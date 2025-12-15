Mundo

Quiénes son y qué se sabe de los terroristas de la matanza en Bondi Beach

Las autoridades dijeron que los responsables del atentado terrorista, Sajid Akram y su hijo Naveed, actuaron motivados por creencias radicales, mientras se investigan posibles conexiones con el grupo Estado Islámico

Sajid Akram y Naveed Akram,
Sajid Akram y Naveed Akram, terroristas que asesinaron a 15 personas durante una celebración de Janucá en Sidney, Australia, este 14 de diciembre.

La investigación sobre el ataque terrorista antisemita en Bondi Beach ha revelado que los responsables, Sajid Akram y su hijo Naveed Akram, habrían actuado motivados por una ideología extremista, según confirmó el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, a diversos medios.

El sangriento ataque, que dejó quince víctimas mortales, se produjo mientras la comunidad judía de Sídney celebraba el primer día de Janucá, y ha generado una intensa respuesta de las autoridades, que ahora examinan posibles vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico.

En el vehículo plateado que los Akram utilizaron para desplazarse hasta Bondi, la policía halló una bandera asociada a Estado Islámico y varios artefactos explosivos improvisados, según fuentes policiales citadas por The Sydney Morning Herald.

La rama conocida como Estado Islámico de Asia Oriental mantiene actividad en Filipinas, país que ambos visitaron el mes anterior, lo que ha incrementado las sospechas sobre una posible radicalización durante ese viaje. Las autoridades han descartado la existencia de un tercer implicado y no han encontrado pruebas de que los atacantes formaran parte de una célula organizada, según declaró Albanese a la cadena australiana ABC.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, explicó que Naveed Akram era conocido por la policía, aunque su historial era “muy limitado”. Lanyon subrayó que antes del ataque no existían indicios de que se estuviera planificando una acción violenta. Ambos sospechosos residían en una pequeña vivienda en Bonnyrigg, en el extremo occidental de Sídney, y habían alquilado una propiedad a través de Airbnb en Campsie, en el sector occidental de la ciudad, para el fin de semana. La policía ejecutó órdenes de registro en ambas ubicaciones.

El momento en el que uno de los atacantes es abatido por la Policía de Australia

Sajid Akram, de cincuenta años, poseía licencia de armas desde hacía aproximadamente una década y contaba con seis armas registradas. Tanto él como su hijo participaban en un club de caza y tiro, según la información recabada por The Times. Naveed, de veinticuatro años, se encontraba desempleado desde hacía dos meses tras la quiebra de la empresa de construcción donde trabajaba como albañil, según reportó The Sydney Morning Herald.

La madre de Naveed, identificada localmente como Verena, relató al mismo medio que su hijo le había dicho que planeaba ir de pesca a Jervis Bay, a unos 160 kilómetros al sur de la costa de Nueva Gales del Sur. El domingo, Naveed la llamó para contarle: “Mamá, acabo de nadar. Fui a bucear. Ahora vamos a comer, y esta mañana vamos a quedarnos en casa porque hace mucho calor”.

Las autoridades federales australianas ya habían puesto atención sobre Naveed Akram en octubre de 2019, cuando la agencia de inteligencia interna ASIO inició una investigación debido a sus asociaciones personales. Albanese detalló que “la evaluación se realizó porque el hijo tenía ciertas asociaciones en ese momento, y la investigación duró seis meses”. Finalmente, se concluyó que no existía amenaza persistente ni riesgo de que Naveed participara en actos violentos, y su nombre no figuraba en las listas de vigilancia antiterrorista.

Así fue como un civil logró desarmar a uno de los atacantes de la playa Bondi, en Australia

La policía ha señalado que aún es prematuro confirmar los motivos exactos del ataque, aunque la investigación se centra en la posible influencia de ideologías extremistas y en los lazos con organizaciones terroristas internacionales.

El comisionado Lanyon insistió en la necesidad de evitar especulaciones y aseguró: “Quiero dar a nuestros investigadores la oportunidad de trabajar a fondo sin especulaciones. Hemos recibido mucha información y quiero asegurarme de que sea precisa… nuestra investigación será exhaustiva”.

