujer excepcional que vivió su vida al máximo”. Dijo que Pogany murió “en su amada Bondi Beach” y que Sídney había sido su “refugio”.

Los atacantes

Sajid Akram y Naveed Akram,
Sajid Akram y Naveed Akram, terroristas que asesinaron a 15 personas durante una celebración de Janucá en Sidney, Australia, este 14 de diciembre.

Los presuntos atacantes son Sajid Akram, de 50 años, quien murió abatido por la policía, y su hijo Naveed Akram, de 24, hospitalizado bajo custodia en estado crítico. Ambos habrían jurado lealtad al Estado Islámico.

Las autoridades han clasificado el incidente como terrorismo y antisemitismo, el primer ataque mortal contra la comunidad judía en la historia de Australia.

