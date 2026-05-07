Jornada veterinaria gratuita en Edomex: esterilizaciones y consultas para mascotas, te decimos dónde y cuándo

Servicios de salud gratuitos para mascotas en el Edomex (Gob. Edomex)

El gobierno del Edomex reafirmó su compromiso de consolidarse como la “Capital Mundial del Bienestar Animal” mediante una nueva jornada de atención veterinaria gratuita en el municipio de Amecameca, como parte de la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta).

La actividad se realizará el próximo viernes 8 de mayo a partir de las 9:00 horas, donde personal especializado de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) ofrecerá diversos servicios enfocados en la salud y protección de perros y gatos.

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Servicios que se ofrecerán

En la Caravana por el Bienestar Animal se podrá adoptar animales rescatados (Gob. Edomex)

Entre las atenciones gratuitas que se brindarán destacan:

Esterilizaciones Consultas veterinarias generales Desparasitaciones

La orientación especializada para dueñas y dueños de mascotas, con el objetivo de promover la tenencia responsable y prevenir el abandono animal.

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La jornada tendrá lugar en la calle Mariano Abasolo número 10, a un costado del Jardín Municipal de Amecameca, sitio donde también se desarrollarán actividades de sensibilización dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Las autoridades estatales destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha promovido políticas públicas enfocadas en la protección y bienestar de los seres sintientes en la entidad.

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Además de los servicios médicos veterinarios, las y los asistentes podrán conocer el trabajo que realiza el Parque Ecológico Zacango, considerado uno de los espacios de conservación animal más importantes del país.

Durante la jornada también participará el área de Cultura y Tutela Responsable, que desarrollará dinámicas informativas para fomentar el respeto, cuidado y corresponsabilidad hacia los animales de compañía.

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La Estrategia CERA se ha convertido en una de las principales herramientas del gobierno mexiquense para combatir la sobrepoblación animal, reducir riesgos sanitarios y promover la adopción responsable. A través de estas jornadas itinerantes, miles de familias han accedido a servicios veterinarios gratuitos en distintas regiones del Estado de México.

Especialistas han señalado que la esterilización es una de las medidas más efectivas para evitar el abandono de perros y gatos, además de contribuir a mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades.

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Con estas acciones, la administración estatal busca fortalecer una cultura de bienestar animal basada en la educación y la participación ciudadana, alineada con la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México.

Las autoridades hicieron un llamado a la población de Amecameca y municipios cercanos para acudir de manera responsable con sus mascotas y aprovechar los servicios gratuitos que se ofrecerán durante esta jornada.

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El gobierno estatal reiteró que continuará llevando este tipo de programas a distintas comunidades mexiquenses para acercar atención veterinaria y promover una convivencia más respetuosa entre las personas y los animales.